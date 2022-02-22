«Газпромбанк мобайл» и GlowByte завершили проект по созданию аналитической инфраструктуры виртуального оператора связи

В декабре 2020 года Газпромбанк запустил собственного мобильного оператора «ГПБ мобайл», который работает на сети Tele2. Оператор стал частью розничной экосистемы банка.

Для работы с данными, поступающими со стороны инфраструктуры мобильного оператора в пакетном режиме и режиме реального времени, потребовалось создание системы, предназначенной для обработки данных. Цель создания такой системы — определение качества предоставляемых услуг, автоматический подбор лучшего предложения и повышение лояльности клиентов экосистемы Газпромбанка. Система предоставляет современные средства и сервисы исследования данных и моделирования и построена с использованием открытого ПО в облачном окружении.

«Разработана архитектура аналитической платформы, которая объединяет передовые технологии и методологии работы с данными. Выбранный подход обеспечивает формирование отчетов, интерактивные реакции на события, актуальную предиктивную аналитику и скоринг за счет объединения потоковой обработки данных в режиме реального времени с результатами пакетной аналитики на базе исторических данных.

Создание инфраструктуры в облачном окружении позволяет сократить время внедрения за счет полного или частичного использования готовых SaaS-решений, а трудозатраты — за счет экономии на работах по настройке оборудования, установке и настройке программного обеспечения», – сказал Александр Левченко, директор департамента ИТ-инфраструктуры и аналитики данных «ГПБ мобайл».

«При проектировании системы одной из основных задач мы видели внедрение подходов, позволяющих, с одной стороны, обеспечить быстрый результат в кратчайшие сроки, с другой — дальнейшее масштабирование без значительной переработки по мере роста абонентской базы и расширения услуг. В технологическом ландшафте было использовано программное обеспечение Open Source стэка, такое как Postgres, Kafka, Kafka Streams, ELK, хорошо зарекомендовавшее себя в решении подобных задач и позволяющее проводить обработку и анализ данных как в режиме реального времени, так и оффлайн», – отметил Евгений Вилков, ведущий архитектор GlowByte.

Дальнейшие планы развития, связанные с ростом абонентской базы и появлением новых услуг, предполагают миграцию на технологическую платформу Cloudera Data Platform с использованием облачного окружения.

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О «Газпромбанк мобайл»

«Газпромбанк мобайл» — виртуальный мобильный оператор Газпромбанка, предоставляющий мобильную связь и мобильный интернет физическим и юридическим лицам. Оператор работает на мощностях Tele2. Зона покрытия включает всю Россию. Является частью розничной экосистемы Газпромбанка.

О GlowByte

GlowByte — международная группа компаний, лидер рынка Business Intelligence в России (первое место в рейтинге BI CNews в 2017, 2018, 2019, 2020 гг.) и поставщик профессиональных услуг в области DWH, RPA, IoT, Big Data, Marketing Automation, Advanced Analytics and Machine Learning, aCRM и oCRM систем, риск-менеджмента, финансового менеджмента, управленческой и аналитической отчетности.