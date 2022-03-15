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«ГПБ мобайл» продолжает обновление линейки тарифов

Мобильный оператор «ГПБ мобайл» * с 1 марта 2022 г. запускает новые тарифы в регионах присутствия.

С 15 марта 2022 г. к регионам, где доступны новые тарифы оператора, присоединятся Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Волгоградская, Калининградская, Новосибирская, Оренбургская, Самарская, Саратовская, Свердловская, Тюменская области, ХМАО, ЯНАО и Алтайский край. Среди новых условий – удвоение тарифного пакета новым абонентам в первый месяц после подключения, безлимитный мессенджер Telegram, а также действие пакетов минут на звонки по всей России. Об этом CNews сообщили представители «ГПБ мобайл».

Кроме того, будет доступен приятный бонус — 1000 руб. при переходе со своим номером, а также возможность получать скидку на абонентскую плату до 70% в рамках программы лояльности «Быть вместе» в регионах, на территории которых действует программа лояльности. Подробнее с новыми условиями можно ознакомиться на странице с тарифами.

Действующие тарифы «Легко», «Удобно», «Выгодно» и «Всегда» с прежними условиями станут в этих регионах архивными. Абоненты из этих регионов, подключившиеся к ГПБ Мобайл до 15 марта 2022 г., продолжат пользоваться тарифами на прежних условиях.

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*Под «ГПБ мобайл» понимается ООО «Новые мобильные коммуникации», ОГРН 1207700160590, лицензия Роскомнадзора №183555.

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