«Диасофт» поможет упростить и ускорить процессы по корпоративным действиям

Компания «Диасофт» расширила возможности программного продукта «Корпоративные действия», входящего в состав платформы развития Digital Q.FinancialMarkets. Продукт предназначен для комплексной обработки корпоративных действий (КД) эмитентов: от информирования депонентов до распределения денежных средств и ценных бумаг. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

В продукте роботизированы процессы в части проведения КД по выплате дохода, глобальным операциям, обработке или формированию запросов на раскрытие. Теперь все необходимые шаги этих процессов происходят полностью автоматически и не требуют участия пользователей. Благодаря функциям мониторинга пользователь может контролировать ход процессов, получая уведомления о выполнении их этапов.

Информация по КД направляется клиентам в день получения соответствующих данных из вышестоящих депозитариев.

Михаил Оболенцев, руководитель продукта «Корпоративные действия»: «Благодаря роботизации процессов по КД удалось исключить ручные трудозатраты на обработку операций и значительно сократить время их выполнения. Продукт «Корпоративные действия» может обрабатывать более 100 тыс. выплат в день. Выплата дивидендов осуществляется в течение суток с момента поступления денежных средств: срок выполнения операции зависит от объема выплат и в среднем составляет четыре часа. Продукт обеспечивает выполнение требований регулятора в части сроков информирования клиентов о КД и перечисления доходов (39-ФЗ, 542-П), его новые возможности уже успешно используются в ряде крупных финансовых организаций».

Роботизация процесса проведения КД по выплате дохода

В продукте «Корпоративные действия» роботизированы следующие типы выплат доходов: выплата дивидендов, выплата купонного дохода, полное и частичное погашение облигаций, выплата иных доходов по ценным бумагам.

После получения уведомления по предстоящему КД, процесс обработки проходит автоматически: регистрация КД в системе, расчет списка владельцев и реестра выплат, уведомление клиентов о предстоящем КД. После получения средств происходит сверка, их распределение среди участников корпоративного события, расчет сумм и даты выплат. Данные передаются для расчета налога по каждому из клиентов, после расчета налога средства перечисляются на счета клиентов.

Все шаги процесса фиксируются в журналах депозитарного учета, с созданием сопровождающих документов или депозитарных операций. Также данные передаются для формирования отчетности (обязательная отчетность, 6-НДФЛ).

Роботизация КД по глобальным операциям

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В продукте «Корпоративные действия» роботизированы следующие типы глобальных операций: конвертация, дробление, консолидация, распределение дополнительных ценных бумаг. Перед проведением глобальной операции, при необходимости, производится предварительное блокирование ценных бумаг.

Роботизация процесса информирования по КД

В рамках проведения корпоративного действия вся поступающая информация транслируется клиентам, как того требует законодательство. Информирование о предстоящих КД может быть интегрировано в цифровые каналы взаимодействия с клиентом: уведомления в личном кабинете, e-mail рассылка, формирование и публикация новости на сайте, рассылка push-уведомлений.

Продукт «Корпоративные действия» реализован на импортонезависимом технологическом стеке и может быть легко интегрирован в любой ИТ-ландшафт.

Платформа развития Digital Q.FinancialMarkets, в состав которой входит продукт, включена в Единый реестр программного обеспечения для ЭВМ и баз данных (реестровая запись №16800 от 01.03.2023 г.).