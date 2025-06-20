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«Т-Банк» представил первый российский сервис для управления мотивационными программами

«Т-Банк» представил первый российский цифровой сервис ESOP (employee stock ownership plan), который пришел на смену ушедшим зарубежным решениям. Он предназначен для администрирования программ долгосрочной мотивации сотрудников в российских публичных компаниях. Новый сервис решает важные задачи как для самих сотрудников, так и для работодателей. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка».

Преимущества для сотрудников: онлайн-доступ к сведениям о принадлежащих сотруднику акциях и опционах через мобильное приложение «Т-Инвестиции»; подробные графики распределения поощрений; возможность мгновенно вывести доходы от продажи акций и опционов на личный счет; удобный калькулятор для расчета потенциальных доходов в режиме реального времени; круглосуточная поддержка в чате.

Преимущества для компаний: централизованный реестр всех программ мотивации сотрудников; начисление бонусов сотрудникам «в один клик» по установленному графику; безопасная интеграция с кадровыми системами компании через API; упрощенный документооборот для налогового учета; встроенный функционал блокировки для соблюдения законодательства об инсайдерах.

Пять компаний-эмитентов из высокотехнологичного, финансового и потребительского секторов уже пользуются ESOP-платформой «Т-Банка» в рамках пилотных проектов.

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цифровизация

Дмитрий Панченко, вице-президент «Т-Банка», глава «Т-Инвестиций»: «Сегодня российские публичные компании уделяют много внимания долгосрочной мотивации сотрудников — в том числе, через начисление акций. Например, такая программа уже действует в «Т-Банке». Сервис ESOP снимает операционную нагрузку, связанную с реализацией мотивационных программ — это вопросы учета, документооборота, начисления выплат и многое другое. В свою очередь, сотрудники получают инструмент оценки реальной стоимости своих акций, а также круглосуточную поддержку в интерфейсе «Т-Инвестиций». Решение готово масштабироваться вместе с растущим российским рынком капитала».

Елена Бородкина, финансовый директор «Группы Астра»: «Переход на ESOP-платформу «Т-Банка» позволил нам автоматизировать начисления по программе мотивации, сделать их абсолютно прозрачными для сотрудников, повысить доверие к компании и мотивацию ключевых специалистов».

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