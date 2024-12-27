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ГПБ Мобайл Газпромбанк Мобайл

ГПБ Мобайл - Газпромбанк Мобайл

Газпромбанк Мобайлвиртуальный мобильный оператор Газпромбанка, предоставляющий высокое качество связи и скоростной мобильный интернет физическим и юридическим лицам. Оператор работает на мощностях Tele2. Зона покрытия включает всю Россию. Является частью розничной экосистемы Газпромбанка.

 

 

 


27.12.2024 T2 подводит итоги 2024 года 1
17.10.2024 Т2 и «Газпромбанк Мобайл» будут вместе работать над инновационными решениями для безопасности финансовых услуг 1
16.01.2024 eSIM от «Газпромбанк Мобайл» можно подключить уже в 25 регионах России 1
20.12.2023 Подключиться к «Газпромбанк мобайл» через eSIM теперь можно в Челябинске и Белгороде 1
11.09.2023 Подключение к «Газпромбанк мобайл» через eSIM стало доступно в Приморском крае 1
08.06.2023 «Газпромбанк мобайл» запускает систему защиты от телефонного мошенничества с подменой номера 1
16.05.2023 ГЛОНАСС строит особого сотового оператора для чиновников 1
28.11.2022 «Газпромбанк мобайл» запустил тариф с безлимитным интернетом 2
21.11.2022 В «Газпромбанк мобайл» назначен генеральный директор 1
04.10.2022 Подключение виртуальной SIM-карты «ГПБ мобайл» стало доступно в Самаре 1
22.09.2022 Подключение виртуальной SIM-карты «ГПБ мобайл» стало доступно в Перми 1
15.09.2022 Подключение виртуальной SIM-карты «ГПБ мобайл» стало доступно в Брянске и Иркутске 1
13.09.2022 «ГПБ мобайл» представляет «Тариф года» 1
26.08.2022 Подключение виртуальной SIM-карты «ГПБ мобайл» стало доступно в Калининграде 1
11.08.2022 Подключение виртуальной SIM-карты «ГПБ мобайл» стало доступно в Алтайском крае и Кемерово 1
27.06.2022 SIM-карты «ГПБ мобайл» теперь можно заказать в приложении Газпромбанка 1
15.06.2022 Подключение виртуальной SIM-карты «ГПБ мобайл» стало доступно в Волгограде 1
06.06.2022 Выручка «Синимекс» превысила 2,7 млрд рублей по итогам 2021 года 1
26.05.2022 Подключение виртуальной SIM-карты «ГПБ мобайл» стало доступно в Республике Бурятия 1
23.05.2022 Подключение виртуальной SIM-карты «ГПБ мобайл» стало доступно в Туле 1
26.04.2022 «ГПБ мобайл» запустил услугу «Антиспам» для борьбы с нежелательными звонками 1
21.04.2022 Подключение виртуальной SIM-карты «ГПБ мобайл» доступно в 10 регионах 1
29.03.2022 Подключение виртуальной SIM-карты «ГПБ Мобайл» стало доступно в ХМАО, ЯНАО и Тюмени 1
24.03.2022 Подключение виртуальной SIM-карты «ГПБ мобайл» стало доступно в Омске 1
15.03.2022 «ГПБ мобайл» продолжает обновление линейки тарифов 1
01.03.2022 «ГПБ мобайл» обновляет линейку тарифов 1
24.02.2022 Подключение виртуальной SIM-карты «ГПБ мобайл» стало доступно в Новосибирске и Оренбурге 1
22.02.2022 «Газпромбанк мобайл» и GlowByte завершили проект по созданию аналитической инфраструктуры виртуального оператора связи 2
22.07.2021 «ГПБ мобайл» заработал на базе облака «Крок» 1
17.05.2021 Компания «Синимекс» подвела итоги 2020 года 1

Публикаций - 30, упоминаний - 32

ГПБ Мобайл и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 1983 5
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 2
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 208 2
МегаФон 8805 2
Apple Inc 12100 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
8213 1
SAS Institute 971 1
Крок - Croc 1777 1
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 96 1
Cloudera 58 1
Cinimex - Синимекс Дата Лаб 7 1
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 134 1
Angara ELK - Центр экспертизы по технологиям Elastic 19 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
Nginx - Энджайникс 164 1
БИС - Банковские информационные системы 100 1
Kaspersky - Апротех НПО - Адаптивные промышленные технологии НПО 17 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
ГЛОНАСС АО 187 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3902 1
Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 78 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 28
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 240 3
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 2
S8 Capital - Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет - Технологическая компания Центр, ТК Центр - Гослото - Всероссийская государственная лотерея 45 2
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 2
X5 5Post - 5Пост 48 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Альфа-Банк 1769 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 87 1
Благосостояние НПФ 51 1
X5 Group - Перекрёсток 544 1
СПБ Биржа - Санкт-Петербургская биржа - российская фондовая биржа 44 1
Сибур Холдинг - НИПИГАЗ - НИПИгазпереработка 14 1
Volkswagen Finance - Volkswagen Financial Services - Фольксваген финансовые услуги - Фольксваген Банк 14 1
Авилон - AGR Automotive Group - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 49 1
Сибур Холдинг - Сибур АГХК - Амурский ГХК - Амурский газохимический комплекс 7 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 237 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 2
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 206 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 125 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 26
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4751 18
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24452 17
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24123 16
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1700 15
SIM-card - eSIM - Embedded SIM - Виртуальная SIM-карта - eUICC - Embedded Universal Integrated Circuit Card 256 15
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11123 14
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 14
Оцифровка - Digitization 4540 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 8
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3911 5
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 639 4
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 3
ISO 20022 - стандарт обмена электронными сообщениями между организациями финансовой отрасли 30 2
H2H - Host2Host - host-to-host - вид канала взаимодействия банка и корпоративного клиента 18 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 2
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4975 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12512 2
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 352 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10962 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 2
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1078 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4172 2
Почтомат - постамат - Автоматизированная почтовая станция - Postmats - Automated postal station 112 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 2
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - Юридически значимый электронный документооборот 316 2
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 888 1
WSRM - Web-service Risk Management - Автоматизация оценки кредитных заявок 5 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 1
ВТБ - Открытие ФК - ЕФР - Единое Фронтальное Решение 18 2
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 118 1
Apple ID - Система аутентификации 121 1
Red Hat OpenShift Container Platform 40 1
IBM API Connect 10 1
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IBM Digital Business Automation 5 1
Apache Camel 73 1
Cinimex Integration Framework 2 1
РСА - АИС Страхования - ОСАГО АИС - Автоматизированная информационная система ОСАГО 51 1
Cloudera CDP - Cloudera Data Platform 8 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 160 1
Google Android 13994 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 1
Oracle Java - язык программирования 3075 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
WhatsApp Messenger 1081 1
Rakuten Viber 627 1
Apple iOS 7809 1
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Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 371 1
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ComNews Awards 8 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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