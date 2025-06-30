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Осипова Юлия
УПОМИНАНИЯ
|30.06.2025
|Российский банк автоматизирует передачу данных в репозитарий НРД благодаря продукту «Диасофт» 1
|08.11.2022
|«Диасофт» поможет автоматизировать получение торговой информации на финансовых рынках 1
Осипова Юлия и организации, системы, технологии, персоны:
|Diasoft - Диасофт 943 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44441 1
|Россия - РФ - Российская федерация 150298 1
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