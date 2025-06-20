Method: рост финтеха на 16% — результат запроса на гибкие решения в платежах и эквайринге

Финансовые технологии развиваются, трансформируя финансовую индустрию и делая услуги более доступными, быстрыми и удобными. Согласно прогнозам аналитиков, глобальный финтех-рынок ожидает рост с CAGR (среднегодовым темпом роста) на уровне 16,5% с 2024 по 2032 гг., что отражает устойчивый спрос на инновационные решения, включая платежи и эквайринг. Об этом CNews сообщили представители Method.

В России этот тренд также заметен: в первом полугодии 2024 г. рынок достиг объема в 115,5 млрд руб., показав рост на 14,6% по сравнению с предыдущим годом. Эксперты компании Paygine, разработчика финтех-продукта Method, рассказывают, как решения в платежах и эквайринге стали ключевым драйвером роста финтех-рынка, обеспечивая бесшовную интеграцию и автоматизацию процессов.

Цифровая экономика и потребность в гибкости

Современная цифровая экономика требует от бизнеса скорости и адаптивности. Потребители все чаще выбирают удобные и безопасные способы оплаты, будь то онлайн-покупки, трансграничные переводы или расчеты в офлайн-магазинах. По данным Центрального банка России, доля безналичных платежей в России достигла 85% в первом полугодии 2024 г., что на 1,6% выше, чем в 2023 г. (83,4%). Это отражает глубокую интеграцию цифровых решений в повседневную жизнь.

Этот спрос поддерживается не только потребителями, но и бизнесом, особенно малым и средним (МСП), который ищет инструменты для оптимизации процессов. Компании нуждаются в платежных системах, которые легко интегрируются, минимизируют затраты и обеспечивают надежность. Платежные шлюзы, мультивалютные операции и автоматизация счетов становятся тем самым стандартом для финтех-компаний.

Эквайринг как основа роста

Интернет-эквайринг остается одним из самых динамичных сегментов финтеха. Платформы укрепляют свои позиции благодаря технологичности и простоте интеграции, предлагая бизнесу не только прием платежей, но и дополнительные услуги, такие как программы лояльности и сплитование.

Другие актуальные решения позволяют бизнесу интегрировать платежные решения, поддерживающие различные способы оплаты, от банковских карт до QR-кодов. Это соответствует концепции fintech-as-a-service (FaaS), которая помогает компаниям внедрять платежные решения без необходимости разрабатывать собственные системы.

«Гибкость эквайринга усиливается за счет поддержки различных способов оплаты: от бесконтактных платежей и QR-кодов до криптокошельков и рассрочки. Некоторые международные игроки рынка предлагают десятки интеграций, включая NFC и MOTO-платежи, что позволяет принимать оплаты офлайн без оборудования. Такие решения востребованы в условиях глобализации, когда бизнес стремится охватить клиентов из разных стран, предлагая локальные методы оплаты», – сказал Артем Журавлев, директор продукта Method в финтех-компании Paygine.

Искусственный интеллект и блокчейн в платежах

Искусственный интеллект (ИИ) и блокчейн играют ключевую роль в развитии платежных решений. ИИ автоматизирует процессы, такие как скоринг, антифрод-системы и персонализация клиентского опыта, повышая безопасность транзакций.

В свою очередь, блокчейн обеспечивает прозрачность и снижение комиссий при трансграничных платежах, что актуально для операций с цифровыми финансовыми активами (ЦФА). По данным SberCIB, объем сделок с ЦФА в России вырос с 0,24 млрд руб. во II квартале 2024 г. до 29,1 млрд руб. в III квартале 2024 г.

Импортозамещение и регуляторная поддержка

Рост финтеха в России поддерживается процессом импортозамещения. После ухода западных поставщиков, таких как Oracle и Cisco, российские компании разрабатывают собственные технологии, что стимулирует спрос на локальные финтех-продукты. Кроме того, Банк России способствует развитию отрасли, внедряя Систему быстрых платежей (СБП) и Цифровой профиль, которые упрощают доступ к финансовым услугам.

Прогнозы и вызовы

Аналитики прогнозируют дальнейший рост финтех-рынка, особенно в сегменте B2B2X, где банки и финтех-компании создают бесшовные экосистемы. Однако отрасль сталкивается с вызовами: недостаток данных для ИИ, необходимость унификации платформ ЦФА и усиление кибербезопасности.

Рост финтех-рынка на 16% отражает стремление бизнеса и потребителей к гибким и безопасным решениям в платежах и эквайринге. Продукты российских компаний способны удовлетворять этот спрос. Поддержка регуляторов и развитие технологий, таких как ИИ и блокчейн, создают условия для дальнейшего роста отрасли, делая финансовые услуги более доступными и эффективными.