Облачная платформа Cloud стала основой для инновационного российского видеосервиса Digiboo

В России стал доступен новый онлайн-видеосервис Digiboo, созданный компанией Digiboo Intellect Systems и работающий на основе облачных сервисов Cloud (ООО «Облачные технологии»). Digiboo призван расширить привычный пользовательский опыт взаимодействия с видеохостингами и предложить ряд инновационных функций. Об этом CNews сообщили представители Cloud.

На первый взгляд, Digiboo – привычный видеосервис. Видеоролики, каналы, плейлисты, короткие видео, текстовые блоги и другие элементы функционала во многом повторяют существующие популярные платформы. Однако у Digiboo есть и ряд принципиальных отличий: например, здесь есть свой онлайн-кинотеатр, медиасток (встроенный маркетплейс для продажи видеосэмплов), персональный рекламный кабинет, через который пользователи могут самостоятельно размещать видео- и баннерную рекламу, функция включения монетизации для своего канала, система премирования за пользовательскую активность. С блогерами можно пообщаться не только через комментарии, но и напрямую через мессенджер.

«Digiboo решает проблему, возникшую из-за отключения монетизации для российских блогеров в ряде популярных сервисов, - сказала директор партнерских программ Digiboo Intellect Systems Ольга Спирина. - При создании нашего видеосервиса мы взяли за основу лучший опыт крупнейших мировых площадок и дополнили его собственными идеями, чтобы предложить пользователям еще более удобный и функциональный видеосервис. Облачная платформа Cloud помогла реализовать все задуманное в кратчайшие сроки и на максимально качественном уровне».

Технологическим партнером Digiboo стала компания Cloud. Ее облачная платформа Advanced, на основе которой функционирует видеохостинг, позволяет оперативно масштабировать ИТ-инфраструктуру сервиса, обеспечивает бесперебойную работу в условиях динамичного роста трафика, защищает от кибератак и является надежным технологическим фундаментом для внедрения нового функционала и дальнейшего развития сервиса.

«Мы рады, что наша облачная платформа Advanced помогла вывести на рынок полнофункциональный российский видеосервис Digiboo, - сказал Андрей Зотов, коммерческий директор Cloud. – Этот проект – яркая иллюстрация того, как облачные технологии делают инновационные услуги и сервисы близкими и доступными для миллионов людей».

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