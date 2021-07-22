«ГПБ мобайл» заработал на базе облака «Крок»

Мобильный оператор Газпромбанка «ГПБ мобайл» заработал в защищенном контуре облака «Крок». Цель проекта — ускорение работы сайта, мобильного приложения и аналитической платформы, а также масштабирование инфраструктуры MVNO-оператора по мере роста спроса на услуги.

Банковский виртуальный мобильный оператор развивается очень динамично, однако в среднесрочной перспективе сложно рассчитать точное количество абонентов и те затраты на инфраструктуру, которые могут потребоваться на горизонте двух-трех лет. В связи с этим было принято решение разместить «ГПБ мобайл» в публичном облаке для гибкого управления мощностями. Использование услуг «Крок облачные сервисы» по проектированию публичной среды, миграции и поддержке в формате управляемого сервиса, позволяет клиенту сконцентрироваться на качественном развитии продукта и снизить потребность в квалифицированных ИТ-специалистах.

Реализация проекта прошла в сжатые сроки. На подготовку инфраструктуры, миграцию сайта и мобильного приложения было заложено не более четырех недель, чуть больше — на развертывание аналитической системы в облаке.

«Газпромбанк продолжает активно работать над развитием розничной экосистемы, внедряя продукты, которые считает необходимыми для обеспечения клиентов наилучшим сервисом. Собственный мобильный оператор — это отличная возможность предоставлять клиентам дополнительные услуги на стыке банковских и мобильных услуг, создавая конвергентные продукты. Но при запуске таких проектов важно обеспечить прочный к нагрузкам инфраструктурный фундамент и найти квалифицированного партнера, который бы мог поддержать этот фундамент. Мы рады, что в процессе выбора партнеров выбор пал на команду «Крок облачные сервисы», — сказала генеральный директор оператора Нина Цирулик.

«Управляемые сервисы как модель работы с вычислительными ресурсами и в целом с ИТ-инфраструктурой становится все более востребованной. Вероятно, это происходит из-за нарастающего дефицита ИТ-профессионалов и нежелания многих клиентов тратить время на их поиск и удержание. В проектах Managed Service мы подключаем наших экспертов в любом удобном для клиента формате — разово, на срок действия контракта или по договору time&material, неизменно оказывая услуги в строгом соответствии с SLA», — отметил Максим Березин, директор по развитию бизнеса «Крок облачные сервисы».