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«Диасофт» поддержал новый Альбом электронных сообщений 2025.07 платформы цифрового рубля

Банк России 28 марта 2025 г. опубликовал новый технологический документ – Альбом электронных сообщений для платформы цифрового рубля 2025.07. Обновленные форматы взаимодействия субъектов платформы цифрового рубля вступают в действие с 1 июля 2025 г.

Компания «Диасофт» реализовала все необходимые изменения в решении «Цифровой рубль Банка России» и 2 июня 2025 г. выпустила его новую версию. Все клиенты компании, работающие с этим решением, смогли заблаговременно спланировать тестирование нового Альбома электронных сообщений 2025.07. Банк России 2 июня 2025 г. открыл доступ для внутреннего тестирования банками всех сквозных бизнес-процессов по операциям с цифровым рублем, итог успешных испытаний зафиксирован протоколом готовности систем к работе с новой функциональностью. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

В Альбом электронных сообщений для платформы цифрового рубля версии 2025.07 внесены изменения в ряд сценариев взаимодействия субъектов платформы, направленных на получение информации об участниках операций с цифровым рублем для проведения контроля ПОД/ФТ на стороне банков. Новые сценарии направлены на выстраивание банками внутреннего процесса контроля операций по ПОД/ФТ, проверки клиентов по спискам Росфинмониторинга, информирования клиентов и платформы цифрового рубля о выявленных рисках. Также добавлена возможность закрытия канала доступа к счету цифрового рубля для клиента через банк.

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Решение «Цифровой рубль Банка России» может быть интегрировано в любой ИТ-ландшафт финансовой организации. Оно соответствует всем требованиям, предъявляемым к автоматизации значимых объектов критической информационной инфраструктуры (ЗОКИИ).

Решения для автоматизации платежей, разработанные компанией «Диасофт», импортонезависимы и включены в реестр российского программного обеспечения (запись №18343 от 2 августа 2023 г.).

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