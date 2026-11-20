Власти спрогнозировали более быстрые темпы роста цен на мобильную связь. Это означает, операторы будут повышать свои тарифы еще быстрее, чем сейчас. Прогноз дан на ближайшие восемь лет – до 2035 г. Иными словами, сотовая связь будет все быстрее становиться более крупной статьей расходов для абонентов, вне зависимости от региона их проживания и размеров их зарплаты.

Операторы ускорятся

В России могут увеличиться темпы роста тарифов на сотовую связь. Об этом говорится в новой версии проекта Стратегии развития отрасли связи до 2035 г.

Из этого следует, что абонентская плата мобильных операторов может начать расти еще быстрее, чем она делает это сейчас. А вот про то, станут ли при этом операторы предлагать больше услуг, в Стратегии упоминаний нет.

Как пишут «Известия», авторы документа не исключают роста темпов удорожания мобильной связи в России как при базовом, так и при целевом сценарии развития отечественной телеком-отрасли. Власти объясняют это так: «В течение более чем 10 лет усиливается дисбаланс между экспоненциально растущей нагрузкой на телекоммуникационную инфраструктуру (интернет-трафиком) и стагнирующими или даже падающими экономическими показателями отрасли».

У всего есть причина

В проекте стратегии указано, что нынешняя ситуация с дисбалансом возникла за последние несколько лет. Нагрузка на сети операторов мобильной связи в России и цены в стране росли быстрее, чем увеличивалась абонентская плата по тарифам.

Сгенерировано ИИ Счета за мобильную связь составляют все большую часть расходов россиян

В качестве примера в документе приводится период с 2021 по 2025 гг. Согласно подсчетам авторов проекта Стратегии, в эти годы рост интернет-трафик в составил в среднем 21,6% в год при росте доходов операторов мобильной связи и проводного интернета на 8%.

«Таким образом, на протяжении длительного времени усиливался разрыв между потребностями в инфраструктуре для обслуживания растущего трафика и доходной базой операторов, за счет которой финансируются ее расширение и модернизация», – указано в проекте Стратегии. Там также отмечено, что поддержание «хотя бы нынешнего объема капитальных расходов при действующих тарифах без дальнейшего наращивания долга невозможно», отмечают «Известия».

Отдельно в Минцифры обратили внимание на сильный рост трафика в России – по подсчетам экспертов ведомства, за минувшие 10 лет он увеличился приблизительно в девять раз. «Сетям необходимы обновление оборудования и расширение покрытия, в том числе в малонаселенных и труднодоступных районах. При оценке расходов также учитываются регуляторные требования», – заявили изданию представители Минцифры.

Время – деньги

Опрошенные изданием эксперты считают, что операторы связи не станут тянуть с повышением цен на свои услуги. Так, генеральный директор АО «ЕСК» Алхас Мирзабеков полагает, что платить за связь еще больше, чем сейчас, россияне начнут в 2027 г. Более точные сроки роста тарифов он не назвал, как и то, насколько сильно они вырастут.

Другие собеседники издания полагают, что в ближайшем будущем темпы удорожания услуг связи в России достигнут 15-20% в год. Сейчас этот показатель находится в пределах 8-10%. Иначе говоря, россиян ожидает двукратный рост темпов индексации тарифов.

По их мнению, есть вполне реальный способ сдержать рост цен на связь, и это – государственная поддержка. Снизить темпы роста нагрузки на кошельки россиян хотя бы в плане их расходов на связь помогли бы, к примеру, налоговые льготы, а также «содействие в подключении объектов связи к сетям энергоснабжения», отмечают собеседники издания.

По словам эксперта НТИ по беспроводной связи Олег Яблоков, в вопросе темпов роста своих тарифов операторам связи следует ориентироваться «на уровень инфляции». По его словам, оператор вполне сможет обосновать быстрое увеличение платы, если наглядно продемонстрирует нехватку средств на модернизацию сети, а также приведет расчеты того, как сильно ему в этом поможет увеличение абонентской платы.

Бедствующие миллиардеры

Операторов мобильной связи, по крайней мере, «большую четверку», едва ли можно назвать бедствующими. Напротив, собеседники издания подчеркивает, что в России сотовый бизнес как был высокодоходным, так им и остается.

Это отчетливо видно по финансовым показателям компаний. К примеру, в 2025 г. рентабельность OIBDA (этот показатель отражает долю операционной прибыли до вычета амортизации в общей выручке) у МТС составил 34,5%, и это еще самый худший ре в «большой четверке». У «Мегафона» он равен 42,3%, у «Билайна» и Т2 – 42,7%, и 46,1% соответственно.

На отсутствие проблем с доходами указывает и тот факт, что операторы выплачивают своим акционерам огромные дивиденды своим акционерам. В 2025 г. МТС выплатила 69,32 млрд руб., «Мегафон» – 24,36 млрд руб.

Также собеседники «Известий» развенчали главный миф, которым нередко прикрываются операторы связи при очередном повышении цен на свои услуги. Они утверждают, что в России самая мобильная дешевая связь в мире.

«Аналитическая служба глобальной ассоциации GSMA – GSMA Intelligence – рассчитала, что по итогам 2025 г. медианный ARPU (средний платеж с абонента – прим. CNews) на одну SIM-карту в мире снизился до $9,7 в месяц – чуть более 800 руб. У российских операторов «большой четверки» за такую сумму не в каждом регионе найдется хотя бы какой-нибудь скромный пакетный тариф», – утверждают опрошенные изданием аналитики.