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Федеральный закон 39-ФЗ О рынке ценных бумаг



30.01.2025 «Диасофт» поможет ускорить передачу данных в торговые репозитарии 1
05.08.2024 «Диасофт» автоматизирует ведение индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа 1
12.04.2024 «МТС Банк» объявляет о намерении провести IPO на Московской бирже 1
22.12.2023 «Диасофт» поможет упростить и ускорить процессы по корпоративным действиям 1
24.05.2021 «Почте России» разрешили делать бессрочные долги 1
26.04.2017 «ЮниКредит Банк» внедрил решение Misys для автоматизации функций бэк-офиса казначейства на финансовых рынках 1
14.05.2015 Закон о государственно-частных концессиях распространится на сферу ИТ 1
29.09.2014 Андрей Черногоров: Бизнес ошибочно считает себя более эффективным собственником, чем государство 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Федеральный закон 39-ФЗ и организации, системы, технологии, персоны:

Diasoft - Диасофт 874 2
Finastra - Financial Software Solutions - Misys 40 1
RB technologies - RBtechnologies - РБ текнолоджи - RB Data Group 4 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12622 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 251 1
Почта России ПАО 2116 1
ГПБ - Газпромбанк 1085 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1091 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 330 1
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 47 1
Цифра брокер - Freedom Holding - Freedom Finance - Фридом Финанс - Freedom Bank - Duntonse 18 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1631 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 481 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3334 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11659 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2892 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4758 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5924 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2718 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2183 1
Федеральное казначейство России 1778 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по вопросам собственности 5 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 110 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 209 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66194 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10206 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15741 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50571 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30757 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9393 1
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 645 1
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 413 1
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки 549 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 766 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3073 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2131 1
Back-office - бэк-офис - бэк-офисные операционно-учётные решения 500 1
Машинное зрение - OCR - Handwriting recognition - Рукописный ввод - Распознавание рукописного ввода - Распознавание почерка 475 1
Бухгалтерия - Учётные системы - Accounting systems - Учетные решения - Accounting Engine - Финансовый учёт - Информационная система финансового учета 318 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5302 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19371 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12765 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5270 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1046 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4706 1
Оповещение и уведомление - Notification 4624 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1898 1
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 777 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 270 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2036 1
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 219 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3224 1
Finastra - Financial Software Solutions - Misys FusionCapital К+ТР - Misys FusionCapital Kondor+ TradeProcessing - Misys Trade Innovation 2 1
Госдума РФ - ФГИС АСОЗД Электронный Парламент - ГАС СОЗД Законотворчества - Автоматизированная система обеспечения законотворческой (законодательной) деятельности - sozd.duma.gov.ru - Единая национальная система разработки регуляторных решений 55 1
Козлов Александр 68 1
Черногоров Андрей 65 1
Зубов Константин 2 1
Ковалев Алексей 16 1
Емельянов Валерий 1 1
Оболенцев Михаил 1 1
Филатов Илья 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 144552 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7440 1
Россия - УФО - Челябинская область 1213 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43232 1
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Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 347 1
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ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2925 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2439 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4806 1
Энергетика - Energy - Energetically 5089 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 634 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 632 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6709 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5776 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5981 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10952 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1586 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1952 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 349 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1180 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2008 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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