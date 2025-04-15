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«Газпромбанк Мобайл» вернет годовую стоимость тарифа при переносе номера от другого оператора

Мобильный оператор «Газпромбанк Мобайл» вернет годовую стоимость тарифа при переносе номера от другого оператора. Перенос мобильного номера — это услуга, позволяющая клиенту сохранить свой номер при переходе от одного оператора связи к другому.

Абоненты, которые перенесут свой номер в «Газпромбанк Мобайл» на один из годовых тарифных планов «Начни», «Движение» или «Вперед», смогут вернуть всю стоимость за год выбранного тарифа себе на счет в виде бонусных рублей. Предложение действует c 14 апреля по 15 июня 2025 г.

Дополнительно продолжает действовать предложение, по условиям которого новые абоненты при переносе номера получают 100 ГБ интернет-трафика на год. Таким образом, участники могут воспользоваться двумя предложениями одновременно: получить значительный объем интернет-трафика и вернуть полную стоимость годовой оплаты. Возможность объединить две акции позволяет сохранить привычный номер, получить дополнительные гигабайты и компенсировать траты на годовую связь.

«Наши новые абоненты смогут не только получить приятные бонусы за переход со своим номером, но и оценить другие преимущества нашей мобильной связи, будь то безлимитные звонки внутри сети, комфортные условия для путешествий, систему защиты от спама и иных цифровых угроз. Особое внимание рекомендуем уделить конвергентным продуктам с Газпромбанком, благодаря которым помимо услуг связи и интернета вам будут доступны разные финансовые привилегии», — отметила Анастасия Спешилова, генеральный директор «Газпромбанк Мобайл».

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