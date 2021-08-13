Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 74149
ИКТ 6940
Организации 4951
Ведомства 1285
Ассоциации 552
Технологии 2662
Системы 15527
Персоны 24927
География 1330
Статьи 911
Пресса 775
ИАА 543
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1118
Мероприятия 767

Видеосервис Видеохостинг Медиасервисы Over the Top (OTT) Видеоуслуги через интернет Онлайн-кинотеатр Интернет-кинотеатр Video as a Service (VaaS) видео как сервис Виртуальный кинозал Домашний кинозал



13.08.2021 В VK Combo появилась подписка на видеосервис Wink
31.05.2021 Видеосервис Wink запустил бесплатную услугу «Обмен фильма»
04.02.2021 Активная аудитория видеосервиса Wink в 2020 году выросла в 4 раза
15.01.2021 VOKA и «БелЖД» представили новый видеосервис
25.12.2020 SPBTV и НТРК Узбекистана запустят новый ОТТ-сервис
28.10.2020 Мегафон покупает онлайн-кинотеатр
28.10.2020 «Мегафон» становится совладельцем видеосервиса START
21.11.2019 GS Labs представила собственную OTT-платформу StingrayStream
11.07.2019 Количество платящих абонентов OTT-платформы «НТВ-плюс» превысило 55 тыс. человек
25.04.2019 Число платящих клиентов OTT-платформы «НТВ-плюс» выросло на 22%
30.01.2019 Huawei представила в России облачный видеосервис с использованием ИИ
09.04.2018 «ТМТ Консалтинг»: Российский рынок ОТТ-видеосервисов вырос за год на 60%
03.07.2017 «Транстелеком» запустила ОТТ-сервис «ТВ без границ»
08.02.2017 Новое решение позволит ОТТ-сервисам легально транслировать прямой эфир телеканалов
14.09.2016 ZTE представила гибридную 4К/OTT ТВ-приставку B820T2-A14
03.11.2015 «Ростелеком» вывел в массы «облачное ТВ»
10.09.2015 «СмартЛабс» запускает новую ОТТ-платформу для MOYO TV
03.06.2015 В Минкомсвязи России утвердили словарь ОТТ-терминов
11.03.2015 Половина аудитории ОТТ-видеосервисов России генерируется Приволжским и Центральным федеральными округами
19.01.2015 Абонентам «Дом.ru TV» стал доступен видеосервис Megogo
27.11.2014 Ericsson: продвинутые OTT-пользователи в России готовы платить за гарантированное качество связи
18.11.2014 К 2017 г. зрительская аудитория ОТТ-видеосервисов в России составит 100 млн уникальных пользователей
30.10.2014 К 2017 г. зрительская аудитория ОТТ-видеосервисов в России составит 100 млн уникальных пользователей
29.09.2014 Видеосервис Okko представил решение для трансляции видео в формате 4K на телевизорах LG Smart TV
04.06.2014 Российский рынок ОТТ-видеосервисов в период 2013-2017 гг. увеличится в 4,8 раза
07.11.2013 ОТТ-сервисы «отъедают» доходы рынка SMS
28.10.2013 Ericsson: OTT сервисы завоевывают популярность среди российских пользователей
01.02.2013 «Рикор» представил медиацентр Smart TV Box
12.12.2012 Новое исследование Amdocs показало, что борьба между операторами, игроками OTT-рынка и производителями устройств продолжается
13.11.2012 Ovum исследовала влияние ОТТ-приложений на бизнес ШПД-операторов
15.02.2012 «Нетрис» и «Элтекс» провели интеграцию своих продуктов для IP-телевидения
05.10.2011 Компания «Видеосервис» анонсировала ридеры Perfeo с экранами E-Ink Pearl
24.05.2011 Sotal начинает пилотный проект по внедрению технологии Click.AD в сети «Билайн ТВ»
01.02.2011 «Нетрис» анонсировала новый гибридный интерфейс iVision Pure для предоставления сервисов OTT и IPTV

Публикаций - 542, упоминаний - 721
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1180451, в очереди разбора - 975342.
Создано именных указателей - 74149.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Российские аналоги Booking и Airbnb: 10 лучших сайтов для путешественников

Искусственный интеллект для камер смартфонов: что это и как работает

10 функций Telegram, о которых вы не знали: наводим порядок в чатах

Показать еще

Наука

У нашей Вселенной есть двойник, который движется назад во времени

ИИ ограничен в возможностях из-за математического парадокса

Ущерб от астероида, убившего динозавров, еще страшнее, чем считалось
Показать еще
Новые цифровые горизонты «Форсайт» Новые цифровые горизонты «Форсайт»