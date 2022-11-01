Минцифры определило три самых популярных российских Linux

Минцифры определило три самые популярные российские операционные системы на базе Linux, под которые в ближайшие три года должны подстроить свои решения разработчики ПО. В перечень приоритетных вошли ОС Astra Linux (группа «Астра»), «Альт» («Базальт СПО» и «Ред ОС» («Ред софт»).



Приоритеты расставлены

Минцифры России провело опрос среди представителей бизнеса и разработчиков софта, чтобы выбрать «целевые» операционные системы. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники на ИТ-рынке.

Министерство в июле 2022 г. заказало Центру компетенций по импортозамещению в ИКТ исследование, чтобы выявить наиболее популярные у российских компаний операционные системы, которые включены в реестр российского ПО. Предварительные итоги уже направлены в аппарат замглавы Минцифры Максима Паршина.

Глава Минцифры Максут Шадаев, как передает «Интерфакс», подтвердил, что компании через два-три года должны будут адаптировать программные продукты под три-четыре отечественные операционные системы. Какие именно, он не уточнил, но сказал, что их выберут до конца 2022 г.

«У нас есть отдельный центр, который за операционки отвечает. Они должны сформулировать вместе с индустрией набор ОС российских, – отметил Шадаев. – Мы будем требовать от всех российских компаний совместимости с этими ОС».

Эксперты считают, что расставить приоритеты правительству нужно для оптимизации господдержки

Источники «Коммерсанта» сообщают, что по итогам опроса победили три ОС, которые базируются на Linux.: Astra Linux (группа «Астра»), ОС «Альт» («Базальт СПО») и «Ред ОС» («Ред софт»).

Зачем нужны три системы

Представители рынка предполагают, что расставить приоритеты правительству необходимо для оптимизации господдержки. Президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров в беседе с «Коммерсантом» предположил, что ОС, которые не пользуются спросом у российских компаний, государство не станет поддерживать, и в итоге их могут даже выкинуть из реестра.

Сейчас в реестре российского ПО около 14 тыс. продуктов, из них – более 50 операционных систем. Их владельцы получают преференции при госзакупках, и платят более скромные налог на прибыль (3% вместо 20%) и страховые взносы (7,6% вместо 14%).

В то же время разработчикам ПО будет проще подстраивать программы под конкретные системы, а не под все сразу, так как для каждой ОС требуется разработка отдельных приложений, а затем – поддержка их совместимости.

«Общей практикой является придание наиболее часто используемому ПО статуса стандарта что снижает затраты на разработку приложений и обеспечение их совместимости с такими стандартами», – объяснил Макаров.

Другие источники издания сомневаются в том, что непопулярные ОС будут изгонять из реестра, но ориентироваться разработчики при адаптации своих программных продуктов будут именно на приоритетные операционные системы.

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«Скорее всего, подобный опрос проводится не для продвижения конкретных операционных систем, а для определения совместимости корпоративных систем с отечественными ОС, – предположил в беседе с изданием гендиректор Factory5 Денис Касимов. – Возможно, Минцифры пытаются определить готовность компаний к отказу использовать Windows».

В беседе с CNews Денис Афанасьев, руководитель направления облачных решений CorpSoft24, согласился, что в списке реестра Минцифры находится около 50 ОС, и эта цифра выглядит избыточной.

«Со временем большинство из них выйдут из употребления, и весь рынок будет поделен между несколькими вендорами, – прогнозирует эксперт. – Тренд на "укрупнение" характерен для многих отраслей, не только ИТ. На мой взгляд, Минцифры хочет упорядочить данный процесс и заранее через преференции выбранным лидерам ускорить эту тенденцию для создания определенных отраслевых решений. Мы помним, как Microsoft помогли стать популярным через партнерство с IBM. Наличие таких "стандартных" ОС позволит командам разработчиков эффективнее распределять усилия и уменьшит средний показатель "time to market"».



Рассинхрон действительно есть

В начале октября 2022 г. о проблеме «рассинхрона» в развитии отечественного софта и аппаратно-программных комплексов на конференции, посвященной этим вопросам, заявлял министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин. По его словам, именно поэтому у заказчиков возникают проблемы с внедрением – софт и «железо» развиваются в отрыве друг от друга.

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Осложняет ситуацию падение спроса на российские решения, даже несмотря на уход западных вендоров ПО и ОС – Microsoft, Red Hat и др.

Так, гендиректор группы «Астра» Илья Сивцев на том же мероприятии отмечал, что после 24 февраля 2022 г. компании сжали свои бюджеты, перестали обсуждать новые сделки и сократили закупки. Глава совета директоров «Мой офис» Андрей Чеглаков подтверждает, что у компании более сотни проектов на внедрение, но пользователи действуют очень осторожно. Большая часть заказчиков относятся к госсегменту, который «заставляют» переходить на российское.

В то же время, некоторые организации до сих пор смотрят в сторону пиратского ПО, что также осложняет вопрос спроса на российские решения. Представители российской софтверной отрасли опасаются, что власти рассмотрят вопрос принудительной легализации программного обеспечения иностранных компаний, покинувших страны.

Как уходили западные разработчики софта

Напомним, после 24 февраля 2022 г. Microsoft ввела такое количество ограничений для россиян, что те начали пачками скачивать пиратские версии Windows и устанавливать их на ноутбуки, которые в страну завезли без ОС.