Ozon врывается на рынок онлайн-кинотеатров

Ozon планирует открыть собственный онлайн-кинотеатр. Если он будет создавать его с нуля, это уже на первом этапе потребует инвестиций в размере $100 млн. Ozon на треть принадлежит АФК «Система». Она также владеет оператором МТС, у которого есть собственный онлайн-кинотеатр Kion.

Ozon хочет показывать фильмы и сериалы

Отечественный интернет-магазин Ozon рассматривает возможность выхода на рынок онлайн-кинотеатров, пишет «Коммерсант». По предварительным оценкам, на запуск своего кинотеатра Ozon может потратить в пределах $100 млн.

Следует отметить, что Ozon на треть принадлежит АФК «Система», в список активов которой также входит оператор связи МТС. В апреле 2021 г. МТС запустил собственный онлайн-кинотеатр Kion. Таким образом, если Ozon реализует свои планы, то два актива АФК «Система» станут прямыми конкурентами на одном из рынков присутствия.

По информации источников издания, Ozon, планируя запуск своего онлайн-кинотеатра, хочет создать собственную полноценную эко-систему сервисов.

На конец сентября 2021 г. экосистема Ozon состояла из торговой площадки, дебетовой карты с кэшбэком Ozon Card, а также сервиса покупки авибилетов и др. Также у Ozon есть своего рода аналог подписки Amazon Prime под названием Ozon Premium, дающий различные скидки и предлагающая бесплатную доставку.

Ozon больше не хочет быть просто интернет-магазином

Добавление в эту экосистему еще и онлайн-кинотеатра сделает Ozon конкурентом не только МТС с его Kion. Ему придется бороться за долю рынка, например, со Сбербанком и его Okko, а также с «Яндексом», у которого есть подписка «Яндекс.плюс» с доступом к кинотеатру «Кинопоиск HD».

Как Ozon может создать свой веб-кинотеатр

Пока неизвестно на какой стадии находится процесс разработки онлайн-кинотеатра Ozon. По информации «Коммерсанта», его представители консультировались с сотрудниками ivi, Megogo и видеосервиса Viasat (в России им управляет «Национальная медиа группа»).

Ozon рассматривает несколько вариантов запуска сервиса. Один из них – это покупка технологии white label у других видеосервисов. В этом случае от Ozon в кинотеатре будет только логотип, а реализацией всей технической составляющей станет сервис – будущий партнер торговой площадки.

Также существует вероятность, что Ozon просто купит один из имеющихся на рынке сервисов. Кто из них может заинтересовать Ozon, источники издания не уточняют.

Сервис с нуля

Третий вариант, который может рассматривать Ozon – это создание кинотеатра с нуля. Именно в этом случае расходы Ozon могут достичь $100 млн, как сообщил «Коммерсанту» гендиректор SPB TV (разрабатывает решения для видеоплатформ) Кирилл Филиппов.

По его подсчетам, сам сервис обойдется интернет-магазину в $7-10 млн. Подбор команды специалистов затребует еще $2-3 млн, привлечение каждого 1 млн пользователей – еще в $30 млн (по 2000 руб. на каждого).

Дополнительно Ozon придется расходовать по $2 млн в год на поддержку сервиса. Сверху нужно добавить еще $30-40 млн, которые потребуются на закупку контента. А чтобы пользователь понимал, чем новый кинотеатр отличается от других, Ozon придется задуматься и об эксклюзивах. Это обойдется ему еще в $5-10 млн.

Полвека на окупаемость

По подсчетам Филлипова, переориентация Ozon с интернет-магазина на кинотеатр не обеспечит ему высокую конверсию – в пределах 3-5%. Это то количество нынешних пользователей магазина, которые будут готовы потреблять контент кинотеатра, даже при условии широчайшей рекламной кампании.

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С учетом этого, считает Филлипов, срок окупаемости кинотеатра, при условии создания его с нуля, составляет от 50 до 75 лет. Эти расчеты учитывают и то, что Ozon придется тратить дополнительные деньги на новый контент.

Как Ozon связан с АФК «Система»

АФК «Система» долгое время была и остается крупнейшим акционером Ozon. До ноября 2020 г. она удерживала 42,5-процентную долю в ней (66,58 млн акций). На втором месте была Baring Vostok с 45,1% и 66,45 млн акций.

Как сообщал CNews, в ноябре 2020 г. Ozon провел сверхуспешное IPO, разместив свои акции на бирже NASDAQ. На нем он привлек $1,27 млрд вместо прогнозируемых $950 млн. Издание Bloomberg назвало IPO Ozon самым успешным среди российских компаний с 2011 г.

В результате выхода Ozon на биржу и доли основных акционеров АФК «Система» и Baring Vostok сильно уменьшились. Во владении «Системы» осталось 33,1% (68,82 млн акций), но она сохранила за собой титул крупнейшего акционера компании. Baring Vostok удержалась на втором месте с 33% (68,7 млн акций).

Инвесторы, вошедшие в капитал ритейлера компании до проведения IPO, получили 15,7% (32,71 млн акций), новые инвесторы – 18,2% (37,95 млн).

История Ozon

Ozon был основан в 1998 г. и считается старейшим российским онлайн-ритейлером. У его истоков стояли компания Reksoft и издательство Terra Fantastica.

Изначально Ozon задумывался исключительно как веб-сервис по продаже книг и видеокассет, но со временем перерос в универсальную торговую площадку. На начало октября 2020 г. количество продавцов в Ozon превышало 18 тыс. Для сравнения, на тот же период времени 2019 г. их было в четыре раза меньше – не исключено, что столь значительному росту способствовала пандемия коронавируса. Из-за нее по решению Президента России Владимира Путина в конце марта 2020 г. вся страна была переведена на режим самоизоляции.

В настоящее время сеть Ozon включает порядка 30 сортировочных центров, восемь фулфилмент-фабрик и более 16 тыс. точек выдачи заказов на территории России. На сайте ритейлера представлено свыше 6 млн товаров, рассортированных по 24 категориям.

По итогам 2020 г. выручка Ozon показала 74-процетный рост и составила 104,4 млрд. руб. Чистый убыток вырос на 15% до 22,3 млрд. руб.