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Ozon Premium



27.12.2024 T2 подводит итоги 2024 года 1
14.11.2024 Т2 запускает новогодний тариф «Хватит!» с безлимитным интернетом в выходные и заморозкой цены навечно 1
13.09.2024 T2 обновляет свою мультиподписку в партнерстве с «Яндекс Плюсом» 1
24.09.2021 Ozon врывается на рынок онлайн-кинотеатров 1
27.04.2020 «М.Видео» и «Эльдорадо» открыли виртуальные магазины на Ozon 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Ozon Premium и организации, системы, технологии, персоны:

Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 2
Yandex - Яндекс 7340 2
Viasat Group S.p.A. - Viasat Global - Виасат Глобал 88 1
SPB TV 47 1
Telegram Group 1983 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
Рексофт - Reksoft 419 1
АФК Система ПАО 1797 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 237 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 163 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
Terra Fantastica 5 1
Сафмар ПФГ - Промышленно-финансовая группа 46 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 1
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 79 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 240 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 110 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2724 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 160 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 210 1
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 140 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 2
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3851 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6444 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 977 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7621 1
Podcasts - Подкастинг 256 1
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 632 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1610 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2232 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7090 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4749 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 1
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1049 1
Логистика - Бесконтактная доставка - Contactless delivery service 8 1
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 713 1
Аксессуары 3881 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24123 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 353 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 349 1
Яндекс.Плюс 191 3
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 316 2
Т2 - Т2 Мобайл - MiXX мультиподписка 18 2
Яндекс ID - Я ID - Яндекс.Паспорт 75 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 257 1
Amazon Prime Video - Amazon Video on Demand - Amazon VoD - Amazon Unbox - Amazon Instant Video - Amazon Flex - онлайн-кинотеатр 63 1
МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 195 1
Ozon Банк - Ozon Card 4 1
Паньков Сергей 7 1
Филиппов Кирилл 21 1
Муравьев Олег 28 1
Гуцериев Михаил 111 1
Путин Владимир 3171 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17367 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 2
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1722 2
Логистика - Курьерские услуги - From door to door - От двери до двери 128 1
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 141 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 851 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1946 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1629 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 1
White Label - Формат партнерского сотрудничества 103 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 724 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 1
Bloomberg 1286 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
Международный женский день - 8 марта 325 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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