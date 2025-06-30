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Осипова Юлия


УПОМИНАНИЯ


30.06.2025 Российский банк автоматизирует передачу данных в репозитарий НРД благодаря продукту «Диасофт» 1
08.11.2022 «Диасофт» поможет автоматизировать получение торговой информации на финансовых рынках 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Осипова Юлия и организации, системы, технологии, персоны:

Diasoft - Диасофт 943 2
СПБ Биржа - Санкт-Петербургская биржа - российская фондовая биржа 52 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10794 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32234 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4237 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21136 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 314 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44441 1
Россия - РФ - Российская федерация 150298 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49565 1
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 292 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6140 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1368715, в очереди разбора - 750835.
Создано именных указателей - 177700.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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