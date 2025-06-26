«Т-Банк» запустил ИИ-ассистента для путешествий

«Т-Банк» запустил в банковском приложении ИИ-ассистента для планирования путешествий с персональными рекомендациями и функциями ИИ-агентов. Тревел-ассистент входит в состав Вселенной ИИ-ассистентов «Т-Банка». С помощью технологий ИИ пользователи сервиса «Т-Путешествия» теперь могут в два раза быстрее (по сравнению с ручным выбором) спланировать поездку «от и до» — от выбора направления и покупки билетов до бронирования отелей и составления плана досуга. Экономия времени растет пропорционально сложности запроса от пользователя — особенно, когда пользователь ещё не определился с конкретными датами или направлением поездки. В этом случае ИИ-ассистент может самостоятельно проанализировать разные варианты в интернете и предложить лучшие варианты. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка».

Тревел-ассистент обучен под запросы пользователей подбирать индивидуальный маршрут для путешествия в зависимости от разных факторов — интересов пользователя, длительности поездки, желаемого темпа отдыха, климатических условий и других. ИИ-ассистент может предлагать варианты городов и страны для поездки, подборку авиабилетов и отелей с прямыми ссылками для покупки по оптимальным ценам и рекомендации, что посмотреть и куда сходить в данном городе — от галерей до модных ресторанов.

Он разработан с использованием собственной технологии — Gen-T — семейства специализированных языковых моделей «Т-Банка», которые легко обучать под конкретные задачи. С помощью этих моделей можно создавать ИИ-ассистентов как экспертов в конкретной сфере, в данном случае — в планировании путешествий.

Ассистента можно быстро настроить «под себя»: для этого нужно внести изменения в полученные рекомендации и запросить у него альтернативные варианты.

Выбор города и составление маршрута

Пользователь может указать, сколько у него есть дней, в какое время он планирует поездку и какие предпочтения стоит учесть — например, климат, наличие достопримечательностей или инфраструктуры для отдыха с детьми. На основе этих данных тревел-ассистент предложит подходящие варианты, поможет определиться с датами путешествия, составит общий план поездки с местами для досуга.

ИИ-ассистент обучался на большом количестве данных и может агрегировать информацию о запросах клиента в сервисе «Т-Путешествия» от «Т-Банка», поэтому он ориентируется в популярных направлениях и знает редкие локальные достопримечательности.

Поиск авиабилетов и отелей

Тревел-ассистент умеет подбирать авиабилеты и отели с учетом заданных параметров и по оптимальной цене. Выбранные билеты и отели можно сразу купить по предложенной ссылке из чата с ассистентом. Возможен как точный поиск по конкретным датам и направлениям, так и более гибкий — например, по месяцам, праздникам или ближайшим выходным.

Пользователь может указать предпочтения по количеству пассажиров, багажу, авиакомпаниям, классу обслуживания, а также задать условия размещения — от ценового диапазона до доступных удобств в номере – в том числе и в свободной форме, например, «отель с бассейном в центре Казани».

Советы и рекомендации

Тревел-ассистент предоставляет информацию о направлениях, которые могут подойти в зависимости от времени года, бюджета или предпочтений пользователя. Он также может рассказать о достопримечательностях, культурных событиях, погодных условиях и других особенностях локации. При наличии запроса ассистент составляет ориентировочный план досуга на каждый день с учетом заданных параметров — количества дней, интересов, желаемого темпа отдыха.

Константин Маркелов, вице-президент, директор по бизнес-технологиям «Т-Банка»: «Только в 2024 г. наши пользователи оформили более пяти млн бронирований в сервисе «Т-Путешествия» в приложении «Т-Банка», а количество доступных вариантов размещения на платформе превысило 2,5 млн по всему миру. Мы всегда стремимся предоставлять лучший пользовательский опыт и понимаем, что планирование поездок и отпуска часто требует времени и усилий. По сути, наш Центр искусственного интеллекта создал для клиентов бесплатного личного турагента и персонального гида в одном лице, который может быстро и удобно организовать поездку — по нашим внутренним тестам, в среднем за две минуты».

В будущем у ИИ-ассистента появятся следующие обновления: рекомендации направлений с учетом актуальных событий в мире (фестивали, концерты, спортивные мероприятия и прочее); ответы с учетом визового режима при построении маршрута в зарубежные страны; голосовое общение.

Тревел-ассистент уже доступен в приложении «Т-Банка» с версией 7.11 и выше, в сервисе «Т-Путешествия». Чтобы начать им пользоваться достаточно просто написать «Привет» или сразу задать интересующий вопрос. Вся информация о билетах и отеле сохраняется в приложении в едином окне чата и синхронизируется с календарем в мобильном устройстве пользователя.

В 2023 г. «Т-Путешествия» запустили собственный сервис бронирования отелей в России и за рубежом с возможностью оплаты в рублях российской картой. К концу 2024 г. почти каждый второй путешественник в экосистеме «Т-Банка» покупал авиабилеты через сервис «Авиабилеты». На конец мая 2025 г. общее количество клиентов экосистемы «Т-Банка» выросло на 18% год к году и достигло 51,2 млн.