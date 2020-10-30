Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Шепелявый Дмитрий
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 50, упоминаний - 63
Шепелявый Дмитрий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
|Руссофт - Russoft 252 1
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
|Благирев Алексей 22 3
|Васильев Владимир 20 2
|Новиков Константин 12 2
|Богачев Игорь 172 2
|Горный Александр 38 2
|Долгов Владимир 39 1
|Кузякин Дмитрий 22 1
|Тулубьев Павел 10 1
|Низовский Григорий 17 1
|Семенов Игорь 7 1
|Калинин Денис 63 1
|Щербаков Борис 20 1
|Мишин Глеб 46 1
|Рудников Вячеслав 6 1
|Горбунов Денис 14 1
|Афанасьев Денис 29 1
|Смирнова Людмила 9 1
|Меднов Сергей 115 1
|Nadkarni Ashish - Надкарни Ашиш 4 1
|Волкова Екатерина 7 1
|Архипова Мария 18 1
|Чокпаров Марат 1 1
|Катрич Алексей 39 1
|Широких Алексей 70 1
|Натекин Алексей 4 1
|Строкович Антон 45 1
|Чимиричкина Мария 30 1
|Гимранов Ринат 56 1
|Мишустин Михаил 302 1
|Чернышенко Дмитрий 234 1
|Волков Алексей 26 1
|Ханин Александр 42 1
|Орловский Виктор 229 1
|Пегасов Сергей 52 1
|Генс Георгий 62 1
|Кулик Вадим 113 1
|Тихонравов Андрей 13 1
|Мацоцкий Сергей 150 1
|Берда Тимур 6 1
|Асланян Сергей 75 1
|Forbes - Форбс 442 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 1
|IDC - International Data Corporation 2729 5
|Gartner 2197 4
|CNews Analytics 1991 1
|Forbes Insights 14 1
|IDC EMEA 14 1
|The Economist Intelligence Unit 30 1
|Oxford Economics 11 1
|SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 44 3
|ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768263, в очереди разбора - 671947.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 768263, в очереди разбора - 671947.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru