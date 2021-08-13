Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Видеосервис Видеохостинг Медиасервисы Over the Top (OTT) Видеоуслуги через интернет Онлайн-кинотеатр Интернет-кинотеатр Video as a Service (VaaS) видео как сервис Виртуальный кинозал Домашний кинозал
Публикаций - 542, упоминаний - 721
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1180451, в очереди разбора - 975342.
Создано именных указателей - 74149.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1180451, в очереди разбора - 975342.
Создано именных указателей - 74149.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru