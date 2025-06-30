Российский банк автоматизирует передачу данных в репозитарий НРД благодаря продукту «Диасофт»

Компания «Диасофт» и российский банк завершили проект по автоматизации передачи данных из банка в репозитарий НКО АО НРД (Национальный расчетный депозитарий). Для этой цели был выбран продукт «Взаимодействие с торговыми репозитариями», входящий в состав решений «Брокерское обслуживание» и «Дилерские операции». Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Внедрение программного продукта от «Диасофт» поможет финансовой организации оптимизировать процесс отчетности в НРД. Это облегчит задачу банка по соблюдению требований законодательства, поскольку все участники финансового рынка должны предоставлять в торговые репозитарии информацию о внебиржевых сделках в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Указанием Банка России № 4104-У от 16 августа 2016 г.

«Взаимодействие с торговыми репозитариями» поддерживает различные способы взаимодействия при обмене репозитарными сообщениями, включая файловый шлюз НРД, интеграционный шлюз НРД и специализированные API-сервисы. Эта особенность стала одним из основных факторов выбора продукта банком.

В рамках проекта было также автоматизировано формирование репозитарных сообщений по сделкам с производственными финансовыми инструментами банка: валютный (конверсионный) своп CM021; валютная спот или форвардная транзакция CM022; сделка РЕПО CM041; сделка с облигацией CM042; сделка с акциями CM046; отчет об уплате маржевых сумм CM092; анкета о состоянии обязательств по договорам CM093; отчет о расчете справедливой (оценочной) стоимости CM094.

Юлия Осипова, руководитель продуктового направления «Торговые операции на финансовых рынках» компании «Диасофт»: «Внедрение нашего продукта поможет банку сэкономить время и ресурсы благодаря оптимизации процессов по передаче данных и сверке информации. Выполнение обязательств перед НРД укрепляет доверие регуляторов, клиентов и партнеров к банку, а также усиливает его репутацию. «Диасофт» рад поддержать партнера на пути к его целям».

«Взаимодействие с торговыми репозитариями» реализован в микросервисной архитектуре на импортонезависимом технологическом стеке. Это позволяет интегрировать продукт в любой ИТ-ландшафт.