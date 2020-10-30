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Шепелявый Дмитрий


30.10.2020 В России небывалый рост ИТ-компаний, претендующих на льготы. Среди них «дочки» РЖД, «Татнефти» и Sollers 1
12.12.2017 SAP запускает облачный хаб для борьбы с контрафактными лекарствами 1
03.11.2017 SAP и Oxford: здравоохранение ждет цифровая трансформация 1
03.03.2017 SAP открыла центр инноваций для интернета вещей, AR и VR в университете ИТМО в Санкт-Петербурге 1
11.11.2016 Tele2 внедрил систему бюджетирования на базе SAP BPC 1
09.11.2016 ИТМО и SAP совместно обучат студентов цифровой трансформации бизнеса 1
28.03.2016 Группа «Черкизово» повысила скорость обработки документов с внедрением решения SAP 1
24.11.2015 Платформу SAP HANA интегрируют с системой Astra Linux 1
24.11.2015 Названы причины торможения рынка больших данных 1
12.11.2015 SAP, EY и SPI подготовили предложение в области корпоративной безопасности и противодействия коррупции 1
23.10.2015 Аналитики предупредили об опасности больших данных 1
22.10.2015 Технология распознавания лиц VisionLabs интегрирована с SAP HANA 1
16.10.2015 Новое приложение показывает загрязненность воздуха в Москве 1
12.10.2015 SAP S/4HANA — единое пространство для всех бизнес-направлений и инноваций 10
06.10.2015 Интернет вещей затмил большие данные 1
20.08.2015 SAP будет использовать SAP HANA для обработки данных в ходе парусных гонок 2015 Extreme Sailing Series в Санкт-Петербурге 1
02.06.2015 «Сибирская генерирующая компания» перевела системы SAP ERP и SAP BW на SAP HANA 1
06.02.2015 SAP выпустила быстро-разворачиваемое решение для работы с «Большими Данными» на базе SAP HANA 1
03.02.2015 SAP Fiori позволит «Делойт» экономить до 50 млн руб. в год 1
02.02.2015 Kindred Healthcare анализирует данные о состоянии пациентов с помощью SAP Business Warehouse 1
16.12.2014 Большие данные помогут строить «умные» города 1
11.12.2014 Большие данные остановят пустую трату маркетинговых бюджетов 2
17.11.2014 Большие данные могут помочь в борьбе против эпидемии Эболы 1
17.11.2014 Как крупнейшие банки используют большие данные 1
11.11.2014 Mitsui Knowledge Industry предложит услуги прогнозной аналитики на базе SAP HANA Enterprise Cloud 1
07.11.2014 SAP СНГ выводит на российский рынок решение SAP Fraud Management for Banking 1
31.10.2014 Исследование: большие данные изменят расстановку сил во многих отраслях 1
29.10.2014 Кризис заставил банки анализировать большие данные банкоматов 1
08.10.2014 SAP выпустила очередные обновления для решений по управлению корпоративными данными 1
01.10.2014 В России будет создана первая биржа данных 1
22.09.2014 92% руководителей довольны проектами больших данных 1
18.09.2014 Большие данные созреют через 5 лет 1
11.09.2014 SAP: Скорость – главный эффект больших данных 2
11.09.2014 От банков до туалетов – большие данные меняют любой бизнес 1
08.09.2014 Большие данные реанимировали продажи серверов в регионе EMEA 1
04.09.2014 Решения больших данных для повышения продаж становятся более совершенными 1
03.09.2014 Сроки подготовки отчетности РЖД сократились с 14,5 часов до 20 минут 1
09.07.2014 В России доступна новая версия мобильной платформы SAP 1
04.02.2014 SAP и Esri предложат совместные Smart-решения для анализа и визуализации пространственных данных 1
05.09.2013 SAP расширила спектр отраслевых решений на платформе SAP HANA, доступных в России 1

Публикаций - 50, упоминаний - 63

Шепелявый Дмитрий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP CIS - САП СНГ 757 44
SAP SE 3220 34
Oracle Corporation 3363 4
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 4
Google LLC 7177 2
Accenture - Аксенчер 533 2
Intel Corporation 4204 2
CleverDATA 54 2
VK - Mail.ru Group 2487 2
Twitter 2204 2
Dell EMC 2419 2
Esri 131 2
SAP Labs CIS - SAP Labs СНГ 54 2
Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 128 2
Ланит ГК 1160 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 2
General Electric - Дженерал электрик 122 1
HEC 20 1
McKinsey & Company 121 1
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа 189 1
ДКС - Диэлектрические Кабельные системы 9 1
Deloitte - Делойт 187 1
NEC 429 1
NVision Group - Энвижн Груп 546 1
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 1
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 1
Verysell - Верисел 94 1
Сбербанк Сервис - СберСервис 54 1
Ситроникс - Sitronics 566 1
Астерос - Asteros 531 1
Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
OpenText 161 1
Yandex Data Factory - YDF 25 1
IBM EMEA - IBM Россия - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 52 1
Северсталь-Инфоком 16 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Esri CIS - Эсри СНГ 88 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 154 1
IBM 3557 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
Открытие ФК 538 3
Сургутнефтегаз - СНГ 123 2
Альфа-Банк 1127 2
ТНК-ВР Холдинг 148 1
Intouch - Интач Страхование 19 1
AmerisourceBergen 3 1
ВТБ Банк Москвы 372 1
ВТБ24 583 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 117 1
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания 23 1
Абсолют Банк 94 1
Роснефть НК 367 1
Северсталь ПАО 204 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1285 1
Росгосстрах 182 1
Почта Банк 289 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
eBay Inc 534 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
SAP Extreme Sailing Team 3 1
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 39 1
УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 69 1
Газпром нефть 382 1
Татнефть 114 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 1
Президент Российской Федерации 1442 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Федеральное казначейство России 766 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
Руссофт - Russoft 252 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 6
Big Data - Большие данные 1136 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1456 3
RDS - Remote Desktop Services - Технология поддержки сред удаленных рабочих столов 47 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
Умные платформы 500 2
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 79 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 2
PFM - Personal Finance Management - Системы управления личными финансами 15 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование 19 1
Smart Factory - "умный завод" - технологии управления ресурсами машиностроительных предприятий 3 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 1
SPI - Serial Peripheral Interface - SPI bus - Последовательный периферийный интерфейс 37 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1224 1
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 67 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 427 1
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 79 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 486 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
3D-печать 135 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 23
SAP BW - SAP Business Warehouse 84 4
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 3
SAP GRC Fraud Management 5 3
SAP Business Suite 65 3
SAP Sybase IQ - SAP IQ 5 2
openSAP MOOC - openSAP Massive Open Online Courses 3 2
Apache Hadoop 339 2
SAP Fiori 40 2
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 33 2
SAP Mobile Platform 28 2
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud 43 2
SAP Crystal Reports 8 1
SAP Demand Signal Management 1 1
SAP HANA Big Data Intelligence 2 1
SAP BW/4HANA - SAP NetWeaver Business Warehouse 11 1
SAP CEC - SAP Customer Engagement & Commerce 6 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 293 1
SAP FICO - SAP FI - SAP Finance and Cost controlling module 13 1
SAP MAM - SAP Mobile Asset Management 1 1
SAP Real-Time Data Management Platform 2 1
SAP Information Steward 1 1
SAP BO - SAP BusinessObjects Predictive Analysis 3 1
SAP LRM - SAP Liquidity Risk Management 1 1
SAP Replication Server 1 1
SAP RDS - SAP Rapid Deployment Solutions 4 1
SAP BO - SAP BusinessObjects Explorer 8 1
SAP Sybase Event Stream Processor 2 1
SAP PM - SAP Plant Maintenance - SAP ТОРО 27 1
Kaspersky ASAP - Kaspersky Automated Security Awareness Platform 42 1
SAP SCP - SAP Cloud Platform 77 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 1
OpenText ECM Suite for SAP Solutions - SAP Extended ECM by OpenText 18 1
SAP BI - SAP Business Intelligence 60 1
SAP ICH - SAP Information & Collaboration Hub 2 1
SAP Predictive Analytics 11 1
SAP HCP - SAP HANA Cloud Platform 29 1
SAP BO - SAP BusinessObjects Lumira - SAP Lumira Cloud 7 1
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 1
SAP NetWeaver 62 1
Благирев Алексей 22 3
Васильев Владимир 20 2
Новиков Константин 12 2
Богачев Игорь 172 2
Горный Александр 38 2
Долгов Владимир 39 1
Кузякин Дмитрий 22 1
Тулубьев Павел 10 1
Низовский Григорий 17 1
Семенов Игорь 7 1
Калинин Денис 63 1
Щербаков Борис 20 1
Мишин Глеб 46 1
Рудников Вячеслав 6 1
Горбунов Денис 14 1
Афанасьев Денис 29 1
Смирнова Людмила 9 1
Меднов Сергей 115 1
Nadkarni Ashish - Надкарни Ашиш 4 1
Волкова Екатерина 7 1
Архипова Мария 18 1
Чокпаров Марат 1 1
Катрич Алексей 39 1
Широких Алексей 70 1
Натекин Алексей 4 1
Строкович Антон 45 1
Чимиричкина Мария 30 1
Гимранов Ринат 56 1
Мишустин Михаил 302 1
Чернышенко Дмитрий 234 1
Волков Алексей 26 1
Ханин Александр 42 1
Орловский Виктор 229 1
Пегасов Сергей 52 1
Генс Георгий 62 1
Кулик Вадим 113 1
Тихонравов Андрей 13 1
Мацоцкий Сергей 150 1
Берда Тимур 6 1
Асланян Сергей 75 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 25
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 6
Европа 3788 6
Германия - Федеративная Республика 3674 5
Азия - Азиатский регион 1525 3
Япония 2811 3
Восточная Европа 1691 3
Россия - Тюменская область 589 3
Ближний Восток 1479 2
США - Бостон 100 2
Африка 1499 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 2
Украина 3398 1
DACH - немецкоязычные страны - D (Германия, Deutschland), A (Австрия (лат. Austria) и CH (Швейцария, лат. Confoederatio Helvetica) 9 1
Латинская Америка 726 1
Япония - Токио 291 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 240 1
Австрия - Австрийская Республика 530 1
Европа Западная 618 1
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 51 1
Германия - Гамбург 56 1
Турция - Турецкая республика 956 1
Франция - Французская Республика 2143 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 762 1
Черкизон - Черкизовский рынок 61 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 762 1
Индия - Республика 2181 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1098 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
Бразилия - Федеративная Республика 1131 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 123 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
Forbes - Форбс 442 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 1
IDC - International Data Corporation 2729 5
Gartner 2197 4
CNews Analytics 1991 1
Forbes Insights 14 1
IDC EMEA 14 1
The Economist Intelligence Unit 30 1
Oxford Economics 11 1
SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 44 3
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
SAP TechEd 8 1
SAP COIL - SAP Co-Innovation Lab - Лаборатория совместных инноваций SAP 8 1
SAP HANA Startup Focus 2 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768263, в очереди разбора - 671947.
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