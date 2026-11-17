Чистая выручка «Т-Технологии» в III квартале 2026 г. выросла на 27%, до 234,1 млрд руб., чистая прибыль выросла на 58%, до 63,4 млрд руб. Прогноз по росту операционной прибыли за 2026 г. улучшился до 25%. В то же время сегмент «Новые направления» продолжает приносить компании убытки.



Финансовые итоги «Т-Технологии» за III квартал 2026 г.

Группа «Т-Технологии» опубликовала финансовые итоги за III квартал и 9 месяцев 2026 г. Чистая выручка за III квартал 2026 г. выросла за год на 27%, до 234,1 млрд руб. В компании объясняют это расширением экосистемы и ростом вовлеченности клиентов.

В том числе чистый процентный доход составил 166 млрд руб. (рост за год — 30%), чистая выручка от оказания услуг (чистый комиссионный доход) — 63,5 млрд руб. (рост за год — 19%), чистая выручка от страховой деятельности — 14,6 млрд руб. (рост — 29%). Как отмечают в «Т-Технологии», структура чистой выручки показывает высокий уровень диверсификации источников дохода: больше половины приходится на направления, не связанные с розничным финансированием.

Общая выручка за III квартал составила 418,8 млрд руб. (рост за год — 7%). В том числе процентная выручка составила 289,8 млрд руб. (рост за год — 5%), выручка от оказания услуг и страховой деятельности — 129 млрд руб. (рост за год — 12%).

ИИ "Т-Технологии" за 9 месяцев получили выручку в 1,2 трлн руб.

Расходы на маркетинг и привлечение клиентов за год выросли на 8%, до 29,4 млрд руб. Показатель EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации) составил 4,1 млрд руб. (рост за год — 53%). Скорректированный показатель EBITDA вырос на 41%, до 115,4 млрд руб. Он учитывает расходы на вознаграждение на основе акций (4,1 млрд руб.), переоценку доли «Т-Технологии» в «Яндексе» и результат от неконтролирующих долей участия (5 млрд руб.).

Чистая прибыль увеличилась на 58%, до 63,4 млрд руб., операционная чистая прибыль в III квартале выросла на 41%, до 63,6 млрд руб. Рентабельность капитала (ROE) составила 32,3% (рост — 3,1 п.п.). ROE ключевых операционных сегментов B2C и B2B составила 39,6% (рост — 3,9 п.п.).

Доходность кредитного портфеля в III квартале 2026 г. составила 23,6% (снижение — 1,8 п.п.), чистая процентная маржа — 12% (рост — 1,5 п.п.), стоимость риска — 4,9% (снижение — 1,2 п.п.), маржинальность по операционной прибыли — 27,2% (рост — 2,7 п.п.), соотношение затрат и доходов (C/I) — 44,9% (снижение — 1,1 п.п.).

Структура выручки «Т-Технологии»

В структуре выручки «Т-Технологии» за III квартал 2026 г. у направления «Повседневные сервисы» чистая выручка составила 32,7 млрд руб. (рост за год — 3%), скорректированный показатель EBITDA — 6,2 млрд руб. (рост — 41%), прибыль до налогообложения отсутствует.

У «Накопительных и инвестиционных услуг» чистая выручка составила 22,8 млрд руб. (рост — 57%), скорректированный показатель EBITDA — 15,8 млрд руб., прибыль до налогообложения — 12,9 млрд руб. (рост — 10%). В компании объясняют это ростом притока средств в инвестиционные продукты. У «Розничного финансирования» чистая выручка — 122,3 млрд руб. (рост — 33%), прибыль до налогообложения — 61,2 млрд руб. (рост — 74%).

Чистая выручка от всего розничного бизнеса (B2C) составила 177,8 млрд руб. (рост за год — 28%), прибыль до налогообложения — 23 млрд руб. (рост — 4%). У услуг для бизнеса (B2B) чистая выручка составила 57,3 млрд руб. (рост за год — 18%), прибыль до налогообложения увеличилась на 4%, до 23 млрд руб.

У новых направлений чистая выручка составила 5,3 млрд руб. (рост за год — 71%), скорректированный показатель EBITDA отрицательный — минус 1,7 млрд руб., убыток до налогообложения составил 4,2 млрд руб. В компании называют убыток плановым из-за масштабных инвестиций в это направление.

Финансовые итоги «Т-Технологии» за 9 месяцев 2026 г.

За 9 месяцев 2026 г. выручка составила 1,2 трлн руб. (рост — 9%), чистая выручка выросла на 26%, до 648,3 млрд руб. Операционная чистая прибыль увеличилась на 35%, до 162,2 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 15%, до 137,9 млрд руб., показатель EBITDA вырос на 22%, до 244,7 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA увеличился на 38%, до 300 млрд руб.

Объем кредитного портфеля «Т-Технологии»

Объем кредитного портфеля на 30 сентября 2026 г. составил 3,8 трлн руб. (рост за год — 28%). Без учета резервов объем кредитного портфеля составил 4,1 трлн руб. (рост — 28%). Доля неработающих кредитов составила 7%, ставка резервирования — 9%.

Суммарный объем средств клиентов на счетах в «Т-Инвестициях» и активов на брокерских счетах составил 6,5 трлн руб. (рост за год — 8%). Средства клиентов составили 4,1 трлн руб. Объем инвестиционного портфеля вырос на 30%, до 2,5 трлн руб. Собственный капитал группы вырос за год на 23%, до 916 млрд руб.

Коэффициент достаточности капитала первого уровня составил 13,3%, коэффициент достаточности общего капитала — 13,3%, коэффициент достаточности базового собственного капитала первого уровня — 12,1%.

Число клиентов «Т-Технологии»

Число клиентов «Т-Технологии» на 30 сентября 2026 г. составило 56,6 млн (рост за год — 7%). Число активных клиентов составляет 34,2 млн, активных B2B-клиентов — 1 млн (рост за год — 10%).

Число активных пользователей приложения в месяц (MAU) составило 34 млн, число активных пользователей приложения в день (DAU) — более 15 млн. Отношение DAU/MAU составляет 45%.

По итогам III квартала 2026 г. совет директоров «Т-Технологии» рекомендовал выплатить дивиденды в размере 4,8 руб. на одну акцию. По итогам 2026 г. «Т-Технологии» ожидают роста операционной прибыли на 25%, до 218 млрд руб. (ранее ожидался рост на уровне 20%), а показателя ROE — на уровне 30%.

Чем владеют «Т-Технологии»

«Т-Технологии» — бывшая TCG Group, владелец банка «Тинькофф». В 2022 г. группа «Интеррос» Владимира Потанина стала основным владельцем TCG Group. Группа была переименована в «Т-Технологии», банк — в «Т-Банк».

В 2025 г. «Т-Технологии» и «Интеррос» создали совместное предприятие для инвестиций в высокие технологии на базе «Каталитик Пипл». Его уставной капитал составил 100 млрд руб. В 2026 г. «Т-Технологии» объявили о намерении консолидировать 100% акций виртуального банка для предпринимателей «Точка», в котором сейчас основные доли принадлежат «Каталитик Пипл» и «Интерросу».

В 2025 г. «Каталитик Пипл» стал владельцем 10% «Яндекса» и 25% облачного провайдера Selectel (сумма сделки по покупке доли в Selectel составила 16 млрд руб.). В начале 2026 г. «Т-Технологии» приобрели у «Яндекса» площадку «Авто.ру» за 35 млрд руб. В ноябре 2026 г. «Т-Технологии» объявили оферту на приобретение до 100% акций «ЦИАН», расходы на оферту могут составить до 77,13 млрд руб.