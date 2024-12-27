ГПБ Мобайл Газпромбанк Мобайл
Газпромбанк Мобайл — виртуальный мобильный оператор Газпромбанка, предоставляющий высокое качество связи и скоростной мобильный интернет физическим и юридическим лицам. Оператор работает на мощностях Tele2. Зона покрытия включает всю Россию. Является частью розничной экосистемы Газпромбанка.
ГПБ Мобайл и организации, системы, технологии, персоны:
|ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
|РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 125 1
|Цирулик Нина 16 16
|Спешилова Анастасия 6 4
|Сыкулев Андрей 84 2
|Березин Максим 112 1
|Левченко Александр 12 1
|Вилков Евгений 2 1
|Зыбина Мария 4 1
|Райкевич Алексей 84 1
|Годовиков Антон 26 1
|РИА Новости 917 1
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