Россиянам пророчат рост темпов удорожания тарифов на связь
Власти спрогнозировали более быстрые темпы роста цен на мобильную связь. Это означает, операторы будут повышать свои тарифы еще быстрее, чем сейчас. Прогноз дан на ближайшие восемь лет – до 2035 г. Иными словами, сотовая связь будет все быстрее становиться более крупной статьей расходов для абонентов, вне зависимости от региона их проживания и размеров их зарплаты.
Операторы ускорятся
В России могут увеличиться темпы роста тарифов на сотовую связь. Об этом говорится в новой версии проекта Стратегии развития отрасли связи до 2035 г.
Из этого следует, что абонентская плата мобильных операторов может начать расти еще быстрее, чем она делает это сейчас. А вот про то, станут ли при этом операторы предлагать больше услуг, в Стратегии упоминаний нет.
Как пишут «Известия», авторы документа не исключают роста темпов удорожания мобильной связи в России как при базовом, так и при целевом сценарии развития отечественной телеком-отрасли. Власти объясняют это так: «В течение более чем 10 лет усиливается дисбаланс между экспоненциально растущей нагрузкой на телекоммуникационную инфраструктуру (интернет-трафиком) и стагнирующими или даже падающими экономическими показателями отрасли».
У всего есть причина
В проекте стратегии указано, что нынешняя ситуация с дисбалансом возникла за последние несколько лет. Нагрузка на сети операторов мобильной связи в России и цены в стране росли быстрее, чем увеличивалась абонентская плата по тарифам.
В качестве примера в документе приводится период с 2021 по 2025 гг. Согласно подсчетам авторов проекта Стратегии, в эти годы рост интернет-трафик в составил в среднем 21,6% в год при росте доходов операторов мобильной связи и проводного интернета на 8%.
«Таким образом, на протяжении длительного времени усиливался разрыв между потребностями в инфраструктуре для обслуживания растущего трафика и доходной базой операторов, за счет которой финансируются ее расширение и модернизация», – указано в проекте Стратегии. Там также отмечено, что поддержание «хотя бы нынешнего объема капитальных расходов при действующих тарифах без дальнейшего наращивания долга невозможно», отмечают «Известия».
Отдельно в Минцифры обратили внимание на сильный рост трафика в России – по подсчетам экспертов ведомства, за минувшие 10 лет он увеличился приблизительно в девять раз. «Сетям необходимы обновление оборудования и расширение покрытия, в том числе в малонаселенных и труднодоступных районах. При оценке расходов также учитываются регуляторные требования», – заявили изданию представители Минцифры.
Время – деньги
Опрошенные изданием эксперты считают, что операторы связи не станут тянуть с повышением цен на свои услуги. Так, генеральный директор АО «ЕСК» Алхас Мирзабеков полагает, что платить за связь еще больше, чем сейчас, россияне начнут в 2027 г. Более точные сроки роста тарифов он не назвал, как и то, насколько сильно они вырастут.
Другие собеседники издания полагают, что в ближайшем будущем темпы удорожания услуг связи в России достигнут 15-20% в год. Сейчас этот показатель находится в пределах 8-10%. Иначе говоря, россиян ожидает двукратный рост темпов индексации тарифов.
По их мнению, есть вполне реальный способ сдержать рост цен на связь, и это – государственная поддержка. Снизить темпы роста нагрузки на кошельки россиян хотя бы в плане их расходов на связь помогли бы, к примеру, налоговые льготы, а также «содействие в подключении объектов связи к сетям энергоснабжения», отмечают собеседники издания.
По словам эксперта НТИ по беспроводной связи Олег Яблоков, в вопросе темпов роста своих тарифов операторам связи следует ориентироваться «на уровень инфляции». По его словам, оператор вполне сможет обосновать быстрое увеличение платы, если наглядно продемонстрирует нехватку средств на модернизацию сети, а также приведет расчеты того, как сильно ему в этом поможет увеличение абонентской платы.
Бедствующие миллиардеры
Операторов мобильной связи, по крайней мере, «большую четверку», едва ли можно назвать бедствующими. Напротив, собеседники издания подчеркивает, что в России сотовый бизнес как был высокодоходным, так им и остается.
Это отчетливо видно по финансовым показателям компаний. К примеру, в 2025 г. рентабельность OIBDA (этот показатель отражает долю операционной прибыли до вычета амортизации в общей выручке) у МТС составил 34,5%, и это еще самый худший ре в «большой четверке». У «Мегафона» он равен 42,3%, у «Билайна» и Т2 – 42,7%, и 46,1% соответственно.
На отсутствие проблем с доходами указывает и тот факт, что операторы выплачивают своим акционерам огромные дивиденды своим акционерам. В 2025 г. МТС выплатила 69,32 млрд руб., «Мегафон» – 24,36 млрд руб.
Также собеседники «Известий» развенчали главный миф, которым нередко прикрываются операторы связи при очередном повышении цен на свои услуги. Они утверждают, что в России самая мобильная дешевая связь в мире.
«Аналитическая служба глобальной ассоциации GSMA – GSMA Intelligence – рассчитала, что по итогам 2025 г. медианный ARPU (средний платеж с абонента – прим. CNews) на одну SIM-карту в мире снизился до $9,7 в месяц – чуть более 800 руб. У российских операторов «большой четверки» за такую сумму не в каждом регионе найдется хотя бы какой-нибудь скромный пакетный тариф», – утверждают опрошенные изданием аналитики.