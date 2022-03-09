Netflix покинул Россию

Онлайн-кинотеатр Netflix прекращает работу в России, а также приостанавливает совместные проекты с российскими кинематографистами. Одновременно Россию покинул украинский онлайн-кинотеатр Megogo.

Netflix ушел из России

Американский онлайн-кинотеатр Netflix прекращает работу в России. Об этом сообщает издание Variety. Представитель Netflix пояснил изданию, что это связано с событиями на Украине.

Российские подписчики Netflix получили предупреждение, что после окончания оплаченного периода они не смогут продолжать пользоваться сервисом. Русская версия сайта Netflix пока работает и позволяет регистрироваться новым пользователям, однако инструменты для оплаты в ней отсутствуют.

С началом кризиса на Украине Netflix уже делал несколько заявлений о приостановлении активности в России. Так, 1 марта 2020 г. сервис заявил, что не будет исполнять требование российского законодательства в части трансляции 20 федеральных телеканалов. При этом, как писала в тот момент газета Wall Street Journal, Netflix еще не планировал прекращать работу в России.

Онлайн-кинотеатр Netflix прекращает работу в России и приостанавливает совместные проекты с российскими кинематографистами

Позднее, 6 марта, Netflix объявил о прекращении работ в России по съемке новых фильмов и сериалов. Буквально в начале 2022 г. Netflix объявлял о том, что по заказу компании в России начинается съемки сериала ЗАТО. Ранее по заказу Netflix в России снимались сериалы «Анна К» и «Ничего особенного».

Компания Netflix была основана в 1997 г. и первоначально занималась прокатом DVD-дисков. В 2007 г. компания запустила свой онлайн-кинотеатр, а в 2013 г. занялась производством собственного киноконтента. Подписчиками компании является 222 млн человек, сервис работает в 190 странах мира.

Как Netflix работал в России и покупал российские сериалы

В России Netflix заработал в 2016 г. Но в тот же год в России был принят закон «Об аудиовизуальных сервисах», который запрещал иностранцам владеть более чем 20% долей в онлайн-кинотеатрах. Исключение делалось для площадок, преимущественно ориентированных на Россию. Во многом данный закон называли «Законом против Netflix». Роскомнадзор должен был начать вести реестр онлайн-кинотеатров.

Илья Черкасов, «МаксимаТелеком»: Платформы объективного контроля помогают управлять городом и производством Бизнес

В 2020 г. Netflix нашел партнера в России. Им стала «Национальная Медиагруппа» (НМГ): созданная ей компания «Развлекательный онлайн-сервис» стала оператором Netflix в России. Впрочем, российский Netflix не сразу вошел в реестр, что вызвало недовольство ассоциации «Интернет-видео», объединяющей российские онлайн-кинотеатры. В конце 2021 г. «Развлекательный онлайн-сервис» вошел в соответствующий реестр Роскомнадзора.

Netflix также активно закупал российские сериалы для демонстрации их на глобальном рынке. Среди таковых значились сериалы «Эпидемия», «Мажор», «Sпарта», «Метод», «Саранча», «Лучше, чем люди», «Троцкий», «Фарца» и «Хождение по мукам».

Уход Megogo из России

Одновременно с началом кризиса на Украине работу в России прекратил онлайн-кинотеатр Megogo, созданный на Украине. Гендиректор российского представительства сервиса Виктор Чеканов пояснил газете «Ведомости», что это связано с отзывом «франшизы основателями бренда». С территории России сайт Megogo не доступен, хотя для жителей других стран он по-прежнему открывается.

Согласно отчету TMT Consulting, в 2020 г. объем российского рынка легального онлайн-видео составил 27,8 млрд руб. Лидером рынка является Ivi с долей в 32%, на втором месте принадлежащий Сбербанку кинотеатр Okko (доля 20%), на третьем Megogo с долей в 9%. Впрочем, данный отчет не в полной мере отражал показатели Netflix в России.