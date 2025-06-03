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Sitronics KT расширила функциональность цифровой платформы управления территорией системой мониторинга уличного освещения

ИТ-разработчик решений для государства и бизнеса Sitronics KT (входит в Sitronics Group) доработал систему мониторинга уличного освещения в рамках цифровой платформы управления территорией. Теперь система в автоматическом режиме оценивает исправность фонарей, фиксирует отклонения опор и передает данные для оперативного реагирования. Для этого специально оборудованный автомобиль с мобильным видеокомплексом проезжает по городским улицам, фиксируя видеопоток, искусственный интеллект в реальном времени анализирует изображение и определяет горит фонарь или нет (исправность освещения) и наклон опоры - угол отклонения от нормы для предотвращения аварийных ситуаций.

Данные автоматически загружаются в подсистему и становятся основой для автоматизированного формирования отчетов и заданий для служб эксплуатации.

«Теперь не нужно отправлять дежурную бригаду из специалистов коммунальной службы и администрации населенного пункта в вечернее время для контроля освещения. Технология видеонаблюдения в комплексе с искусственным интеллектом делают это автоматизировано и в разы быстрее. Система сразу отмечает неисправные фонари и опасные опоры», – сказал директор по информационным системам Sitronics KT Алексей Рябов.

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Он отметил, что в числе преимуществ, которые открывает перед пользователями система – сокращение затрат на ручном мониторинге и переход к превентивному управлению инфраструктурой, так как аварийные службы будут успевать получить информацию о неисправностях до того, как они приведут к аварии.

Компания уже внедряет новую функциональность цифровой платформы управления территорией в муниципалитетах.

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