Oracle не смог взыскать 61 миллион долга с российского ИТ-интегратора и остался должен 200 тысяч суду

Обанкротившейся российской «дочке» Oracle «Оракл Компьютерное оборудование» не удалось взыскать 61,79 млн руб. с отечественного ИТ-интегратора «Инфосистемы Джет». Причиной суда стали неоплаченные счета.



Ушел из России — проиграл

Как выяснил CNews, обанкротившаяся российская «дочка» Oracle «Оракл Компьютерное оборудование» проиграла суд российскому ИТ-интегратору «Инфосистемы Джет». Причиной спора стала предполагаемая задолженность в размере 61,79 млн руб. со стороны интегратора перед истцом, указано в судебных документах.

Иск был подан в Арбитражный суд Москвы 5 августа 2024 г. Решение же первой инстанции суд вынес 4 марта 2025 г.

Согласно судебному документу, истец предоставлял «Инфосистемам Джет» право распространять оборудование и ПО Oracle, а также оказывать техническую поддержку.

Oracle Российская «дочка» Oracle проиграла суд

После прекращения деятельности Oracle в России (3 марта 2022 г.) «Оракл Компьютерное оборудование» объявил о банкротстве: в феврале 2023 г. в отношении компании ввели процедуру наблюдения, а в августе того же года — конкурсное производство.

Конкурсный управляющий «дочки» Oracle Е.С. Непомнящих обнаружил задолженность «Инфосистем Джет» за услуги, после чего в сентябре 2023 г. направил претензию. Не получив ответа, управляющий подал иск о взыскании 61,79 млн руб.

Позиции сторон

Истец настаивал, что ответчик не оплатил заказы, оформленные до прекращения деятельности Oracle в России. По версии истца, часть счетов была выставлена, но не оплачена, а часть — не сформирована из-за закрытия бизнеса.

Ответчик оспаривал требования, ссылаясь на отсутствие подтверждений оказания услуг. На вопросы CNews по поводу судебного процесса «Инфосистемы Джет» отказались дать комментарии.

Решение суда

По итогам судебного разбирательства было установлено, что истец не предоставил необходимые доказательства, а именно: акты сдачи-приемки услуг, счета и подтверждения их направления. Истец не смог доказать, что ответчик получил неоплаченные счета и согласования заказов. Представленные документы были оформлены односторонне, без подписей ответчика.

Суд также отметил, что прекращение деятельности Oracle в России не доказывает факт оказания услуг. Ссылки на основной договор и приложение суд счел недостаточными, так как в них отсутствовали конкретные условия по спорным заказам.

В заключительной части судебного документа указано, суд оценил приведенные доказательства на основе своего внутреннего убеждения, сформированного в результате всестороннего, полного, объективного и непосредственного изучения всех имеющихся доказательств.

Судья установил, что каждое доказательство является относимым, допустимым и достоверным. Также суд определил, что доказательств достаточно и они связаны между собой.

На основании этого суд пришел к выводу, что исковые требования не подлежат удовлетворению.

Помимо этого в судебных документах указано, что на «Оракл Компьютерное оборудование» возлагается обязательство по оплате госпошлины в размере 200 тыс. руб.