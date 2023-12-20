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Подключиться к «Газпромбанк мобайл» через eSIM теперь можно в Челябинске и Белгороде

С 19 декабря 2023 г. подключить виртуальную SIM-карту «Газпромбанк мобайл» смогут жители Челябинской и Белгородской областей. Для подключения к услугам необходимо заключить договор об оказании услуг связи и получить специальный QR-код. С помощью него абонент может установить на виртуальную SIM-карту настройки оператора. Об этом CNews сообщили представители «Газпромбанк мобайл».

Абонентам доступны для подключения тарифы линейки «#Разумныйвыбор», с которыми можно экономить на связи до 65%. При подключении абонент сам выбирает, как оплачивать связь: ежемесячно, раз в шесть месяцев или раз в год. При ежемесячной оплате связи скидка может достигать 50% при условии трат по карте Газпромбанка, при выборе предоплаты на шесть месяцев – 55%, а при оплате связи сразу на 12 месяцев скидка составит целых 65%. С любым из тарифов линейки «#Разумныйвыбор» абонент также получает финансовые привилегии в Газпромбанке и безопасное общение с бесплатной услугой «Антиспам» и защитой от подмены номеров.

eSIM – это виртуальная SIM-карта, которая встроена в телефон. С ней абонент может пользоваться сразу несколькими номерами, даже если его телефон не поддерживает две SIM-карты. eSIM можно использовать одновременно с пластиковой SIM-картой с разными номерами и тарифами на одном устройстве, ее нельзя потерять или сломать, а данные на ней защищены блокировкой смартфона. Технологию поддерживают большинство современных моделей телефонов.

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