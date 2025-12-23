Получите все материалы CNews по ключевому слову
Оболенцев Михаил
СОБЫТИЯ
|23.12.2025
|Депозитарии смогут увеличить производительность благодаря микросервисной архитектуре от «Диасофт» 1
|22.12.2023
|«Диасофт» поможет упростить и ускорить процессы по корпоративным действиям 1
Оболенцев Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|Diasoft - Диасофт 1033 1
|Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 377 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1409589, в очереди разбора - 731058.
Создано именных указателей - 187910.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.