Сбербанк создает сотовую «суперсеть» по всей России

Виртуальный мобильный оператор Сбербанка намерен получить возможность в каждом регионе использовать сразу несколько сетей «реальных» операторов, чтобы его абоненты могли переключаться между ними в поисках лучшего покрытия.



Мультисеть для MVNO

Виртуальный мобильный оператор (MVNO) Сбербанка «СберМобайл» ведет переговоры с операторами «большой четверки» о запуске мультисети, пишет РБК со ссылкой на источник в одном из операторов.

«СберМобайл», использующий сети связи и базовые станции «реальных» операторов, по словам собеседника издания, пытается расширить с ними сотрудничество или договориться с другими компаниями сотовой «четверки», чтобы иметь возможность в каждом регионе использовать сразу несколько сетей. Абонент при этом сможет автоматически переключаться на ту сеть, у которой в конкретной точке лучше покрытие.

Технологически запустить такой проект возможно, сказал представитель «СберМобайла». «Первый цикл нашей стратегии в 2024–2026 гг. посвящен агрессивному росту и трансформации. Сейчас наш приоритет — расширение географии по всей территории России и выстаивание лучших клиентских путей и продуктов», — отметил он.

«СберМобайл» пока везде использует сеть только одного оператора. С осени 2024 г. он работает в 84 регионах России (исключение — присоединенные территории).

Кто получит выгоду

В США есть «суперсети» MVNO, например, US Mobile, который работает с 2015 г. С середины 2024 г. он использует инфраструктуру трех крупнейших сотовых компаний. В публикациях ряд экспертов начал называть такую модель super carrier, то есть «супероператор» или «суперсеть», пояснил представитель «СберМобайла».

От «СберМобайла», по словам представителя компании, не потребуется существенных инвестиций.

Глава «ТМТ-Консалтинга» Константин Анкилов считает, что если доля виртуальных операторов выйдет за пределы «единиц процентов рынка», лидеры «большой четверки» не будут заинтересованы в дальнейшем развитии такого сотрудничества.

«MVNO, способный обеспечить лучшее покрытие за счет партнерства с большинством операторов, может быть нужен рынку, это могла бы быть премиальная услуга. В то же время взгляд на сотрудничество с MVNO у операторов двоякий: с одной стороны, это дополнительная выручка без необходимости затрат на взаимодействие с абонентами, причем в плюсе оказывается тот, кто активнее сотрудничает с MVNO. С другой — в случае успешного развития таких проектов это может стать угрозой для классических операторов: они будут вынуждены инвестировать в сеть, а у виртуальных операторов такой нагрузки не будет», — пояснил Анкилов.

Большинство MVNO-проектов, как сказал Анкилов, сейчас запущено на сети «Т2 РТК Холдинга». «СберМобайл» использует сети «Т2 РТК Холдинга» в 69 регионах.

Виртуальные операторы связи в России

Виртуальные операторы связи стали очень популярными в России. В июне 2025 г. CNews писал, что маркетплейс Wildberries собирается стать виртуальным оператором. Кто именно предоставит ему «железо», пока неизвестно.

Чаще всего такие услуги предоставляют банки — «СберМобайл», «Газпромбанк Мобайл», «Т-Мобайл». При этом часто они предлагают более выгодные тарифы, нежели «большая четверка».

Летом 2025 г. российская компания «Лаборатория Касперского», известная в первую очередь своими антивирусными решениями, тоже начала предоставлять своим клиентам виртуальную SIM-карту для получения доступа в интернет при нахождении за пределами границ России.