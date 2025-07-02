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«Точка Банк» представил терминал нового поколения в формате смартфона

«Точка Банк» представил терминал нового поколения для торгового эквайринга с улучшенной эргономикой. Новое устройство стабильно работает в любых сценариях, поддерживает оплату картой и по QR-коду. Об этом CNews сообщили представители «Точка Банка».

Новый терминал – стационарный и визуально напоминает смартфон: сенсорный экран, контурная подсветка, стойка с регулировкой высоты.

«Мы обновили POS-терминалы, чтобы момент оплаты стал частью полноценного клиентского опыта. Терминал нового поколения работает быстро и с вниманием ко всем деталям для клиента. Нам важно, чтобы и в офлайне человек чувствовал тот же уровень понятности, эстетики и уверенности, который он привык получать в цифровых сервисах. Даже если взаимодействие занимает пару секунд, оно формирует отношение к компании. Сегодня визуал стал конкурентным преимуществом. В ближайшее время мы предложим компаниям брендировать терминал под свой фирменный стиль и использовать экран как пространство для рекламы», – сказала лидер направления «Электронный бизнес» в «Точка Банке» Евгения Евлютина.

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Точка Банк
«Точка Банк» представил терминал нового поколения в формате смартфона

QR-платежи в терминалах банка проходят через СБП, без использования собственных pay-сервисов. Это делает комиссию за прием таких платежей прозрачной и предсказуемой – от 0% до 0,7% в зависимости от сферы деятельности. Комиссия за оплату картой – от 0,54%.

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Безопасность

Терминал будет доступен для компаний по всей Россиив аренду, выкуп или рассрочку, с бесплатным подключением и настройкой.

Для новых клиентов «Точка Банк» действует промо-период: аренда на первые три месяца по символической ставке в 1 руб., а после – по фиксированной ставке в 1 руб. при обороте от 650 тыс. руб. в месяц.

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