«Финтех-маркет» создал «Финансового доктора» для испытывающих затруднения с финансами

Российская ИТ-компания «Финтех-маркет» (создатель маркетплейса для МФО Boostra) запустила сервис «Финансовый доктор», который создан на основе искусственного интеллекта. Он помогает тем, кто испытывает затруднения с финансами и имеет много долгов. Впервые сервис заработал в 2024 г., сейчас он доступен на созданном «Финтех-маркетом» маркетплейсе для пользователей платформы. Об этом CNews сообщили представители «Финтех-маркета».

В ближайшее время сервис станет доступным для всех желающих. Новый сайт «Финансового доктора», на котором можно будет приобрести лицензионные ключи, предоставляющие доступ к программному обеспечению, согласно планам компании, появится уже в августе 2025 г.

«”Финансовый доктор” поможет найти подработку, составить личный финансовый план, который позволит избавиться от высокой долговой нагрузки, и даже предупредит о том, как опасны для бюджета импульсивные покупки в магазине. Для этого достаточно поделиться своей проблемой и рассказать о состоянии личных финансов», — сказал директор по продуктам (СРО) «Финтех-маркета» Игорь Вороной.

Если есть проблемы с долгами, «Финансовый доктор» поможет написать заявление в УФССП об отмене судебного приказа, в банк или МФО заявление о реструктуризации задолженности и предоставлении кредитных каникул или же о возврате средств, если при получении кредита или займа потребитель финансовой услуги приобрел ненужную дополнительную услугу (например, страховку). Искусственный интеллект сервиса знаком и содержит в себе всю нормативно-правовую базу России и способен подготовить исковое заявление в суд или заявление об оспаривании судебного акта, если кредитор нарушает права заемщика. Сервис поможет не только подробно рассчитать точный размер ежемесячных выплат по долгам, но и найти предложения о работе или подработке, если предоставить ему свое резюме.

«Мы постоянно дообучаем модель и развиваем сервис, который в скором времени станет индивидуальным финансовым консультантом . Достаточно будет сообщить данные о своих доходах и расходах, и на основании этих сведений будет составлен оптимальный финансовый план с советами как и на чем сэкономить. К примеру, автомобилистам подскажет, что разумнее покупать зимнюю резину летом, а не зимой, так как это дешевле и предложит конкретные варианты», — отметил Игорь Вороной.