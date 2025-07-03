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«Т-Банк» предоставил клиентам возможность оплатить услуги всех интернет-провайдеров страны

«Т-Банк» подключил 100% провайдеров домашнего интернета по всей стране к сфере «Дом». Теперь любой счет за домашний интернет от любого провайдера можно оплатить без комиссии в мобильном приложении «Т-Банка».

Оплачивая услуги интернета в банковском мобильном приложении, где совершается большинство рутинных финансовых операций, клиент экономит время на поиск и переход на сайты провайдеров.

Кроме того, оплата в мобильном банке максимально безопасна — клиентам не нужно указывать данные карты на сторонних сервисах, а прямой договор интернет-провайдера и банка исключает возможность «вклинивания» мошенников в процесс оплаты.

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Цифровизация

Для удобства можно также настроить автоплатеж, чтобы исключить риск отключения интернета из-за просрочки. Чтобы воспользоваться функцией, необходимо выбрать карту или счет, с которого будут списываться средства для оплаты, и настроить порог списываемой суммы вместе с периодичностью. Платежи при этом останутся под контролем — каждый раз перед автоматической оплатой пользователю будут приходить напоминания, поэтому деньги спишутся только после согласия клиента.

Павел Бутенко, руководитель сферы «Дом» «Т-Банка», сказал: «Ранее оплата интернета через банки часто ограничивалась крупнейшими операторами, вынуждая клиентов использовать сайты провайдеров или личные кабинеты. Благодаря интеграции более тысячи новых интернет-провайдеров в сферу “Дом” время оплаты значительно сокращается. Клиенты получают единое пространство для контроля всех расходов по дому. Больше не нужно держать в голове дату очередного платежа — интернет работает всегда».

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