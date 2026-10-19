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Vegas-Lex Вегас-Лекс
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 3 дела, на cумму 5 902 570 927 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 8, упоминаний - 9
Vegas-Lex и организации, системы, технологии, персоны:
|Бабаев Кирилл 56 2
|Grigoleit Uwe - Григолейт Уве 4 1
|Путин Владимир 3481 1
|Рустамов Рустам 554 1
|Мишустин Михаил 803 1
|Шадаев Максут 1237 1
|Макаров Валентин 255 1
|Калинин Алексей 78 1
|Калинин Александр 189 1
|Степанов Владимир 91 1
|Гуськов Антон 44 1
|Мартынов Дмитрий 37 1
|Трошенков Дмитрий 5 1
|Лифшиц Евгений 11 1
|Сечин Игорь 37 1
|Фролов Денис 74 1
|Шепелявый Дмитрий 53 1
|Гольденберг Леонид 63 1
|Лачков Евгений 40 1
|Данилов Станислав 9 1
|Григорьев Максим 60 1
|Амарян Михаил 8 1
|Черниговский Максим 1 1
|Чернышев Александр 17 1
|Орахелашвили Дмитрий 1 1
|Иванова-Галицина Анна 16 1
|Абдурахманова Хати 1 1
|Никитин Кирилл 4 1
|Заря Юлия 1 1
|Haines David - Хэйнс Дэвид - Хейнс Дэвид 13 1
|Шорин Вячеслав 1 1
|Латяева Ольга 1 1
|IDC - International Data Corporation 5001 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8686 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4284 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1480113, в очереди разбора - 724585.
Создано именных указателей - 202865.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1480113, в очереди разбора - 724585.
Создано именных указателей - 202865.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.