Решение «Цифровые финансовые активы» от «Диасофт» поможет выпускать акции НПАО в виде ЦФА

При учреждении непубличного акционерного общества (НПАО) его акции могут быть размещены в виде цифровых финансовых активов (ЦФА). Это регламентируется Федеральным законом от 22.04.1996 №39-ФЗ (ред. от 31.07.2025) «О рынке ценных бумаг» с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 31.07.2020 №259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Положение о выпуске акций в виде ЦФА предусматривает их учет в информационной системе, в которой осуществляется эмиссия. Указываются также сведения об эмитенте и операторе информационной системы (ОИС), параметры выпуска (объем, цена, дата начала размещения) и условия признания выпуска состоявшимся. Регистрирует такие выпуски ОИС, государственная регистрация при этом не требуется.

Решение «Цифровые финансовые активы» (Digital Q.DFA) компании «Диасофт» позволяет автоматизировать полный цикл бизнес-процессов ОИС, в которых осуществляется работа с акциями непубличных акционерных обществ в виде цифровых финансовых активов. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Решение позволяет автоматизировать следующие бизнес-процессы: регистрацию участников (эмитентов, инвесторов, акционеров); выпуск и первичное размещение ЦФА; ведение реестра владельцев (акционеров) ЦФА; информирование о корпоративных действиях; организацию собраний и голосований; выплату дивидендов; куплю-продажу и обмен ЦФА; расчет и оплату комиссии оператора.

«Цифровые финансовые активы» поддерживает полный цикл бизнес-процессов ОИС и позволяет автоматизировать операции с любыми видами ЦФА, в том числе и с гибридными цифровыми правами на всевозможные базовые активы. Решение реализовано в микросервисной архитектуре с использованием современных технологий.