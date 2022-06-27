SIM-карты «ГПБ мобайл» теперь можно заказать в приложении Газпромбанка

Газпромбанк и мобильный оператор «ГПБ мобайл» разработали новую опцию для пользователей мобильного приложения Газпромбанка: теперь SIM-карту оператора можно оформить прямо в приложении банка. Об этом CNews сообщили представители «ГПБ мобайл».

Для этого будущему абоненту нужно лишь кликнуть по баннеру вверху главной страницы приложения Газпромбанка и оформить заказ. SIM-карту клиенту доставит курьер. Также подключиться к «ГПБ мобайл» по-прежнему можно при визите в отделение Газпромбанка и при заказе SIM-карты через сайт оператора.

При выборе тарифа из линейки «Быть вместе» абонент получает удвоение тарифного пакета, а также 1000 бонусных рублей в случае перехода на «ГПБ мобайл» со своим номером. Кроме того, если абонент является держателем банковской карты Газпромбанка, он также может присоединиться к программе лояльности «Быть вместе», которая позволит получать скидку на связь до 70%.