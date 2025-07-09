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Axiom JDK и «БПС Инновационные программные решения» усиливают технологическую независимость банков

Компании Axiom JDK (АО «Аксиом») и «БПС Инновационные программные решения» сообщают о реализации поддержки отечественного Java-стека Axiom JDK и Libercat в платформах семейства «СмартВиста» для финансового сектора. Совместное решение является важным шагом в обеспечении технологической независимости отечественного финтеха и соответствует требованиям Банка России по импортозамещению критически важных ИТ-систем. Об этом CNews сообщили представители Axiom JDK.

В рамках технологического партнерства компания «БПС Инновационные программные решения» обеспечила совместную устойчивую работу платформ семейства «СмартВиста» на отечественной платформе Java Axiom JDK и сервере Java-приложений Libercat. Совместимость решений подтверждена в реальной эксплуатации у клиентов в банковском секторе.

Для обеспечения безопасного и надежного функционирования финансовые и транзакционные системы рекомендовано эксплуатировать на отечественном Java-стеке, а при необходимости соблюдения требований ЦБ РФ – на сертифицированной ФСТЭК версии. Специалисты компаний Axiom JDK и «БПС Инновационные программные решения» провели успешные испытания и выпустили сертификаты совместимости.

Тестирование осуществлялось на таких платформах:

– Авторизационная платформа – отвечает за обработку транзакций в режиме реального времени, авторизацию и взаимодействие с платежными сетями, сетями устройств, внешними системами (ДБО, еКомм и т.д.) и отличается высокой производительностью (99,99);

– Расчетная платформа – система обработки данных, которая занимается финансовой обработкой, отчетностью, расчетами, взаимодействием с внешними системами, такими, например, как АБС, мобильный банк;

– Система предотвращения мошенничества – для обнаружения и предотвращения внутреннего и внешнего мошенничества в различных каналах, а также поведенческого профилирования клиентов, с использованием ML, с адаптивной системой настройки правил;

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Интеграционная платформа – для обработки, управления и маршрутизации различных информационных систем в едином пространстве, предназначенная для компаний с разрозненной ИТ-инфраструктурой и различными пакетами данных.

«Технологический суверенитет страны — это не просто амбициозная цель, а необходимость нашего времени. Только объединяя усилия с профессиональными партнерами, мы можем создать надежную основу для развития отечественной ИТ-индустрии и обеспечить независимость в цифровой сфере. Совместно с командой Axiom JDK мы уже реализовали несколько проектов в области импортонезависимости финансовых организаций России», - сказала Маргарита Миронова, управляющий директор департамента по работе с ключевыми клиентами финансового сектора «БПС Инновационные программные решения».

Axiom JDK — российская платформа Java SE, которая применяется в системах, требующих высокого уровня безопасности, критических информационных инфраструктурах (КИИ), в сложных ИТ-ландшафтах банковских систем, требовательных к высокой пропускной способности Java-приложений. Безопасный сервер приложений Liberсat реализует спецификации Java EE / Jakarta EE и замещает продукты Oracle WebLogic, IBM WebSphere, RedHat JBoss и WildFly. На объектах КИИ, ГИС, в системах персданных и других инфраструктурах с первым уровнем защищенности применяются версии, сертифицированные ФСТЭК по 4УД.

«Мы рады расширению технологического партнерства с лидерами российского ИТ-рынка в финансовом и банковском секторе. Создание экосистем на базе взаимодействия всех участников становится ключевым фактором устойчивости. Благодаря нашей совместной работе клиенты платформ «СмартВиста» смогут выполнить KPI по импортозамещению и получить ряд преимуществ, таких как гарантированная поддержка продуктов, качественная интеграция, регулярные обновления, оперативное исправление уязвимостей и другие выгоды, – отметил Алексей Кузнецов, директор по работе с партнерами Axiom JDK. – Наши инженеры создают Java в России с 1997 г., поэтому и разработчики Java-приложений, и их пользователи могут быть уверены в безопасности и функциональной надежности своих решений на базе отечественной платформы Java».

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