Ozon объявляет финансовые результаты за четвертый квартал 2025 года и 2025 год

МКПАО «Озон» объявляет неаудированные финансовые результаты за три и двенадцать месяцев, закончившихся 31 декабря 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «Озон».

Ключевые операционные и финансовые результаты группы за IV кв. 2025 г. и 2025 г.

Выручка группы выросла на 43% г/г до 309,4 млрд руб. за IV кв. 2025 г. и на 63% г/г до 998,0 млрд руб. за 2025 г. благодаря увеличению выручки от оказания услуг, что связано с ростом оборота (GMV) Ozon, улучшением монетизации сервисов и органическим увеличением трафика на платформе, а также ростом процентной выручки.

Валовая прибыль увеличилась на 83% г/г до 65,4 млрд руб. за IV кв. 2025 г. и на 130% г/г до 230,1 млрд руб. за 2025 г. благодаря существенному росту выручки от оказания услуг маркетплейса и внедрению инициатив по оптимизации и автоматизации логистических процессов, а также в связи с ростом вклада сегмента «Финтех» в валовую прибыль группы. Валовая прибыль как доля от оборота (GMV) с учетом услуг выросла на 1,5 п.п. г/г до 5,2% в 4 кв. 2025 г. и на 2,0 п.п. г/г до 5,5% в 2025 г.

Скорректированный показатель EBITDA вырос на 26,4 млрд руб. до 43,2 млрд руб. г/г в IV кв. 2025 г. и на 116,3 млрд руб. г/г до 156,4 млрд руб. за 2025 г. Рентабельность скорректированного показателя EBITDA как доля от оборота (GMV) с учетом услуг выросла на 1,6 п.п. г/г и составила 3,4% в IV кв. 2025 г. и на 2,4 п.п. г/г до 3,8% в 2025 г. благодаря существенному росту валовой прибыли.

Чистый поток денежных средств от операционной деятельности вырос на 217,3 млрд руб. г/г и составил 503,6 млрд руб. за 2025 г. благодаря увеличению положительного вклада рабочего капитала сегментов «Финтех» и E-commerce, а также значительного роста скорректированного показателя EBITDA. Чистый поток денежных средств от операционной деятельности сократилcя на 10,0 млрд руб. г/г до 157,6 млрд руб. в IV кв. 2025 г. в основном в связи с сокращением положительного притока рабочего капитала маркетплейса из-за ожидаемого замедления темпов роста оборота (GMV) и единоразового эффекта графика выплат* для продавцов в IV кв. 2025 г. против IV кв. 2024 г., что было частично нивелировано существенным ростом скорректированного показателя EBITDA.

Прибыль за период составила 3,7 млрд руб. в IV кв. 2025 г. по сравнению с убытком за период в размере 17,6 млрд руб. в IV кв. 2024 г. Прибыль за период в IV кв. 2025 г. была достигнута благодаря существенному увеличению валовой прибыли и улучшению эффективности операционных процессов. Убыток за период составил 0,9 млрд руб. в 2025 г. по сравнению с убытком за период в размере 59,4 млрд руб. в 2024 г. за счет существенного увеличения валовой прибыли группы.

Ключевые события группы за 2025 г.

Компания завершила процедуру редомициляции в Россию и была зарегистрирована на территории специального административного района острова Октябрьский (Калининградская область) в качестве Международной компании Публичного акционерного общества «Озон» 26 сентября 2025 г.

Акции МКПАО «Озон» были включены в первый уровень листинга Московской биржи 1 ноября 2025 г.

Торги акциями МКПАО «Озон» на Московской бирже начались 11 ноября 2025 г.

19 декабря 2025 г. акции МКПАО «Озон» были включены в расчет индекса Московской биржи и индекс РТС, а также индексы голубых фишек, индекс акций широкого рынка и индекс информационных технологий.

Совет Директоров рекомендовал первую в истории компании выплату дивидендов в объеме 143,55 руб. на акцию по итогам 9 месяцев 2025 г.

С ноября 2025 г. Компания запустила программу обратного выкупа в целях реализации и поддержания программы долгосрочной мотивации сотрудников.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности МКПАО «Озон» на уровне ruA со стабильным прогнозом 17 ноября 2025 г.

Группа досрочно погасила значительную часть внешних заемных средств в объеме 62 млрд руб., относящихся к юридическим лицам E-commerce в 2025 г.

Группа показала устойчивый рост и положительную рентабельность по скорректированному показателю EBITDA в 2025 г, с связи с чем была достигнута прибыль за периоды со II по IV квартал 2025 г.

«Озон Банк» вошел в список кредитных организаций, признанных Банком России значимыми на рынке платежных услуг.

Прогноз финансовых показателей на 2026 г.

С учетом текущих тенденций Компания ожидает следующие изменения в ключевых операционных и финансовых показателях в 2026 г.**: оборот (GMV) с учетом услуг вырастет приблизительно на 25-30% г/г; скорректированный показатель EBITDA Группы составит около 200 млрд руб.; компания планирует показать чистую прибыль по итогам 2026 г.

Ключевые операционные и финансовые результаты сегментов группы за IV кв. 2025 г. и 2025 г.

E-commerce

Несмотря на эффект высокой базы прошлого года, оборот (GMV) с учетом услуг вырос на 45% г/г до 4 163,1 млрд руб. в 2025 г. благодаря существенному росту частотности покупок и базы активных покупателей. В 4 кв. 2025 г. оборот (GMV) с учетом услуг вырос на 33% г/г и составил 1 264,7 млрд руб. С начала 2025 г. компания придерживается стратегии продвижения низко- и среднестоимостных товаров повседневного спроса, в связи с чем наблюдается постепенное снижение среднего чека г/г. При этом продвижение товаров данной категории положительно влияет на динамику частотности покупок.

Количество заказов выросло на 69% г/г до 2 481,0 млн в 2025 г. Во II пол. 2025 г. рост количества заказов значительно ускорился и в IV кв. 2025 г. составил 81% г/г, а количество заказов достигло 832,9 млн.

Частотность покупок также показала ускоренный рост на 46% г/г на конец 2025 г. относительно 34% г/г на конец III кв. 2025 г. Частотность покупок достигла более трех заказов в месяц на одного покупателя и составила более 38 заказов в год на 31 декабря 2025 г., по сравнению с 26 заказами в год на 31 декабря 2024 г.

Среднесуточный охват пользователей платформой показал значительный рост с начала 2025 г. и вырос на 36% г/г до 43 млн человек в декабре 2025 г. База активных покупателей выросла на 15% г/г и превысила 65 млн активных пользователей на 31 декабря 2025 г.

Площадь логистической инфраструктуры Ozon составила почти 5,0 млн кв. м, а сеть партнерских пунктов выдачи, подключенных к платформе Ozon, составила более 83 тыс. точек на 31 декабря 2025 г.

Выручка сегмента выросла на 38% г/г до 260,7 млрд руб. в 4 кв. 2025 г. и на 53% г/г до 836,9 млрд руб. в 2025 г. благодаря росту выручки от оказания E-commerce услуг.

Cкорректированный показатель EBITDA сегмента вырос на 19,4 млрд руб. до 24,3 млрд руб. в IV кв. 2025 г. и на 83,5 млрд руб. до 91,1 млрд руб. за 2025 г. Рентабельность скорректированного показателя EBITDA сегмента как доля от оборота (GMV) с учетом услуг выросла на 1,4 п.п. г/г и составила 1,9% в 4 кв. 2025 г. и на 1,9 п.п. до 2,2% в 2025 г. благодаря существенному росту выручки от оказания услуг, а также контролю издержек и повышению эффективности операций маркетплейса.

Убыток до налогообложения сегмента сократился до 11,9 млрд руб. в IV кв. 2025 г. по сравнению с 26,1 млрд руб. в IV кв. 2024 г. и до 53,2 млрд руб. за 2025 г. по сравнению с 81,6 млрд руб. за 2024 г. благодаря значительному увеличению скорректированного показателя EBITDA сегмента, что было частично нивелировано ростом финансовых расходов по арендным обязательствам в связи с расширением логистической инфраструктуры, и ростом расходов по программе долгосрочной мотивации, основанной на акциях.

Чистый поток денежных средств от операционной деятельности маркетплейса сократилcя на 27,4 млрд руб. г/г до 71,8 млрд руб. в IV кв. 2025 г. в связи с сокращением положительного притока средств от изменения обязательств перед продавцами и покупателями маркетплейса из-за ожидаемого замедления темпов роста оборота (GMV) и единоразового эффекта графика выплат для продавцов в IV кв. 2025 г. по сравнению с IV кв. 2024 г. Чистый поток денежных средств от операционной деятельности маркетплейса вырос на 30,4 млрд руб. г/г и составил 149,3 млрд руб. за 2025 г. за счет существенного роста скорректированного показателя EBITDA сегмента.

«Финтех»

На 31 декабря 2025 г. количество активных клиентов «Финтеха» увеличилось на 38% г/г до 41,7 млн. Объем операций по «Ozon Карте» вне платформы Ozon составил около 60% от общего объема операций по «Ozon Карте» за 2025 г.

Выручка сегмента «Финтех» выросла на 70% г/г до 58,2 млрд руб. в IV кв. 2025 г. и на 120% г/г до 195,2 млрд руб. в 2025 г. на фоне продолжающегося развития кредитного и транзакционного бизнеса.

Чистая процентная маржа «Финтеха» снизилась на 1,8 п.п. г/г до 11,0% за 4 кв. 2025 г. и на 1,9 п.п. г/г до 11,1% за 2025 г., что связано с ростом доли процентного дохода от средств «Финтеха», размещенных в финансовых институтах.

Скорректированный показатель EBITDA сегмента увеличился на 59% г/г до 18,9 млрд руб. в IV кв. 2025 г. и на 101% г/г до 65,3 млрд руб. в 2025 г. Прибыль до налогообложения выросла на 80% г/г до 18,2 млрд руб. в IV кв. 2025 г. и на 127% г/г до 59,9 млрд руб. в 2025 г. Изменения показателей связаны с ростом чистого процентного и комиссионного доходов при эффективном управлении операционными расходами сегмента «Финтех».

Активы, приносящие процентные доходы***, составили 677,3 млрд руб. по состоянию на 31 декабря 2025 г., увеличившись на 14% по сравнению с 592,3 млрд руб. на 30 сентября 2025 г. и на 112% по сравнению с 319,1 млрд руб. на 31 декабря 2024 г. Рост связан с увеличением объема средств, размещенных в финансовых институтах, кредитов и займов, выданных клиентам «Финтеха», а также вложений в долговые ценные бумаги.

Привлеченные средства клиентов выросли на 15% до 505,8 млрд руб. на 31 декабря 2025 г. по сравнению с 438,1 млрд руб. на 30 сентября 2025 г. и на 162% по сравнению с 193,0 млрд руб. по состоянию на 31 декабря 2024 г. Увеличение показателя связано с ростом базы активных клиентов, постоянным улучшением продукта и расширением линейки сберегательных продуктов, в том числе запуска накопительного счета с ежедневной выплатой процентов в 2025 г., при сохранении рыночных процентных ставок по предлагаемым продуктам.

Стоимость риска кредитного портфеля «Финтеха» увеличилась на 1,7 п.п. г/г до 9,9% за 2025 г. на фоне существенного роста кредитного портфеля г/г. Стоимость риска кредитного портфеля Финтеха снизилась на 1,3 п.п. г/г до 9,7% за 4 кв. 2025 г. за счет сбалансированного подхода к скорингу и эффективного управления кредитными рисками. Покрытие неработающих кредитов резервами на кредитные убытки по состоянию на 31 декабря 2025 г. составило 1,3x.

Чистая процентная маржа за вычетом резервов под ожидаемые кредитные убытки Финтеха составила 8,9% за IV кв. 2025 г. и 8,7% за 2025 г., снизившись на 0,6 п.п. г/г и на 1,5 п.п. г/г соответственно на фоне падения чистой процентной маржи. Снижение показателя в IV кв. 2025 г. было частично нивелировано снижением стоимости риска.

Консолидированные неаудированные финансовые результаты группы за IV кв. 2025 г. и 2025 г.

Выручка группы выросла на 43% г/г до 309,4 млрд руб. в IV кв. 2025 г. и на 63% г/г до 998,0 млрд руб. в 2025 г. за счет следующих факторов.

Выручка от оказания услуг увеличилась на 46% г/г до 188,4 млрд руб. в IV кв. 2025 г. и на 67% г/г до 611,1 млрд руб. в 2025 г. прежде всего благодаря росту оборота (GMV) Ozon, улучшению монетизации сервисов и органическому увеличению трафика на платформе.

Выручка от продажи товаров увеличилась на 25% г/г до 83,7 млрд руб. в IV кв. 2025 г. и на 35% г/г до 262,9 млрд руб. в 2025 г., что было обусловлено расширением ассортимента, в том числе в низко- и среднестоимостном ценовом сегменте, а также ростом продаж в категории FMCG на фоне развития Ozon fresh.

Процентная выручка увеличилась на 85% г/г до 37,2 млрд руб. в IV кв. 2025 г. и на 141% г/г до 124,0 млрд руб. в 2025 г., что обусловлено расширением линейки предлагаемых финансовых продуктов, развитием кредитного бизнеса и увеличением привлеченных и размещенных в финансовых институтах средств клиентов.

Валовая прибыль группы в IV кв. 2025 г. выросла на 83% г/г до 65,4 млрд руб., при этом валовая прибыль как доля от оборота (GMV) с учетом услуг выросла на 1,5 п.п. г/г до 5,2% благодаря росту выручки от оказания услуг и росту выручки Финтеха. В 2025 г. валовая прибыль группы выросла на 130% г/г до 230,1 млрд руб. и увеличилась на 2,0 п.п. г/г как доля от оборота (GMV) с учетом услуг до 5,5% за 2025 г. Ozon продолжает внедрение инициатив по оптимизации расходов и автоматизации в логистической инфраструктуре, включая повышение производительности труда на объектах и улучшение технологии процессов, что позволяет снижать удельную себестоимость предоставляемых услуг маркетплейса на заказ.

Итого операционные расходы группы выросли на 22% г/г до 43,6 млрд руб. в IV кв. 2025 г. и на 37% г/г до 158,7 млрд руб. в 2025 г. , в основном в связи с ростом расходов на технологии и контент, необходимые для дальнейшего развития и улучшения платформы, а также ростом расходов на персонал, в том числе расходов по программе долгосрочной мотивации, основанной на акциях. Расходы на создание резерва под ожидаемые кредитные убытки «Финтеха» выросли на 45% г/г и 104% г/г за IV кв. 2025 г. и 2025 г. соответственно на фоне существенного роста портфеля кредитов и займов, выданных клиентам Финтеха. Доля операционных расходов от оборота (GMV) с учетом услуг сократилась на 0,4 п.п. г/г до 3,4% в IV кв. 2025 г. и на 0,2 п.п. г/г до 3,8% в 2025 г. за счет контроля роста издержек и эффекта операционного рычага.

Чистые финансовые расходы группы выросли на 1,8 млрд руб. г/г до 16,4 млрд руб. в IV кв. 2025 г. и на 20,6 млрд руб. г/г до 65,3 млрд руб. в 2025 г. Рост чистых финансовых расходов обусловлен существенным ростом объема арендных обязательств, связанных с плановым расширением инфраструктуры для дальнейшего развития бизнеса.

Чистый поток денежных средств от операционной деятельности незначительно сократился в IV кв. 2025 г. на 10,0 млрд руб. г/г и составил 157,6 млрд руб., что в основном было обусловлено снижением вклада от обязательств перед продавцами и покупателями маркетплейса в связи с ожидаемым замедлением темпов роста оборота (GMV) и единоразовым эффектом графика выплат для продавцов в IV кв. 2025 г. против IV кв. 2024 г. Сокращение рабочего капитала было частично нивелировано ростом скорректированного показателя EBITDA в 4 кв. 2025 г. Чистый поток денежных средств увеличился на 217,3 млрд руб. г/г и составил 503,6 млрд руб. за 2025 г., что связано со значительным ростом скорректированного показателя EBITDA и существенным ростом привлеченных средств клиентов «Финтеха».

Чистый поток денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности, в IV кв. 2025 г. сократился на 6,2 млрд руб. г/г до 31,3 млрд руб. в связи со снижением капитальных затрат на 9,4 млрд руб. г/г с 27,0 млрд руб. в IV кв. 2024 г. до 17,6 млрд руб. в IV кв. 2025 г., из-за переноса части планируемых капитальных затрат на 2026 г. В 2025 г. чистый поток денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности, увеличился на 18,0 млрд руб. г/г до 95,5 млрд руб. в 2025 г. в связи с приобретением долговых ценных бумаг Финтехом (Облигации федерального займа) на 38,5 млрд руб. за 2025 г., что было частично нивелировано снижением капитальных затрат на 12,2 млрд руб. г/г с 70,4 млрд руб. в 2024 г. до 58,2 млрд руб.

Чистый поток денежных средств, использованных в финансовой деятельности, увеличился на 29,2 млрд руб. г/г до 40,0 млрд руб. в IV кв. 2025 г. и на 73,3 млрд руб. г/г до 101,9 млрд руб. в 2025 г. Изменения обусловлены возвратом заемных средств на сумму 62,2 млрд руб., выплатой дивидендов, сокращением поступлений от заимствований, обратным выкупом акций и увеличением суммы погашения обязательств по аренде.

Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на 31 декабря 2025 г. составили 650,7 млрд руб. по сравнению с 565,7 млрд руб. по состоянию на 30 сентября 2025 г. Денежные средства и их эквиваленты, принадлежащие кредитным и микрофинансовым организациям Группы, для осуществления деятельности которых требуется лицензия или регистрация в ЦБ РФ, составили 537,0 млрд руб. по состоянию на 31 декабря 2025 г. по сравнению с 455,8 млрд руб. по состоянию на 30 сентября 2025 г.

Риски и факторы неопределенности, связанные с текущей конъюнктурой

Глобальные и экономические последствия текущего геополитического кризиса продолжают развиваться непредсказуемым образом и находятся вне контроля компании.

США, Европейский союз (ЕС), Великобритания и другие юрисдикции ввели масштабные санкции в отношении физических и юридических лиц, связанных с Россией, а также импортные и экспортные ограничения. В ответ Россия признала ряд стран, включая все государства ЕС, США и Великобританию, недружественными и ввела в связи с их действиями ряд экономических мер, направленных на обеспечение финансовой стабильности в России. Иностранные санкции и российские контрмеры оказали значительное, а во многих случаях беспрецедентное влияние на компании, которые работают в России.

За последние два десятилетия (в том числе и в текущем периоде) российская экономика несколько раз сталкивалась со значительной волатильностью ВВП, высоким уровнем инфляции, повышением процентной ставки, резким падением цен на нефть и другие природные ресурсы, а также нестабильностью на местном валютном рынке.

Ключевые операционные показатели

Оборот (GMV) с учетом услуг (оборот от продаж, включая выручку от услуг) — это общая стоимость заказов, обработанных через нашу платформу, а также выручка от услуг, предоставляемых нашим покупателям, продавцам и прочим клиентам, таких как доставка, маркетинговые и информационные услуги, и другие услуги. Оборот (GMV) с учетом услуг включает в себя налог на добавленную стоимость, при этом исключает скидки, возвраты и аннулирования. Оборот (GMV) с учетом услуг не является нашей выручкой и не включает в себя процентную выручку сегмента Финтех, комиссии за покупку билетов и бронирование номеров в гостиницах и стоимость соответствующих заказов, а также прочую выручку от оказания услуг.

Доля маркетплейса в GMV — это общая стоимость заказов продавцов, обработанных через маркетплейс Ozon, включая налог на добавленную стоимость, за вычетом скидок, возвратов и аннулирований, разделенная на оборот (GMV) с учетом услуг, за определенный период. Доля маркетплейса в процентах от оборота (GMV) с учетом услуг включает только стоимость товаров, обработанных через платформу Ozon, и не включает выручку от услуг.

Капитальные затраты — это платежи за приобретение основных средств и нематериальных активов.

Чистый процентный доход определяется как разница между процентными доходами (процентной выручкой) сегмента Финтех и суммой процентных расходов и межсегментных неоперационных расходов сегмента Финтех за определенный период.

Чистый комиссионный доход определяется как разница между суммой выручки от оказания услуг и выручки по межсегментным операциям сегмента Финтех и суммой расходов, связанных с оказанием услуг сегмента «Финтех» за определенный период.

Чистая процентная маржа определяется как отношение чистого процентного дохода, включая межсегментную часть, за рассматриваемый период к среднегодовому размеру активов, приносящих процентные доходы, умноженное на 100%.

Активы, приносящие процентные доходы, представляют собой сумму денежных средств «Финтеха», размещенных в краткосрочные депозиты, а также кредитов и займов, выданных клиентам «Финтеха», и инвестиций «Финтеха» в долговые ценные бумаги.

Чистая процентная маржа за вычетом резервов под ожидаемые кредитные убытки «Финтеха» определяется как отношение чистого процентного дохода за вычетом резерва на ожидаемые кредитные убытки за рассматриваемый период к среднегодовому размеру активов, приносящих процентные доходы, умноженное на 100%.

Покрытие неработающих кредитов резервами по кредитным убыткам определяется как отношение резерва на ожидаемые кредитные убытки на конец соответствующего периода к валовой балансовой стоимости кредитов и займов в третьей стадии обесценения на конец соответствующего периода.

Стоимость риска определяется как отношение ожидаемых кредитных убытков за рассматриваемый период к среднегодовому размеру кредитов, выданных клиентам, до вычета резервов под ожидаемые кредитные убытки, умноженное на 100%.

Количество заказов — это общее количество заказов, доставленных за определенный период, за вычетом возвратов и аннулирований.

Количество активных покупателей — это количество уникальных покупателей, которые разместили хотя бы один заказ на нашей платформе в течение 12- месячного периода, предшествующего соответствующей дате, за вычетом возвратов и аннулирований.

Количество активных продавцов — это количество уникальных продавцов, которые совершили хотя бы одну продажу на нашей платформе в течение 12- месячного периода, предшествующего соответствующей дате.

Количество активных клиентов сегмента «Финтех» — это количество уникальных пользователей, которые соответствуют хотя бы одному из следующих условий на отчетную дату: баланс на счетах пользователя превышал 10 тыс. руб. на любую дату за последние три месяца; у пользователя была кредитная задолженность на любую дату за последние тримесяца; у пользователя была платная подписка Ozon Premium на любую дату за последние три месяца; у пользователя была платная подписка на счет в «Ozon Банке» для бизнеса на любую дату за последние три месяца; пользователь совершил хотя бы одну операцию за последние три месяца; пользователь воспользовался гибким графиком выплат хотя бы единожды за последние три месяца.

Чистый поток денежных средств от операционной деятельности «Финтеха» включает в себя внешние денежные потоки группы, относящиеся непосредственно к направлению «Финтех». В расчет чистого потока денежных средств от операционной деятельности «Финтеха» включаются только статьи, напрямую относящиеся к «Финтеху», без дополнительного выделения потоков данного направления из смежных с другими направлениями деятельности группы статей операционного денежного потока. Чистый поток денежных средств от операционной деятельности «Финтеха» не учитывает межсегментные операции и не соответствует чистому потоку денежных средств от операционной деятельности сегмента «Финтех».

Чистый поток денежных средств от операционной деятельности маркетплейса соответствует чистому потоку денежных средств от операционной деятельности Группы за вычетом чистого потока денежных средств от операционной деятельности «Финтеха».

* Единовременный положительный эффект был связан с изменением графика выплат продавцам в IV кв 2024 г. и колебаниями оборотного капитала в зависимости от дня недели, на который приходится конец отчетного периода.

** Приведенные ниже заявления прогнозного характера отражают ожидания Ozon по состоянию на 26 февраля 2026 г. и могут быть изменены; они сопряжены с рисками, которые находятся вне зоны нашего контроля, например, рисками изменения политических и экономических условий как на международной арене, так и в регионах деятельности компании.

*** Активы, приносящие процентные доходы, включают краткосрочные процентные депозиты, размещенные Финтехом, кредиты и займы, выданные клиентам Финтеха и вложения Финтеха в долговые ценные бумаги.

Аудиторы компании не проводили аудит или обзорную проверку в отношении финансовой информации по состоянию на 31 декабря 2025 г., за три и двенадцать месяцев по указанную дату, а также в отношении финансовой информации за три месяца на 31 декабря 2024 г. В отношении финансовой информации по состоянию на 30 сентября 2025 г., аудиторами компании была проведена обзорная проверка.