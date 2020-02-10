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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Финансовый сектор Банковская отрасль экономики Кредитно-финансовые организации Сектор финансовых корпораций Банковские операции
Публикаций - 18298, упоминаний - 39871
Финансовый сектор упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2542 31
|Ананьев Дмитрий 70 30
|Мишустин Михаил 376 27
|Бокова Людмила 80 19
|Демидов Сергей 57 13
|Нуйкин Андрей 34 11
|Путин Сергей 41 8
|Клишас Андрей 45 8
|Сергунина Наталья 223 8
|Чернышенко Дмитрий 320 7
|Wanzhou Meng - Ваньчжоу Мэн 17 7
|Jobs Steve - Джобс Стив 996 7
|Мамакин Владимир 8 6
|Сечкин Алексей 15 6
|Хасис Лев 103 6
|Иодко Алексей 9 6
|Жупанов Андрей 8 6
|Волошкина Татьяна 8 6
|Добродеев Борис 92 6
|Мельникова Анастасия 197 6
|Эмдин Сергей 68 6
|Патрушев Николай 21 5
|Нуралиев Борис 244 5
|Кот Олег 10 5
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 5
|Neri Antonio - Нери Антонио 18 5
|Латыпов Роман 9 4
|Whitman Margaret - Уитман Мэг 127 4
|Krebs Brian - Кребс Брайан 48 4
|Ананьев Алексей 107 4
|Ng Rondy - Нг Ронди 7 4
|Дуров Павел 230 3
|Sushovan Hussain - Сушован Хуссейн 6 3
|Apotheker Leo - Апотекер Лео 65 3
|Рейман Леонид 1009 3
|Ильин Алексей 23 3
|Круглов Алексей 21 3
|Орловский Павел 3 3
|Корня Алексей 73 3
|Емельянова Инна 21 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1181835, в очереди разбора - 968260.
Создано именных указателей - 75696.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1181835, в очереди разбора - 968260.
Создано именных указателей - 75696.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru