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Автомагистраль М-4 (М4) Дон Федеральная автомобильной трасса Москва-Воронеж-Ростов-на-Дону-Краснодар-Новороссийск
СОБЫТИЯ
Публикаций - 61, упоминаний - 78
Автомагистраль М-4 (М4) Дон и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6524 2
|Голуб Василий 45 7
|Мотлях Константин 31 4
|Галактионова Инесса 129 4
|Полозенко Валентин 16 3
|Мельник Сергей 24 2
|Долженко Евгения 38 2
|Рулев Юрий 6 2
|Маханьков Андрей 10 2
|Дмитриев Алексей 89 2
|Прозоров Дмитрий 59 1
|Чичерин Георгий 3 1
|Перагов Андрей 18 1
|Кашников Артемий 32 1
|Ершов Сергей 15 1
|Куховаренко Антон 10 1
|Волков Денис 9 1
|Холодов Андрей 58 1
|Масюк Дмитрий 16 1
|Баканов Дмитрий 36 1
|Артемов Сергей 18 1
|Панарин Сергей 2 1
|Бирюков Олег 40 1
|Макиев Константин 5 1
|Лошак Кирилл 1 1
|Шиленков Александр 7 1
|Городилин Константин 4 1
|Ковальский Павел 2 1
|Прилучный Павел 16 1
|Дибцева Ольга 2 1
|Кологривый Никита 4 1
|Шебордаева Дина 2 1
|Гузеева Лариса 3 1
|Деревянко Павел 4 1
|Мишустин Михаил 804 1
|Белоусов Андрей 151 1
|Корня Алексей 80 1
|Комиссаров Дмитрий 252 1
|Нащекин Алексей 118 1
|Ильин Алексей 25 1
|Голубев Василий 40 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 866 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8697 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482843, в очереди разбора - 723048.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482843, в очереди разбора - 723048.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.