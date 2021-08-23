Онлайн-кинотеатр Ivi запустил функцию «Родительский контроль»

Онлайн-кинотеатр Ivi запустил функцию «Родительский контроль». Теперь родители могут не бояться оставить своих детей за просмотром кино, мультфильмов и программ на Ivi.

Запуск функции «Родительский контроль» позволяет установить PIN-код, чтобы ребёнок оставался в детском профиле и смотрел только то, что соответствует его возрасту. Также PIN-код не позволит детям самостоятельно совершать покупки – оплачивать подписку или фильмы за дополнительную плату, если к аккаунту привязана банковская карта. Функция доступна на Smart TV и в мобильном приложении Ivi.

«Ключевые приоритеты Ivi в отношении детского смотрения — это удобство, безопасность и развитие. Мы постоянно исследуем потребности пользователей, поэтому возможности родительского контроля на платформе будут расширяться. Наша цель — сделать сервис максимально удобным для всей семьи и безопасным для детей», — сказала директор направления Ivi «Дети» Екатерина Кусимова.

На платформе Ivi сегодня доступно более 20 тыс. мультфильмов и мультсериалов, фильмов для детей разного возраста, документальных программ и передач, обучающих роликов и т.д., в том числе собственного производства. Также юным зрителям доступны популярные детские и семейные телеканалы.

На Ivi доступна функция скачивания контента на планшет или телефон, что удобно для детского смотрения без подключения к интернету. Загрузка доступна в приложении Ivi после оформления подписки.

Персональный детский профиль учитывает возраст и интересы ребёнка, сохраняет историю просмотра и на основе этого рекомендует контент индивидуально для каждого юного зрителя. Если в семье несколько детей, у родителей есть возможность создать отдельные детские профили для каждого.