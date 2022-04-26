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«ГПБ мобайл» запустил услугу «Антиспам» для борьбы с нежелательными звонками

Чтобы обезопасить своих абонентов и защитить их от нежелательных вызовов, оператор связи «ГПБ мобайл» запустил бесплатную услугу «Антиспам».

Принцип её работы прост: во время вызова, когда абонент ещё не ответил на звонок, на экране устройства высвечивается подсказка, что это либо надёжный номер, либо мошеннический вызов или реклама. Подсказка появится, если вызывающий телефонный номер не включен в список телефонных контактов абонента. Кроме того, в рамках оказания услуги «ГПБ мобайл» определяет категорию вызова и сферу деятельности вызывающего абонента – например, курьерская доставка, звонок из клиники или банка. В некоторых случаях возможна конкретизация вплоть до названия юридического лица, от которого поступает входящий вызов. Информация о входящем вызове отображается при наличии сведений о вызывающем телефонном номере в базе данных, на основе которой работает услуга «ГПБ мобайл».

«Нам было важно запустить такую услугу и сделать её бесплатной, – сказала Нина Цирулик, генеральный директор «ГПБ мобайл». – Защита личной информации и средств сегодня актуальна как никогда, и услуга «Антиспам» призвана помочь её обеспечить. Поэтому в случае, когда входящий звонок будет определяться как нежелательный, мы призываем сохранять бдительность».

«Антиспам» смогут подключить все абоненты «ГПБ мобайл», на устройство которых установлено мобильное приложение «ГПБ мобайл». Услуга доступна при нахождении абонента на территории России и в международном роуминге, для устройств на iOS и Android, подключенных к интернету. Некоторые модели устройств не поддерживают отображение информации в рамках услуги. Подключить услугу можно в мобильном приложении «ГПБ мобайл»: во вкладке «Ещё» выбрать «Антиспам» и предоставить доступ к некоторым функциям устройства.

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