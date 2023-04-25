На ноутбуки в магазинах принудительно установят российские ОС Linux

Ритейлеров заставят устанавливать на иностранные ноутбуки российские ОС. Это приведет к их удорожанию, а также к возможному сокращению ассортимента и дефициту. Инициатива исходит от властей, необходимый пакет документов готовится.

Принудительное импортозамещение

Власти могут заставить российских ритейлеров – «Ситилинк», «М.Видео-Эльдорадо», DNS и пр. – устанавливать на компьютеры и и ноутбуки отечественные операционные системы. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на собеседника в российском Правительстве, это будет обязательным требованием – оно распространится на все ввозимые в Россию ноутбуки. «Российская ОС должна стать дополнительной. Документ может быть внесен в правительство в этом квартале (до 30 июня 2023 г. – прим CNews)», – сказал он.

Подготовкой новых требований занимается Минцифры. По всей видимости, российские ОС будут устанавливаться в качестве дополнения к тем, что стоят на ПК с завода.

Другой источник издания заявил, что идея возложить на ритейлеров новую обязанность обсуждается не первый месяц. По его словам, власти работают в этом направлении как минимум с 2022 г.

Притом уклониться от выполнения новых требований у ритейлеров не получится – последствия могут оказаться весьма и весьма неприятными как для них, так и для потребителей. По словам главы дирекции юридической фирмы Vegas Lex Кирилла Никитина, за отказ устанавливать российское ПО у ритейлеров могут изъять товар.

Фото: Astra Linux Освоение российских ОС потребует времени, даже при наличии обучающих материалов

Кирилл Никитин сообщил изданию, что такие санкции могут быть введены только в случае, если обязанность по предустановке отечественного ПО ляжет именно на плечи продавцов. Согласно нынешнему законодательству, в частности, постановлению Правительства России №1867 от 2020 г., сейчас это забота вовсе не ритейлеров, а производителей. Однако власти могут в любой момент подготовить новое постановление или законопроект, наделяющий необходимыми полномочиями и розничные сети.

Слишком широкий выбор

Самая популярная настольная ОС в России – это Microsoft Windows. В марте 2023 г. она занимала почти 79% российского рынка настольных систем против 12% у Apple macOS и 2% у всех существующих версий Linux, в том числе отечественных (данные StatCounter).

При этом российских альтернатив у Windows не просто много, а очень много, и пока неясно, какие из них ритейлеры будут обязаны устанавливать на новые ПК и ноутбуки. На 25 апреля 2023 г. в реестре отечественного ПО числилось более 30 ОС общего назначения, наиболее известные из которых – Astra Linux, «Альт», «Ред ОС», ОС РОСА и AlterOS.

Российские власти, как пишет «Коммерсант», еще летом 2022 г. намекнули, что хотят сделать предустановку российских ОС на ПК и ноутбуки обязательной – об этом тогда сообщили представители Минцифры. К концу осени 2022 г. Минцифры по результатам опроса российских компаний определило наиболее востребованные российские системы – CNews писал, что это Linux-дистрибутивы «Альт», «Ред ОС» и Astra Linux.

«Детали инициативы об обязательной предустановке российской ОС на продаваемые в стране ноутбуки и ПК нам пока не известны, – сообщил CNews Рустам Рустамов, заместитель генерального директора компании «Ред софт». – На мой взгляд, нужно требовать не предустановку от ритейлеров, а поддержку совместимости компьютерной техники и периферийных устройств с отечественными операционными системами от производителей "железа"».



Пользовательского запроса нет

Высокая популярность Windows в России может быть следствием множества причин, в том числе и того факта, что она самая популярная и во всем остальном мире. Найти под нее необходимую программу не составляет особого труда, к тому же она во многих аспектах проще в освоении и использовании, чем Linux. С другой стороны, многие разработчики, в том числе ГК «Астра», предлагают пользователям расширенные обучающие материалы, способные упростить адаптацию в новой системе.

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Даже несмотря на санкции Microsoft россияне все равно продолжают пользоваться Windows, только теперь, по большей части, пиратскими ее версиями. Продажи ноутбуков с этой предустановленной ОС обрушились – жители России не хотят переплачивать за нее. Согласно статистике Holodilnik.ru за I квартал 2023 г., на ноутбуки без предустановленной ОС пришлось 21,1% всего объема продаж.

За импортозамещение заплатят потребители

Если власти в итоге заставят россиян покупать ноутбуки с российскими ОС, это приведет к переплате за них, потому что ритейлеры не станут устанавливать отечественную систему бесплатно. Труд и затраты времени их специалистов в итоге оплатят покупатели.

Такую мысль выразили собеседник «Коммерсанта» в неназванном крупном иностранном производителе и Антон Гуськов, представитель ассоциации РАТЭК, в которую входят, помимо прочих, ритейлеры «М.Видео-Эльдорадо», DNS и «Ситилинк».

«Если обяжут предустанавливать российскую ОС вместо уже установленной производителем, следствием станет удорожание продукции. Установка же двух ОС одновременно реализуема не на всех устройствах», – сказал Антон Гуськов. «Если ритейлеров обяжут предустанавливать российскую ОС, то трудозатраты специалистов в магазинах будут закладываться в конечную стоимость оборудования», – отметил другой источник издания. Он добавил также, что «ни один из ведущих вендоров не сможет предустанавливать российскую ОС на производстве, поэтому и объем электроники этих брендов может сократиться».

При этом в России продаются ноутбуки, работающие на отечественных ОС с завода. В декабре 2022 г. CNews писал о релизе мобильного ПК Unchartevice 6540, по умолчанию работающего на Astra Linux, и это лишь один из примеров. На вопрос CNews, существует ли у потенциальных покупателей запрос на ноутбуки с установленной российской ОС, и планируют ли ритейлеры расширять ассортимент таких компьютеров, представители «Ситилинка» и «М.Видео-Эльдорадо» отвечать отказались.

Редакция направила запрос в «Ред софт» (разработчик «Ред ОС») и ГК «Астра» (Astra Linux) и ожидает ответа.