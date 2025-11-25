«ГПБ Мобайл» запускается в Рязанской области

Виртуальный мобильный оператор «ГПБ Мобайл» объявил о начале работы в Рязанской области. С 25 ноября 2025 г. оформить SIM-карту можно в отделениях Газпромбанка или заказать курьерскую доставку через партнерскую службу «ГПБ Мобайл». С расширением покрытия мобильный оператор теперь представлен в 59 регионах России.

Для жителей региона доступны актуальные тарифные планы «ГПБ Мобайл»: тариф «Начни» — 6 ГБ и 300 минут; тариф «Движение» — 15 ГБ и 600 минут; тариф «Вперёд» — 30 ГБ и 1000 минут.

Для новых абонентов действует специальное предложение. При внесении предоплаты на годовые тарифы стоимость абонентской платы начинается от 150 руб. в месяц.

Тарифные планы также включают безлимитные звонки внутри сети, перенос остатков минут и гигабайтов на следующий месяц (за исключением дополнительного интернет-трафика), безлимитные мессенджеры на тарифных планах «Движение» и «Вперёд». Безопасность общения обеспечивается благодаря системе защиты «Цифровой иммунитет» от спама и разных видов мошенничества.

Держатели карт Газпромбанка, которые присоединились к программе лояльности «Быть вместе», обладают рядом преимуществ.

Всем абонентам «ГПБ Мобайл» доступен премиальный тариф «Без границ» с максимальным пакетом услуг: 100 ГБ, 3000 минут, 1000 SMS, а также 1 ГБ интернета в роуминге каждый месяц и возможность бесплатно заменить свой номер на категорию «Серебряный» до 31 января 2026 включительно.

Особое предложение действует для тех абонентов, которые переходят в ГПБ Мобайл с сохранением номера, они получают 100 ГБ мобильного интернета на год, начисляемые ежемесячно по 8,5 ГБ сверх основного пакета.

«Запуск ГПБ Мобайл в Рязанской области — важный шаг в развитии нашей сети и возможность предложить жителям региона качественную связь, быстрый мобильный интернет и дополнительные услуги в зависимости от их потребностей. Мы стремимся, чтобы каждый клиент мог оставаться на связи в любой ситуации и пользоваться технологиями, которые делают повседневную жизнь комфортнее. Уверена, что жители Рязанской области по достоинству оценят удобство наших цифровых решений», — сказала генеральный директор «ГПБ Мобайл» Анастасия Спешилова.