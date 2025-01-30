«Диасофт» поможет ускорить передачу данных в торговые репозитарии

Объем внебиржевых сделок с ценными бумагами, в том числе РЕПО, постоянно растет, так как внебиржевые площадки дают инвесторам свободу в выборе активов и условий заключения сделок. Рынок внебиржевых производных финансовых инструментов также постепенно восстанавливает свою динамику роста после изменения его структуры в 2022 г. «Диасофт» поможет ускорить передачу данных в торговые репозитарии. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Согласно законодательству (Федеральный закон № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Указание Банка России № 4104-У от 16.08.2016), все участники финансового рынка должны предоставлять в торговые репозитарии информацию о внебиржевых сделках.

Компания «Диасофт» продолжает расширять возможности продукта «Взаимодействие с торговыми репозитариями» (платформа Digital Q.FinMarket). Теперь продукт дает возможность оперативно собирать данные и своевременно регистрировать в торговых репозитариях информацию о внебиржевых сделках, заключенных на основании генеральных соглашений и вне их рамок.

В продукте «Взаимодействие с торговыми репозитариями» поддерживаются актуальные форматы сообщений Репозитария НРД.

Преимуществами продукта являются: возможность интеграции с любыми учетными системами, а также торговыми репозитариями (не только НРД); обмен с торговыми репозитариями через различные способы взаимодействия: файловый шлюз, интеграционный шлюз или специализированные API-сервисы; возможность отслеживания статуса по всем сформированным и отправленным в торговый репозитарий сообщениям в специализированном пользовательском интерфейсе.

«Взаимодействие с торговыми репозитариями» реализован в микросервисной архитектуре на импортонезависимом технологическом стеке. Это позволяет легко интегрировать продукт в любой ИT-ландшафт.