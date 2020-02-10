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Финансовый сектор Банковская отрасль экономики Кредитно-финансовые организации Сектор финансовых корпораций Банковские операции



10.02.2020 Check Point объявила финансовые результаты
04.02.2020 Исследование Mail.ru Group: пользователи до 25 лет чаще всего узнают о банковских продуктах из интернет-рекламы
23.12.2019 Smart Engines разработала технологию распознавания всех видов банковских карт
12.12.2019 «Лаборатория Касперского»: данные медицинских карт стоят дороже банковских
19.11.2019 Исследование Admitad: финансовые продукты – второй по доходности сегмент онлайн-рекламы
13.11.2019 Сбербанк считает «тупиковой ветвью эволюции» доставку банковских карт, которую запустил накануне
31.10.2019 Samsung объявила квартальные финансовые результаты
30.10.2019 Россияне нашли в интернете самую большую в истории базу данных банковских карт
13.09.2019 Россиянин, сидя в тюрьме, украл 2 миллиона с чужих банковских карт
28.08.2019 Российский хакер получил срок за кражу денег с банковских карт
12.08.2019 Оксана Смирнова-Крелль назначена на должность вице-президента по технологическому развитию банковских продуктов Сбербанка
28.05.2019 СКБ-банк внедрил технологии Smart Engines для распознавания паспортов и банковских карт
24.05.2019 Сбербанк одобрил лимит банковских гарантий для «Ай-теко» на сумму 2 млрд рублей
24.05.2019 «Лаборатория Касперского»: число мобильных банковских троянцев увеличилось на 58%
14.03.2019 SimbirSoft проведет бизнес-встречу по развитию цифровых банковских продуктов
21.02.2019 Eset предупредила пользователей Android о поддельных банковских приложениях
25.01.2019 Intel поставил рекорд по выручке, но его акции рухнули
18.01.2019 Оплатить билеты на «Аэроэкспресс» можно с помощью японских банковских карт JCB
17.01.2019 В России арестован хакер, укравший миллионы с банковских карт

Публикаций - 18298, упоминаний - 39871

Финансовый сектор упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 445
Oracle Corporation 6035 347
SAP SE 4595 337
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 322
Yandex - Яндекс 5015 299
Huawei 3222 204
Крок - Croc 1616 201
Apple Inc 10683 200
VK - Mail.ru Group 3057 199
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 185
Meta Platforms - Facebook 4267 185
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 185
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 171
Ростех - Ростехнологии 2532 132
Cisco Systems 4720 125
Intel Corporation 11262 122
Microsoft Corporation 22497 79
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 69
Корус Консалтинг ГК 1014 63
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 1039 54
PayPal 634 53
Барс груп 499 53
HP - Hewlett-Packard 3567 52
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken 410 51
Red Hat 1183 50
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 297 45
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 38
NVision Group - Энвижн Груп 660 38
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 37
Check Point Software Technologies 694 36
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 740 34
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 185 34
Qualcomm Technologies 1639 31
Yadro - КНС Групп 188 28
Google LLC 10352 28
HPE - Hewlett Packard Enterprise 492 22
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 228 22
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 20
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 187 18
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 584 17
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 661
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 174
X5 Group 709 158
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 137
Совкомбанк ПАО 171 77
Газпром ПАО 1008 74
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 71
Роснефть НК 434 60
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 52
Возрождение - Коммерческий банк 186 50
Связной ГК 1190 47
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 361 45
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 428 38
О2О Delivery club 171 31
ПСБ - Промсвязьбанк 682 31
Ситимобил - Служба такси 136 30
Segezha Group - Сегежа Групп 96 26
НСПК - Национальная система платежных карт 401 25
Открытие ФК 2713 23
Western Union 120 22
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 21
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc 58 20
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 176 20
Яндекс.Еда 490 20
Visa International 1809 20
Альфа-Капитал УК 56 19
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 165 18
Ростех - Новикомбанк 38 18
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 17
Русский стандарт Банк 370 17
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 273 15
ЦИАН - CIAN 62 15
Русагро Группа Компаний 182 13
McDonald’s - Макдоналдс 190 12
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 258 12
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 231 12
Ак Барс Банк 212 12
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 158 10
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 195 9
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 391
Правительство РФ 8292 379
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 356
Президент Российской Федерации 3770 223
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 215
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 195
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 181
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 165
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 162
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 160
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 137
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 111
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 105
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 101
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 100
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1087 68
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 67
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 60
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 38
Федеральное казначейство России 1345 34
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 627 26
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 22
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 22
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 19
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 19
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 15
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 15
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 14
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности 100 14
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 223 13
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 13
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 767 12
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 11
Правительство Москвы 1640 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 9
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 182 9
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 170 8
Счётная палата РФ 628 7
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 179 6
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 164 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 38
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 26
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 70 5
АФТ - Ассоциация Финтех 251 4
BIAN - Banking Industry Architecture Network 6 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 3
Демократическая политическая партия США 91 3
OpenCAPI Consortium 13 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 2
Linux Foundation 167 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 104 2
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 18 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 22 1
Лига стримеров 2 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 2580
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 20003 2091
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 1208
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 1135
Сервер - Серверные платформы 10956 983
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 834
Website - Вебсайт 9736 821
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 800
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 691
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 590
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 525
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 5622 518
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 518
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 492
Вредоносное ПО - Зловред - malware 4419 481
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 457
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 2185 447
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 442
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 385
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 359
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 2104 316
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 3084 292
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 2210 270
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 2023 268
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 2153 267
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 265
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1955 232
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3568 220
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 220
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 216
Gadget - Гаджет - Девайс - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 4104 190
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 151
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television - Видеосервер 2051 142
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system - Пространственные данные 1274 135
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 1072 135
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 2366 133
Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование 499 131
5G - Пятое поколение мобильной связи 2529 124
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 2001 121
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 574 117
Google Android 11959 639
Apple iOS 6422 474
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 310
Microsoft Office 3247 128
Сбер - Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 228 111
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 703 86
СКБ Контур - Контур.Фокус 471 78
1С:ERP Управление предприятием 268 75
WhatsApp Messenger 745 73
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 423 65
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 449 56
Microsoft Office Excel 818 55
Apache Hadoop 356 52
Microsoft Windows 10 11713 48
Depositphotos - фотобанк 385 47
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 146 39
Linux OS 7669 32
СБП - Система быстрых платежей Банка России 295 30
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1707 29
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 755 26
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 694 26
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 426 25
1С:Документооборот - 1С:ДО 159 23
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 366 22
Google Play - Google Store - Android Market 2732 22
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 22
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud 202 22
Apple - App Store 2437 21
Superjob 217 18
R-Style Softlab - InterBank 126 17
Microsoft Teams 309 17
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 246 16
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 84 15
IBM Power Systems - Серия серверов 216 13
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 262 13
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 228 12
IBM Watson 144 12
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1314 12
Apache Spark - Apache Spark Streaming 70 11
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 504 11
Путин Владимир 2542 31
Ананьев Дмитрий 70 30
Мишустин Михаил 376 27
Бокова Людмила 80 19
Демидов Сергей 57 13
Нуйкин Андрей 34 11
Путин Сергей 41 8
Клишас Андрей 45 8
Сергунина Наталья 223 8
Чернышенко Дмитрий 320 7
Wanzhou Meng - Ваньчжоу Мэн 17 7
Jobs Steve - Джобс Стив 996 7
Мамакин Владимир 8 6
Сечкин Алексей 15 6
Хасис Лев 103 6
Иодко Алексей 9 6
Жупанов Андрей 8 6
Волошкина Татьяна 8 6
Добродеев Борис 92 6
Мельникова Анастасия 197 6
Эмдин Сергей 68 6
Патрушев Николай 21 5
Нуралиев Борис 244 5
Кот Олег 10 5
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 5
Neri Antonio - Нери Антонио 18 5
Латыпов Роман 9 4
Whitman Margaret - Уитман Мэг 127 4
Krebs Brian - Кребс Брайан 48 4
Ананьев Алексей 107 4
Ng Rondy - Нг Ронди 7 4
Дуров Павел 230 3
Sushovan Hussain - Сушован Хуссейн 6 3
Apotheker Leo - Апотекер Лео 65 3
Рейман Леонид 1009 3
Ильин Алексей 23 3
Круглов Алексей 21 3
Орловский Павел 3 3
Корня Алексей 73 3
Емельянова Инна 21 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 584
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 387
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 374
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 241
Германия - Федеративная Республика 8903 235
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 194
Украина 6212 184
Европа Восточная 2927 177
Европа 12319 86
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 79
Земля - планета Солнечной системы 7427 77
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1563 76
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1898 74
Россия - УФО - Свердловская область 1102 68
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 65
Узбекистан - Республика 1285 63
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2181 63
Польша - Республика 1559 59
Израиль 1756 59
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2214 56
Россия - ПФО - Нижегородская область 1227 51
Россия - ЦФО - Тульская область 965 49
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1302 46
Китай - Тайвань 2115 44
Россия - УФО - Тюменская область 838 44
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1008 43
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 999 34
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 31
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1108 31
Россия - СЗФО - Калининградская область 950 30
Норвегия - Королевство 1155 29
Франция - Французская Республика 5665 28
Россия - ЦФО - Ивановская область 388 27
Россия - ПФО - Самарская область 939 26
Канада 3319 23
Россия - ЦФО - Смоленская область 339 20
Россия - СФО - Кемеровская область 673 19
Испания - Королевство 2917 18
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 511 18
Греция - Греческая Республика 744 18
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 8499 1466
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 478
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 428
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 395
Мошенничество - Махинации 2142 377
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 292
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 264
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 253
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 251
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 208
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 468 78
Cashback - Кэшбэк 199 69
DarkNet - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет 172 53
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам 313 41
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 425 39
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 35
Заёмщик - сторона по кредитным отношениям, получающая кредит 150 33
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1941 30
Страхование - Страховое дело 1920 30
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 170 24
Образование в России 460 24
Бизнес-акселератор 294 22
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2862 22
Инвестиции венчурные 850 19
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 143 17
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Потребительский рынок 1550 17
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 241 14
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2472 13
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 12
Федеральное законодательство 1944 11
ДМС - Добровольное медицинское страхование 81 11
Shadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 89 10
Аутсорсинг 1351 10
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 152 10
Инсорсинг - Инхаус 88 9
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Пиратство - Авторское право 592 9
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 225 8
Работодатель - Один из субъектов трудового права 731 7
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 259 5
WSJ - The Wall Street Journal 1225 12
Thomson Reuters - Рейтер 5731 7
Forbes - Форбс 591 5
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TAdviser - Центр выбора технологий 243 4
Tom’s Hardware 127 4
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Коммерсантъ - Издательский дом 888 4
Банкста - Telegram-канал 7 3
Прайм - Агентство экономической информации 694 3
23ABC News 152 2
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 328 2
DigiTimes - Издание 1284 2
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 48 2
Ведомости 375 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 2
AnandTech 68 1
PhoneArena 70 1
VentureBeat 90 1
Digital Trends - Издание 31 1
Банки.ру - Banki.ru 44 1
Shkulev Media Holding - Шкулёв Медиа 16 1
Coindesk.com 3 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 24
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 249 24
Gartner 3301 17
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ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 123 4
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НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 103 1
ФИЦ ИУ РАН - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 12 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
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Создано именных указателей - 75696.
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