Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 95182
ИКТ 8328
Организации 6327
Ведомства 1321
Ассоциации 679
Технологии 2955
Системы 18000
Персоны 33927
География 1547
Статьи 1242
Пресса 889
ИАА 594
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1573
Мероприятия 824

Oracle Россия и СНГ Оракл компьютерное оборудование Data Prime Дата Прайм

Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Data Prime - Дата Прайм


13.06.2007 Oracle СНГ развивает ИБ-бизнес: новое назначение
15.05.2007 Новое назначение в Oracle СНГ: директор по консалтингу
11.03.2005 В Oracle СНГ назначен директор по маркетингу
31.08.2004 Oracle СНГ сменил ответственного за продажи E-Business Suite
18.05.2004 Борис Щербаков стал вице-президентом Oracle СНГ
09.04.2004 В Oracle СНГ создан департамент по работе с госсектором
08.07.2003 Oracle СНГ подвел итоги 2003 финансового года
19.03.2003 Oracle: российский рынок становится наиболее приоритетным
05.04.2001 Oracle СНГ и "Борлас Ай-Би-Си" представили программный комплекс автоматизации управления персоналом на базе Oracle HRMS
08.12.2000 Oracle СНГ и "Борлас Ай-Би-Си" представили программный комплекс автоматизации управления персоналом для российских предприятий на базе Oracle HRMS

Публикаций - 216, упоминаний - 230

Oracle Россия и СНГ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Oracle Corporation 6035 181
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 380 28
Microsoft Corporation 22497 21
SAP SE 4595 21
ФОРС - Центр разработки 390 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 14
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 13
6072 12
РДТЕХ 220 12
Intel Corporation 11262 12
IBM - International Business Machines Corp 8941 12
Крок - Croc 1616 11
SAP CIS - САП СНГ 821 11
HP Inc. 5313 10
Открытые технологии 600 9
IBS - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1467 8
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 529 8
HP - Hewlett-Packard 3567 7
SAS Institute 854 6
Accenture plc 810 6
Oracle Consulting 16 6
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 508 5
Корус Консалтинг ГК 1014 5
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 157 5
Элемент ГК - Elementec 1523 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 4
Программный продукт ГК 3960 4
Облакотека - Виртуальные инфраструктуры 76 4
AT Consulting - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 331 4
Oracle Europe 4 4
Квазар-Микро - КМ 138 4
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services 284 4
АйТи 1179 3
Парус Корпорация 442 3
NVision Group - Энвижн Груп 660 3
Softline - Софтлайн 1870 3
Infor 196 3
VMware 2025 3
Dell EMC 4736 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 13
ФосАгро 81 10
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 185 7
ВБД - Вимм-Билль-Данн 57 7
АльфаСтрахование СГ 241 6
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 164 6
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 476 6
Ингосстрах СПАО 301 6
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 88 5
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 165 5
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания 75 5
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 250 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 4
Уралхим - Уралкалий ПАО 85 4
Societe Generale - Росбанк АКБ 438 4
Мосводоканал МГУП 53 4
РОСНО СК - Страховая компания 171 3
Сургутнефтегаз - СНГБ - Сургутнефтегазбанк - Нефтегазбанк 20 3
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 126 3
UniCredit - ЮниКредит Банк 177 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 3
ВТБ - ВТБ24 658 3
Главстрой 7 3
Спортмастер 134 3
Открытие ФК - Росгосстрах 266 3
Связь-банк 132 2
Черкизово ГК 74 2
Лента - Сеть розничной торговли 912 2
McDonald’s - Макдоналдс 190 2
Русагро Группа Компаний 182 2
Дикси - Сеть магазинов 108 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 824 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 2
Adidas - Адидас 129 2
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 186 2
Евросеть 1393 2
Снежная Королева - СК Трейд 43 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 269 2
Лайф ФГ - Финансовая группа 147 2
Открытие ФК 2713 2
Правительство Москвы 1640 6
Федеральное казначейство России 1345 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 3
World Bank Group - Всемирный банк 278 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 362 2
Счётная палата РФ 628 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 1
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 79 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 108 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 301 1
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 28 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 608 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 2
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 35 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 41 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 63 1
RosettaNet Implementation Framework (RNIF) - стандарт процессов обмена деловой информацией 11 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 25
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 23
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 2084 20
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 19
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 14
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 449 13
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 3359 13
Big Data - Большие данные 3520 11
Website - Вебсайт - веб-ресурс 9736 9
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 4064 9
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 1955 9
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными данными 4511 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 11108 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 6
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 288 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 5
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 1338 5
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 5
TMS - Transportation Managament System - Система управления транспортом - Системы диспетчеризации транспорта 116 4
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3568 4
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 910 4
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 1413 4
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 753 4
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 4
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 604 4
Масштабируемость - Scalability 1702 4
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 1105 3
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 961 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 3940 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 4966 3
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 208 3
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 3
MDM - Master Data Management - Управление основными данными 93 3
OLTP - Online Transaction Processing - Транзакционная система - Обработка транзакций в реальном времени 104 3
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 761 3
NoSQL - not only SQL СУБД 100 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 2104 3
Oracle E-Business Suite - OEBS 542 61
Oracle Fusion Middleware 201 25
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 369 23
Oracle Siebel CRM 209 19
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - J.D. Edwards World Solution Company 242 15
Oracle Retail 57 13
Oracle Java - язык программирования 2554 12
Oracle Exadata - Линейка машин баз данных 135 10
Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 134 10
Oeacle SOA Suite - Oracle SOA Cloud 49 10
Oracle Hyperion Planning 115 9
Oracle Identity Management - Oracle Identity Manager 37 9
Oracle RAC - Oracle Real Application Clusters 55 8
Oracle Collaboration Suite - OCS 32 7
Oracle Database Server 65 7
Oracle Utilities 28 6
Orecle Exadata Database Machine 96 6
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud 202 6
Oracle Enterprise Manager - Oracle Enterprise Manager Database Express - Oracle Enterprise Manager CloudControl 102 6
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 664 6
Oracle - Sun Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 921 5
Oracle Fusion Cloud Applications - Oracle Fusion ERP Cloud 34 5
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 188 5
Oracle Hyperion Financial Management 29 5
Oracle Big Data Appliance 37 4
Microsoft Office 3247 4
Oracle СУБД 310 4
Oracle TM - Oracle Transportation Management 22 4
Oracle Primavera - Oracle EPPM - Oracle Enterprise Project Portfolio Management 101 4
Oracle Hyperion 171 4
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 131 4
Oracle Communications 21 4
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 900 4
Oracle Database Vault 19 3
Oracle EPM System - Oracle Enterprise Performance Management System - Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 52 3
Linux OS 7669 3
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 150 3
Oracle Database Cloud - Oracle DBaaS 24 3
Oracle Certified - Oracle Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 14 3
Oracle Exalogic 73 3
Щербаков Борис 41 17
Sutherland Andrew - Сазерленд Эндрю 28 16
Пивоваров Андрей 12 11
Rivkin Mark - Ривкин Марк 14 9
Новиков Константин 13 6
Миронова Елена 8 5
Захаров Павел 59 5
Розенберг Вадим 5 4
Лановенко Валерий 45 4
Панкратов Валерий 32 4
Шепелявый Дмитрий 53 4
Марьянович Йован 14 4
Хамидуллин Артур 5 4
Драченко Андрей 6 3
Прянишников Николай 285 3
Шлыков Алексей 44 3
Егупов Всеволод 4 3
Бессарабский Алексей 29 3
Mendelsohn Andrew - Мендельсон Эндрю 21 2
Голосов Алексей 19 2
Ладыженский Глеб 5 2
Красюков Дмитрий 43 2
Заединов Руслан 45 2
Спиридонов Александр 36 2
Кузнецов Анатолий 4 2
Извеков Алексей 8 2
Юргелас Мария 41 2
Круглова Оксана 4 2
Спевак Сергей 12 2
Халяпин Сергей 81 2
Василенко Александр 75 2
Емельянников Михаил 39 2
Хайретдинов Рустэм 56 2
Кондрашин Михаил 21 2
Петраков Сергей 2 2
Соколовский Александр 38 2
Фредерик Ваносчуйзе 25 2
Phillips Charles - Филипс Чарльз 42 2
Путинцева Нина 2 2
Гальперин Александр 6 2
Россия - РФ - Российская федерация 108428 168
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 121
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 69
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 25
Казахстан - Республика 4467 14
Европа Восточная 2927 13
Украина 6212 11
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1736 11
Европа 12319 11
США - Калифорния - Сан-Франциско 1345 10
Беларусь - Белоруссия 3525 6
Ближний Восток 2549 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 5
Азия - Азиатский регион 3803 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 4
Россия - Сибирь 1579 4
Бразилия - Федеративная Республика 1945 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 4
Африка - Африканский регион 2928 4
Франция - Французская Республика 5665 3
Турция - Турецкая республика 1708 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 987 3
Россия - СФО - Новосибирск 3269 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 3
Европа Западная 1329 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 3
Германия - Федеративная Республика 8903 3
Казахстан - Алматы 483 2
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 416 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1044 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 658 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2071 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 827 2
Россия - ПФО - Казань 2085 2
Америка Северная 2650 2
Испания - Королевство 2917 2
Греция - Греческая Республика 744 2
Индия - Республика 4263 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2214 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 41
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 23
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 21
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 11
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 690 9
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 9
Страхование - Страховое дело - Insurance 1920 7
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 7
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 6
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 5
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 194 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 7314 4
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1586 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2646 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 2
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 258 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1342 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 1351 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 1
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 1
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 1
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 74 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 1
Инженер - Радиоинженер - Инженер электронной техники 597 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 358 1
SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 77 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 258 1
Экономический эффект 694 1
From door to door - От двери до двери 28 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 711 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 259 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 139 1
Открытые системы ИД 160 9
PCweek 30 8
ComputerWorld 139 5
TAdviser - Центр выбора технологий 243 4
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 329 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 2
Rambler - Секрет фирмы 30 2
Коммерсантъ - Издательский дом 888 1
IDG - International Data Group 97 1
InformationWeek 231 1
Silicon 459 1
CNews RND - R&D.CNews 2112 1
IDC - International Data Corporation 4671 13
Gartner - Гартнер 3301 12
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 3
The Economist Intelligence Unit 41 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 1
Forrester Research 810 1
CNews SaaS рейтинг 22 1
Quocirca 12 1
Aberdeen Group 48 1
Fortune Global 100 138 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 84 1
Fortune Global 1000 50 1
IDC Russia - IDC Россия 161 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 123 2
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 216 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 286 2
Softline Education - Академия АйТи 55 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 1
Oracle Academy 8 1
ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 28 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 227 1
МЭИ - Московский энергетический институт 85 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 37 1
СамГУ - Самарский государственный университет 11 1
MIT Sloan School Школа менеджмента 4 1
Oracle TechForum 25 17
Oracle AppsForum 21 12
Oracle OpenWorld 65 11
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1460 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 1
Чёрная пятница (распродажи) 89 1
Oracle Modern Cloud Day 8 1
Docflow 123 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1202117, в очереди разбора - 920227.
Создано именных указателей - 95182.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Авиатранспорт будущего: какие электрические самолеты уже покоряют небо

Лучшие умные очистители воздуха: хиты продаж

Лучшие мобильные приложения с аудиокнигами: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрономы обнаружили две суперземли — они вращаются вокруг соседней звезды

Новая математическая формула способна изменить здравоохранение, энергетику и пищепром всего мира

Новая фаза воды открыла огромный простор для будущих находок
Показать еще
KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября