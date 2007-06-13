Индексная книга CNews*
Oracle Россия и СНГ Оракл компьютерное оборудование Data Prime Дата Прайм
Публикаций - 216, упоминаний - 230
Oracle Россия и СНГ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Открытые системы ИД 160 9
|PCweek 30 8
|ComputerWorld 139 5
|TAdviser - Центр выбора технологий 243 4
|Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 329 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 2
|Rambler - Секрет фирмы 30 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 888 1
|IDG - International Data Group 97 1
|InformationWeek 231 1
|Silicon 459 1
|CNews RND - R&D.CNews 2112 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1202117, в очереди разбора - 920227.
Создано именных указателей - 95182.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1202117, в очереди разбора - 920227.
Создано именных указателей - 95182.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.