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Автомагистраль М-4 (М4) Дон Федеральная автомобильной трасса Москва-Воронеж-Ростов-на-Дону-Краснодар-Новороссийск

СОБЫТИЯ


06.10.2026 МТС построила сеть для управления автономным транспортом на трассе М-12 «Восток» 1
06.10.2026 Нижегородский участок М-12 вошел в первую в России сеть МТС для управления автономным транспортом «Яндекса» 2
06.10.2026 МТС построила первую в России сеть для управления автономным транспортом «Яндекса» 1
01.10.2026 МТС улучшила сеть на родине известного воронежского зоолога и путешественника 1
26.08.2026 МТС запустила российские базовые станции в рабочем поселке Панино на востоке Воронежской области 1
20.08.2026 T2 с начала 2026 г. усилил покрытие в 25 районах Ростовской области 1
11.08.2026 МТС развернула сеть на отечественном оборудовании у парка «Пеньковая гора» в Калаче Воронежской области 1
23.06.2026 Билайн получил максимальную оценку качества связи на трассах Московской области 1
10.06.2026 T2 улучшил покрытие в популярных туристических местах Ростовской области 1
16.04.2026 МТС усилила сеть LTE на трассе М-4 «Дон» с помощью отечественных базовых станций «Иртея» 1
26.03.2026 МТС обеспечила бесперебойную связь на железнодорожном маршруте Воронеж-Ростов 1
12.02.2026 T2 усилила сеть на 29 трассах юга России 1
12.02.2026 T2 усилила покрытие на 14 трассах, проходящих через Ростовскую область 2
30.01.2026 Какие автодороги должны будут покрыть 4G-сетями «Билайн», МТС, «Мегафон» и Т2 2
30.01.2026 Т2 за год установила 6,5 тыс. базовых станций в Москве 1
30.10.2025 МТС запустит в Воронежской области станции точного позиционирования для автономного транспорта 2
23.10.2025 Автономный автомобиль впервые в России проехал 400 км без вмешательства человека 1
17.09.2025 Аналитика Kion и BelkaCar: четверть туристов в отпуск отправляется на пляжи Геленджика 1
17.07.2025 «МегаФона» обновил сеть в Динском районе Краснодарского края 1
10.07.2025 Клиенты Т2 могут обменять минуты и гигабайты на поездки по всем платным трассам сети «Автодор» 2
27.06.2025 Т2 с начала 2025 г. улучшила связь на 14 трассах федерального значения, проходящих через Москву 1
26.03.2025 «МегаФон» модернизировал сеть на ключевых автомагистралях страны 1
13.02.2025 T2 усилил сеть во всех городах Ростовской области в 2024 году 3
27.12.2024 T2 покрыла связью платный участок трассы М4 – восточный обход Ростова-на-Дону 3
27.12.2024 T2 подводит итоги 2024 года 1
23.12.2024 «МТС Travel»: 40% путешествий в 2024 году россияне совершили на выходных 1
20.12.2024 Navio подтверждает готовность технологии к старту проездов в автономном режиме на трассах М-12, М-4 и ЦКАД 1
19.12.2024 Александр Дмитриев, Дина Шебордаева -

Как выстроить СЭД в компании с 49 подразделениями по всей России

 1
17.10.2024 «Яндекс Маркет» начал использовать автономные грузовики для доставки коммерческих грузов 1
23.09.2024 В России запустили беспилотные грузовики по всей трассе Москва - Санкт-Петербург 1
10.09.2024 «Телематика» отчиталась о рекордной выручке в 40 млрд рублей 2
13.05.2024 Tele2 первой покрыла новый платный участок М4 – объезд Краснодара 1
28.03.2024 Tele2 покрывает LTE-сетью трассу М12, развивает башенную инфраструктуру на М4 и М11 2
12.12.2023 В Россоши улучшили качество мобильного интернета 1
06.12.2023 «Ростелеком» и «Автодор» построят вышки сотовой связи вдоль автотрасс 1
09.11.2023 В Россоши и Богучаре интернет стал быстрее 1
28.07.2023 МТС улучшила связь на дачах и в зонах отдыха Тульской области 1
31.05.2023 «Дочка» Роскомназдора устроит тотальный контроль над сотовыми операторами. Россиянам расскажут об истинном качестве сотовой связи, которая стремительно дорожает 1
29.05.2023 МТС обеспечила скоростной качественной связью федеральную автотрассу М4 «Дон»   1
18.05.2023 Дальний западный обход Краснодара поедет на отечественных технологиях 2

Публикаций - 61, упоминаний - 78

Автомагистраль М-4 (М4) Дон и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16273 20
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3401 15
МегаФон 11050 11
Yandex - Яндекс 9446 7
Ростелеком 11091 5
МТС - Иртея 167 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9594 3
Navio - Автотех - SberAutoTech - Sber Automotive Technologies - SberDigitalAuto - СберАвтоТех - Сбер Автомотив Технологии 37 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3491 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1281 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1599 2
Телематика Концерн - НТС - Национальные телематические системы 34 2
Телематика Концерн - Казань-Телематика 8 1
H2O 24 1
ГПБ Мобайл - Газпромбанк Мобайл 51 1
ВымпелКом - Билайн Центральный регион 55 1
Zorgtech 5 1
Телематика Концерн - Рутолл - Rutoll 1 1
SAP SE 5635 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1271 1
Telegram Group 3037 1
SAP CIS - САП СНГ 868 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5125 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 725 1
Docsvision - ДоксВижн 1063 1
N3 Group - Netrika - Нетрика 180 1
Автодория 44 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 568 1
AMT Group - АМТ-Груп 374 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - Rutube Tech - видеохостинг 465 1
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 233 1
ГЛОНАСС-БДД - ГЛОНАСС-Безопасность дорожного движения 56 1
СтарЛайн НПО - StarLine 30 1
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 171 1
Открытые технологии 732 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 102 14
Т2 - Т2 Мобайл - Пилар - башенная компания 21 4
Международный аэропорт Платов Ростова-на-Дону - ИАТА: ROV - ИКАО: URRP 11 2
Газпромнефть Восток 3 2
Нацпроектстрой - ОССП - Объединённые Системы Сбора Платы 20 2
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 79 1
УВЗ - УралВагонЗавод - ЧТЗ-Уралтрак - Челябинский тракторный завод 13 1
Геокосмос 42 1
РЖД ЮВЖД - Юго-Восточная железная дорога 7 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 740 1
Северсталь ПАО - Северсталь метиз - ЧСПЗ - Череповецкий сталепрокатный завод - ВолгоМетиз - Волгоградский завод - Северсталь Стальные конструкции 30 1
МТС Трэвел - MTS Travel 292 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1862 1
Никола-Ленивец - ландшафтный арт-парк 12 1
Главная дорога - Новое качество дорог 7 1
ДНКЦ им. Л. М. Рошаля - Детский научно-клинический центр имени Л. М. Рошаля - ДКЦ им. Л. М. Рошаля - Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля 10 1
РЖД - Российские железные дороги 2113 1
Belkacar - Каршеринг АО - оператор каршеринга 99 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1920 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1098 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1219 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 466 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 301 1
Совкомбанк ПАО 323 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 518 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 278 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 374 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 643 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 340 1
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 339 1
Яндекс.Лавка 324 1
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 65 1
Абрау-Дюрсо 24 1
Ростов Арена - футбольный стадион Ростов-на-Дону 15 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3986 1
Сбер - СберАвто 38 1
ЗИЛ АМО - Завод имени И. А. Лихачёва 50 1
MR Group - МР Групп - MR Office 43 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13988 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3103 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 781 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6724 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1553 2
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Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3231 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 735 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2151 1
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22175 37
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6219 24
Автомагистраль М-11 (М11) Нева - Федеральная автомобильной трасса - Москва-Санкт-Петербург 218 20
Автомагистраль М-12 (М12) Восток - Федеральная автомобильной трасса - Москва–Казань–Екатеринбург–Тюмень 133 18
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58760 10
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2765 9
Автомагистраль М-3 (М3) Украина - Федеральная автомобильной трасса - Москва-Калуга-Брянск-государственная граница с Украиной - Киевское шоссе 14 7
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2892 7
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9328 6
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3261 6
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6885 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5884 5
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2191 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54376 4
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3416 4
Автомагистраль М-5 (М5) Урал - Федеральная автомобильной трасса - 36 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 11031 3
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Аренда 2736 3
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Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 803 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34499 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18506 2
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Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1327 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3236 2
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 449 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1939 2
Автомагистраль М-8 (М8) - Федеральная автомобильной трасса - Москва-Холмогоры 26 2
Национальный проект - Беспилотные логистические коридоры - программа развития умного автономного транспорта в России - ПКРТИ - программа комплексного развития транспортной инфраструктуры - проект Караван по развитию перевозок беспилотным транспортом 55 2
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1924 2
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 970 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4693 2
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Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 287 2
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