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«Диасофт» поддержал новые требования Банка России по расчету ННКЛ

Компания «Диасофт» продолжает поддерживать новые требования Банка России по формированию отчетности в финансовых организациях. В программном продукте «Отчетность ЦБ РФ», входящем в состав решения Digital Q.Reporting, выпущен первый релиз формы 0409136* «Расчет системно значимыми кредитными организациями норматива краткосрочной ликвидности». Другое название отчета – «Национальный норматив краткосрочной ликвидности» (ННКЛ). Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Отчет формируется системно-значимыми кредитными организациями (СЗКО), в том числе являющимися головными кредитными организациями банковских групп СЗКО (ГКО БГ СЗКО), которые обязаны соблюдать предельное (минимально допустимое) значение норматива краткосрочной ликвидности (Н26 (Н27)). Для сдачи формы в Банк России СЗКО необходимо произвести расчеты за все операционные дни октября 2025 г.

Банки должны будут сдавать новую форму отчетности начиная с ноября 2025 г. Специалисты «Диасофт» рекомендуют заранее внедрить функционал, необходимый для ее подготовки. Так, в одном из банков-клиентов компании уже проводятся тестовые испытания, в другом – идут активные работы по согласованию и настройке формы в соответствии с особенностями учета организации.

В решении «Диасофт» поддерживается расчет форм на импортонезависимом системном программном обеспечении.

* Ранее код «0409136» относился к форме отчетности «Расчет размера обязательных резервов, подлежащих депонированию в Банке России» (ФОР).

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