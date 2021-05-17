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Cinimex Integration Framework

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


17.05.2021 Компания «Синимекс» подвела итоги 2020 года 1
13.04.2020 Cinimex Integration Framework включен в единый реестр российского ПО 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Cinimex Integration Framework и организации, системы, технологии, персоны:

Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 3
SAS Institute 1082 2
Cinimex - Синимекс Дата Лаб 7 1
CraftTalk - Крафт-Толк 81 1
БизнесАвтоматика НПЦ - Научно-производственный центр 53 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
ГПБ Мобайл - Газпромбанк Мобайл 50 1
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Крок - Croc 1964 1
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ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 1
S8 Capital - Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет - Технологическая компания Центр, ТК Центр - Гослото - Всероссийская государственная лотерея 63 1
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 1
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 1
X5 5Post - 5Пост - Мультиформатный провайдер логистических услуг 62 1
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