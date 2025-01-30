Федеральный закон 39-ФЗ О рынке ценных бумаг
Федеральный закон 39-ФЗ и организации, системы, технологии, персоны:
|Diasoft - Диасофт 874 2
|Finastra - Financial Software Solutions - Misys 40 1
|RB technologies - RBtechnologies - РБ текнолоджи - RB Data Group 4 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12622 1
|НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 110 1
|OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 209 1
|Козлов Александр 68 1
|Черногоров Андрей 65 1
|Зубов Константин 2 1
|Ковалев Алексей 16 1
|Емельянов Валерий 1 1
|Оболенцев Михаил 1 1
|Филатов Илья 11 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144552 4
|Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7440 1
|Россия - УФО - Челябинская область 1213 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43232 1
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