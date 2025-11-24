Разделы

Sitronics Group наращивает темпы реализации проекта по строительству и модернизации DWDM-сетей в разных регионах страны

Российская ИТ-компания Sitronics Group реализует крупный инфраструктурный проект по строительству и модернизации магистральных сетей связи с использованием технологии DWDM. Это позволяет многократно увеличивать емкость существующих оптоволоконных линий без необходимости их физической прокладки, что обеспечивает высокую экономическую эффективность. В течение 2025 г. специалистами Sitronics Group были проведены работы на 18 узлах связи.

Из-за приостановки поставок от иностранных вендоров было принято решение о замещении продукции оборудованием российских производителей, которые предлагают широкий спектр компонентов, включая мультиплексоры, транспондеры, оптические усилители, системы управления и другое.

«Российский рынок телеком-оборудования сегодня демонстрирует высокую готовность к импортозамещению в этом направлении. По нашей оценке, до 30% используемого в стране DWDM-оборудования уже поставляется отечественными производителями, и эта доля будет расти и дальше. В большинстве случаев, модернизация сети, построенной на оборудовании иностранного производителя, подразумевает полную его замену и миграцию. Тем самым участники российского рынка сейчас решают задачу со звездочкой. Локализованные решения успешно применяются в крупнейших инфраструктурных проектах, обеспечивая надежность и развитие цифровой инфраструктуры России», – сказал вице-президент по технике Sitronics Group Алексей Морозов.

Он отметил, что потребность в высокоскоростных линиях связи растет в связи со значительным увеличением объема интернет-трафика в последние несколько лет, хотя и отмечается спад темпов роста в 2025 г.

«Этот год, объективно говоря, нельзя назвать показательным – прирост будет незначительным, поскольку некоторые регионы вынуждены сталкиваться с ограничениями мобильного интернета. Но в целом динамика в любом случае положительная. По итогам прошлого года объем интернет-трафика, например, вырос на 25%», – отметил Алексей Морозов.

