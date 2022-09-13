«ГПБ мобайл» представляет «Тариф года»

Мобильный оператор «ГПБ мобайл» запускает новую линейку тарифов, которая получила название «Тариф года». Она представлена тремя тарифными планами. Абоненты найдут среди них свой, выбрав базовый, оптимальный или расширенный набор минут и интернет-трафика. Особенность «Тарифа года» — в том, что на протяжении года не нужно платить за связь после внесения платежа в соответствии с выбранным тарифом в день заключения договора об оказании услуг связи. Об этом CNews сообщили представители «ГПБ мобайл».

С 1 сентября по 31 декабря 2022 г. любой держатель карты Газпромбанка может стать абонентом «ГПБ мобайл», заключив с мобильным оператором «ГПБ мобайл» договор об оказании услуг связи и подключив один из новых тарифных планов. В линейку вошли три тарифа: «S» с ежемесячным пакетом до 10 ГБ , 300 минут на связь и 50 SMS, «M» с ежемесячным пакетом до 15 ГБ, 400 минут и 50 SMS, и «L» с ежемесячным пакетом до 20 ГБ, 500 минут и 50 SMS. На любом из них у абонента будут безлимитные исходящие вызовы на номера «ГПБ мобайл» в России и мессенджеры без ограничений — трафик на мессенджеры WhatsApp, Viber, ТамТам, Telegram не будут расходовать пакет включенных ГБ. Абонент сможет расходовать пакеты минут и SMS при звонках и отправке сообщений на номера российских операторов. Неиспользованные остатки минут, ГБ и SMS перенесутся на следующий месяц.

Для того чтобы не платить за связь весь год, при подключении к тарифам из новой линейки в день заключения договора необходимо присоединиться к программе лояльности «Быть вместе», которая действует для абонентов «ГПБ мобайл» и держателей карт Газпромбанка, и внести единовременный платеж на свой лицевой счет абонента «ГПБ мобайл». Для «Тарифа года S» это 490 руб., для «Тарифа года M» — 890 руб., для «Тарифа года L» — 1390 руб.

«Мы меняем подход к тарифам. Теперь наравне с другими нашими предложениями, которые предполагают ежемесячную оплату услуг, мы предлагаем целую линейку тарифов, где достаточно внести определенную сумму при подключении — и забыть об абонентской плате на целый год. Первым подобным проектом для нашей команды стал “Тариф 2022”, который имел колоссальный успех среди абонентов и показал нам, что аудитории нужны такие предложения. Поэтому я с уверенностью могу сказать, что “Тариф года” — новое и уникальное предложение на рынке мобильной связи», — сказала Нина Цирулик, генеральный директор «ГПБ мобайл».

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«“ГПБ мобайл” показал значительный рост за время существования на рынке мобильной связи. И мы говорим не только об увеличении абонентской базы. Наш оператор растет и в вопросах уровня сервиса, клиентоориентированных предложений, интересных и востребованных услуг. Новая линейка “Тариф года” объединила в себе все преимущества, которые мы можем предложить абонентам и которые сделают связь для них выгодной», — прокомментировала исполнительный вице-президент — начальник Департамента розничной экосистемы и цифровых партнерств Газпромбанка Мария Зыбина.

Оформить SIM-карту «ГПБ мобайл» с «Тарифом года» можно в отделениях Газпромбанка и на странице акции. С полными условиями акции можно ознакомиться на сайте мобильного оператора «ГПБ мобайл».