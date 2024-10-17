Т2 и «Газпромбанк Мобайл» будут вместе работать над инновационными решениями для безопасности финансовых услуг

T2, российский оператор мобильной связи, и «Газпромбанк Мобайл» объявляют о начале нового этапа сотрудничества. Компании намерены реализовать ряд проектов на рынке виртуальных мобильных операторов. Это проектно-технологические решения для предоставления безопасных финансовых услуг, сервисы мониторинга и управления услугами на базе инфраструктуры радиодоступа Т2, а также функционал M2M для потребностей «Газпромбанк Мобайл». Об этом CNews сообщили представители Т2.

Т2 и «Газпромбанк Мобайл» будут совместно работать над разработкой и реализацией новых продуктов, усиливающих позицию «Газпромбанк Мобайл» на рынке виртуальных мобильных операторов и совершенствующих процесс оказания мобильных услуг клиентам компаний. В рамках подписанного меморандума стороны договорились осуществлять взаимную техническую и консультационную поддержку для максимально быстрого регионального развития сети «Газпромбанк Мобайл» на территории России, а также продуктового и сервисного функционала биллинговой платформы Т2.

На первых этапах взаимодействия компании приступят к разработке новых решений мониторинга и управления услугами на базе инфраструктуры радиодоступа Т2. Это поможет обеспечить необходимый уровень качества и доступности услуг связи для роста абонентской базы «Газпромбанк Мобайл». В дополнение стороны разработают решение для запуска функционала М2М с целью реализации сервисов на рынке MVNO.

Понимая важность предоставления качественных услуг связи для абонентов как «Газпромбанк Мобайл», так и Т2, стороны будут работать над реализацией новых инновационных и проектно-технических решений для рынка финансовых услуг и рынка связи.

Сотрудничество компаний началось в 2020 г. с запуска «Газпромбанк Мобайл» как MVNO-проекта Т2. За это время сеть партнера развернулась во всех 69 регионах Т2.

Антон Годовиков, генеральный директор Т2: «Фабрика MVNO Т2 лидирует на российском рынке по запуску виртуальных мобильных операторов, на инфраструктуре компании уже работает более 25 проектов. Мы готовы расширять список партнеров и делиться своей экспертизой развития рынка. За четыре года сотрудничества с «Газпромбанк Мобайл» Т2 обеспечила высокие показатели качества технического сервиса. С подписанием меморандума мы выходим на новый уровень технологического партнерства, концентрируясь на решениях в области безопасности и удобства управления сети. Уверен, что последующие годы окажутся еще более плодотворными для обеих компаний и позволят запустить важные для отрасли продукты и сервисы».

Анастасия Спешилова, генеральный директор «Газпромбанк Мобайл»: «Уже на протяжении четырех лет мы сотрудничаем с T2 в рамках развития MVNO-проекта, и с каждым годом эффективность нашего взаимодействия растет. В настоящее время мы готовы перейти к следующему этапу стратегического партнерства, на котором мы не только продолжим развивать функционал «Газпромбанк Мобайл» на базе готовых решений T2, но и будем совместно реализовывать инновационные проекты, возникающие на стыке финансовых и мобильных услуг».