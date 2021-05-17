Компания «Синимекс» подвела итоги 2020 года

Компания «Синимекс», российский разработчик и системный интегратор комплексных ИТ-решений, подвела итоги 2020 года. За прошедший год выручка компании составила 2 188 584 597 руб. и выросла на 42% по сравнению с результатами прошлого года. В 2020 году компания «Синимекс» получила новый партнерский статус Red Hat Premier Business Partner и заключила новые соглашения с вендорами SAS и Cloudera, расширив свои возможности для реализации аналитических решений.

IBM отметила интеграционные проекты компании «Синимекс» и присудила партнерскую награду «За уровень технической экспертизы по IBM Process Transformation и успешные проекты в банковском секторе».

В 2020 году программное обеспечение Cinimex Integration Framework, разработанное компанией «Синимекс», включили в единый реестр российского ПО. Собственная разработка компании позволяет отвечать возникающим потребностям рынка ИТ-услуг в сфере импортозамещения.

Эксперты Альфа-Банка присвоили компании «Синимекс» статус «Бизнес класса ААА», которым отмечаются клиенты банка с эффективным и конкурентоспособным бизнесом, сильными позициями на рынке, а также с безупречной деловой репутацией.

В течение 2020 года специалисты компании «Синимекс» совместно со специалистами банка ВТБ работали над внедрением платформ партнерских API и внутренних API в рамках развития омниканальной платформы в банке ВТБ.

В рамках развития системы Операционный конвейер в банке ВТБ были разработаны процессы по подключению и обслуживанию клиентов в новой системе ДБО. Проработаны новые и доработаны текущие интеграционные взаимодействия, и в настоящий момент Операционный конвейер подключен, и работает с новой АБС. Разработан процесс по прохождению процедуры распознавания документов, приложенных клиентом в личном кабинете банка.

Компания «Синимекс» продолжила работы по автоматизации бизнес-процессов в Росбанке на платформе IBM Digital Business Automation. Часть задач были направлены на усовершенствование уровня сервиса в условиях пандемии: увеличение возможностей контакт-центра при работе с пакетами банковских услуг, упрощение подключения системы электронной торговли e-trading для корпоративных клиентов. Также было реализовано безбумажное подписание документов для юридических лиц, позволяющее производить выездное открытие счетов ЮЛ без необходимости приезжать в офис банка.

На базе интеграционной платформы специалисты компании «Синимекс» реализовали обмен документами ISO 20022 между Росбанком и другими банками группы Société Generale.

Кроме того, в рамках работ на интеграционной платформе IBM Integration Bus была завершена миграция более 400 сервисов на более новую версию, что позволило сохранить поддержку платформы вендором.

В Альфа-Банке специалисты компании «Синимекс» дорабатывали программный комплекс в рамках крупного проекта по автоматизации оценки кредитных заявок: WSRM (Web-service Risk Management). Выполнены доработки по оптимизации функционирования скоринга за счет подключения скорингового продукта Билайн, присваивающего потребительский балл на основе оценки поведения клиента. Проект позволяет Альфа-Банку развивать технологическую интеграцию с операторами связи.

В рамках проекта Альфа-Банка по развитию биометрической системы специалисты компании «Синимекс» дорабатывали ранее внедренное решение, обеспечивающее интеграцию систем банка с ЕИАС. В течение 2020 года велась доработка ряда сервисов для голосовой биометрии и аналитики NICE Nexidia, направленной на повышение безопасности операций и оптимизацию процессов обслуживания.

В 2020 году компания «Синимекс» продолжила сотрудничество с одним из своих постоянных клиентов – Газпромбанком. Специалисты компании обеспечили сопровождение и развитие: Интеграционной платформы – Системы Управления Взаимодействием (СУВ); Системы автоматизации административно-хозяйственной деятельности (АХД); Системы по учету счетов-фактур на базе программного обеспечения 1С (АС СФ); Интеграционного сервиса Host-to-Host; а также Сервисной интеграционной платформы.

В рамках развития СУВ в Газпромбанке выполнена модернизация решения, в том числе переход на актуальные версии используемых продуктов, изменение архитектуры системы с целью обеспечения соответствия новым требованиям к производительности и масштабированию.

В рамках развития АХД реализован функционал электронного внутреннего согласования первичных учетных документов в части хозяйственной деятельности с целью дальнейшего отказа от согласования документов на бумажных носителях, а также реализована интеграция с оператором ЭДО для обмена первичными учетными документами в части хозяйственной деятельности с контрагентами Газпромбанка.

Компания «Синимекс» вела работы по развитию решения для управления предоставлением открытых API, на базе платформы IBM API Connect, и созданию новых партнёрских каналов.

Специалистами компании запущено в опытно-промышленную эксплуатацию решение для управления контейнеризованными приложениями на базе платформы Red Hat OpenShift Container Platform.

Компания «Синимекс» также приняла участие и в проекте по запуску виртуального мобильного оператора «ГПБ Мобайл» для Газпромбанка.

Специалисты компании «Синимекс» участвовали в развитии системы «Платежный хаб», предназначенной для осуществления платежей от клиентов-физических лиц в адрес прямых поставщиков услуг и агрегаторов вне зависимости от канала обслуживания клиентов, и её интеграции с другими системами Газпромбанка.

В конце года компания «Синимекс» была выбрана в качестве поставщика услуг по развитию цифровой технологической платформы для своего давнего ключевого клиента Россельхозбанка.

Также в 2020 году в Россельхозбанке в полном объеме заработала система по работе с проблемной задолженностью для работников структурного подразделения Банка.

В 2020 году в страховой компании «Росгосстрах» специалисты компании «Синимекс» активно участвовали в развитии микросервисной платформы, построенной на ПО с открытым исходным кодом Apache Camel. Развитие платформы позволило компании «Росгосстрах» снизить издержки на разработку внутренних интеграционных взаимодействий между различными системами. На базе платформы компания реализовала механизмы по организации выгрузки договоров страхования недвижимости во Всероссийский союз страховщиков.

Реализован проект по переходу выгрузки данных полисов ОСАГО в новую систему от Российского союза автостраховщиков АИС ОСАГО 2.0.

Компания «Синимекс» активно участвовала в реализации внутри компании «Росгосстрах» различных сервисов по расчёту коэффициентов договоров КАСКО, что позволило учитывать при расчёте выданные ранее полисы страхования в других регионах.

В прошедшем году команда компании «Синимекс» приступила к реализации большого проекта для страховой компании «Росгосстрах». Цель – решить ряд аналитических задач с применением передовых подходов в машинном обучении. На текущий момент команда разрабатывает модель географической сегментации клиентов «Росгосстраха». Алгоритм анализирует геоданные по всей стране для улучшения качества оценки страховых рисков и оценки потенциала продаж. В другой задаче специалисты компании «Синимекс» используют нейронные сети для анализа страховых рисков. Система анализирует взаимодействия между сущностями в бизнес-процессах заказчика и обучает модели для их анализа. Специалисты по анализу данных компании «Синимекс» совместно с командой аналитиков «Росгосстраха» оценивают научные публикации, реализуют и адаптируют новейшие подходы машинного обучения для достижения поставленных целей.

В 2020 году компания «Синимекс» победила в конкурсе на выбор поставщика по внедрению системы класса API Management в ОТП Банке.

В 2020 году совместно с банком «Открытие» компания «Синимекс» продолжила работу над проектом по развитию Единого фронтального решения. В прошлом году проект ЕФР получил премию ComNews Awards 2020 в номинации «Лучшее внедрение цифровой платформы в розничном банке».

Компания «Синимекс» продолжила сотрудничество с НПФ «Благосостояние». В НПФ «Благосостояние» получили своё дальнейшее развитие системы Пенсионный калькулятор, а также Личный Кабинет.

В банке «Ренессанс Кредит» компания «Синимекс» активно помогает развивать микросервисный интеграционный слой.

Компания «Синимекс» занималась развитием решения для интеграции учетных систем ПАО "СИБУР Холдинг" с расчетными и учетными системами одного из обслуживающих Банков с использованием технологии Host-to-Host в части реализации обмена документами валютного контроля.

Сотрудники компании «Синимекс» участвуют в развитии федерального логистического сервиса доставки заказов из интернет-магазинов и маркетплейсов в пункты выдачи заказов и постаматы в магазинах «Пятёрочка» от компании 5Post (дочерняя структура X5 Retail Group).

Для «Фольксваген Груп Рус» специалисты компании «Синимекс» запустили решение облачной платформы на базе продукта Kubernetes. В рамках поддержки системы IdP разработчики произвели работы по стабилизации решения, а также добавили ряд нового функционала, в том числе произвели интеграцию с системой аутентификации Apple ID, которая позволяет пользователям одноименной продукции входить в систему с использованием аккаунта Apple.

В 2020 году подразделение компании «Синимекс Дата Лаб» реализовало решение для производственной компании Технониколь. Проект направлен на определение SKU заказчика по фотографиям с помощью компьютерного зрения. Решение необходимо для понимания в каком виде сейчас находится продукция в розничных торговых точках. Технология позволяет правильно определить не только, что это продукция самого заказчика, но и ее тип, исходя из ассортимента. На текущий момент обсуждается дальнейшее развитие проекта и возможное использование данной технологии в других функциональных направлениях компании.

Еще один проект, реализованный специалистами «Синимекс Дата Лаб» - разработка чат-бота, совмещающего экспертную систему с алгоритмами машинного обучения для компании СберСервис. Основная задача – оперативное консультирование экспертов компании по ремонту техники исходя из контекста проблемы. Специалистами разработан не только чат-бот, но и применены собственные библиотеки, содержащие высокопроизводительные алгоритмы искусственного интеллекта для наилучшего понимания всех деталей каждого запроса.

В 2020 году по заказу «Столото», крупнейшего распространителя государственных лотерей в России, «Синимекс Дата Лаб» разработала систему, повышающую эффективность распределения лотерейных билетов в 40 000 почтовых отделений России. В рамках проекта были разработаны собственные алгоритмы машинного обучения, которые помогают прогнозированию спроса на точках продаж. Система учитывает около 100 факторов, влияющих на продажи, транспортировку и утилизацию билетов государственных лотерей в каждом почтовом отделении, что позволяет значительно оптимизировать издержки. Кейс уже показал свою эффективность в период продаж новогоднего тиража «Русского лото» — самого масштабного лотерейного розыгрыша года. Благодаря данной системе удалось оптимизировать запасы лотерейных билетов в каждом отдельном почтовом отделении. В 2021 году проект перешёл в фазу масштабирования.

«Важную роль в развитии компании продолжают играть R&D проекты, например, наше многолетнее наращивание экспертизы в сфере искусственного интеллекта и машинного обучения в этом году принесло видимый результат, мы завершили крупный проект и не планируем останавливаться на этом. В 2020 году мы продолжаем придерживаться намеченной ранее стратегии роста и развития компании. Например, для закрепления и расширения опыта в области аналитики мы заключили партнерское соглашение с компанией SAS, и готовы предложить рынку ряд интересных и перспективных решений», - комментирует Андрей Сыкулев, генеральный директор компании «Синимекс».