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Vegas-Lex Вегас-Лекс

Vegas-Lex - Вегас-Лекс

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 3 дела, на cумму 5 902 570 927 ₽*

Судебные дела (3) на сумму 5 902 570 927 ₽*
в качестве истца (2) на сумму 5 902 570 927 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


19.10.2026 «Дочка» ГК «Элемент» требует судом 300 миллионов у Минпромторга 1
25.04.2023 На ноутбуки в магазинах принудительно установят российские ОС Linux 1
21.06.2022 «Роснефть» потребовала у властей льготы для ИТ-подразделений промышленных компаний 1
12.05.2021 Совладельцы НКК подали в суд на главу компании 1
07.11.2014 SAP СНГ выводит на российский рынок решение SAP Fraud Management for Banking 1
31.01.2007 Русские теряют контроль над «Билайном» 1
29.01.2007 Altimo получила дурную весть из Женевы 2
18.11.2003 Битва за Counter-Strike почти проиграна 1

Публикаций - 8, упоминаний - 9

Vegas-Lex и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3217 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9584 2
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 2
МегаФон 10999 1
SAP SE 5631 1
Microsoft Corporation 25888 1
Ред Софт - Red Soft 1274 1
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 384 1
Крок - Croc 1971 1
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 1
SAP CIS - САП СНГ 868 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 342 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 566 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 495 1
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 352 1
Valve Software 255 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1114 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 808 1
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 763 1
HP - Hewlett-Packard 3667 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 420 1
Кросстех - Кросс Технолоджис - Crosstech - Cross Technologies 151 1
Varton - Вартон ТПК - Gauss 54 1
AMI-Network - АМИ-нетворк 11 1
HP Inc. - HP Inc. Russia - ЭйчПи Инк - Хьюлетт Паккард Россия 146 1
БКГ - Бизнес компьютерс групп - Business Computers Group 10 1
SuperWave Group - СуперВэйв групп 25 1
1С-СофтКлаб - SoftClub 1145 1
НКК - Национальная платформа - 55 1
НКК - National Computer Corporation Middle East - 12 1
Unchartevice - Анчартевайс 5 1
Медиа-сервис-2000 3 1
РЖД - Российские железные дороги 2111 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1312 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 555 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 3012 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 633 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1561 1
Альфа-Банк 1995 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 365 1
Роснефть НК - нефтяная компания 565 1
Альфа-Групп 752 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1795 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1996 1
Абсолют Банк 251 1
ЦИАН - CIAN 199 1
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 88 1
Cukurova 97 1
Роснефть - РН-БашНИПИнефть 9 1
ВАС РФ - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1184 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13954 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6715 2
Судебная власть - Judicial power 2531 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3367 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3736 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5483 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4995 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2353 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2149 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 408 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 414 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6029 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 827 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 127 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17127 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6722 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10889 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4946 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7990 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18351 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15573 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28639 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5932 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26522 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3272 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34046 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1723 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29951 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1992 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13050 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 578 1
ITAM - IT Asset Management - Information Asset Management - Управление ИТ-активами - Система управления ИТ-инфраструктурой 813 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4730 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18534 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1720 1
Торговля - RetailTech - Управление ассортиментом и ценообразованием - Товарная матрица - Ассортиментная матрица - OSA - On-Shelf Availability - наличие товара на полках сетевых магазинов 353 1
Linux OS 11684 1
Apple macOS 2477 1
Microsoft Windows 17040 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1661 1
Valve Software - Counter-Strike: Global Offensive - CS:GO 187 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 506 1
StatCounter 487 1
Интерфакс - СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 313 1
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 187 1
ALMI AlterOS 118 1
SAP GRC - SAP Governance, Risk and Compliance - SAP GRC Fraud Management - SAP GRC Access Control - SAP GRC Policy Survey - SAP GRC Audit Management 20 1
Microsoft Windows 2000 8675 1
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - id Software - Quake - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 128 1
Valve Software - Half-Life - Компьютерная игра - Шутер от первого лица 130 1
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Grigoleit Uwe - Григолейт Уве 4 1
Путин Владимир 3481 1
Рустамов Рустам 554 1
Мишустин Михаил 803 1
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Калинин Алексей 78 1
Калинин Александр 189 1
Степанов Владимир 91 1
Гуськов Антон 44 1
Мартынов Дмитрий 37 1
Трошенков Дмитрий 5 1
Лифшиц Евгений 11 1
Сечин Игорь 37 1
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Гольденберг Леонид 63 1
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Орахелашвили Дмитрий 1 1
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Никитин Кирилл 4 1
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19822 1
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Английский язык 7088 1
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4284 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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