В I квартале 2025 г. доля жителей городов в России, пользующихся платными подписками на онлайн-кинотеатры впервые превысила 40%

Исследовательская компания «ГФК-Русь» публикует рейтинг онлайн-кинотеатров в России за I квартал 2025 г. Компания проводит регулярные опросы среди жителей российских городов в возрасте 16–55 лет о том, подписками каких онлайн-кинотеатров они пользуются. Под подписчиками в исследовании понимаются не только те жители городов, на которых непосредственно оформлены аккаунты с подпиской, но и члены домохозяйств, которые совместно пользуются оформленной подпиской.

По итогам I квартала 2025 г. впервые за все время исследования доля пользователей платной подписки на онлайн-кинотеатры превысила 40% и составила 41% горожан против 35% в IV квартале 2024 г. Всего подписками, включая бесплатные и оформленные на пробный период, в I квартале 2025 г. пользовались 54% городских жителей, что также стало рекордом. В IV квартале 2024 г. такими подписками пользовались 51% горожан.

Именно в I квартале 2025 г. проникновение подписок традиционно растет быстрее всего это связано с выходом больших премьер в онлайн-кинотеатрах во время новогодних каникул и связанных с этими премьерами масштабных рекламных кампаний. Для сравнения, в I квартале 2024 г. общая доля подписчиков выросла до 52% по сравнению с 47% в IV квартале 2023 г., а доля платящих подписчиков за тот же период увеличилась с 33% до 38%.

«Кинопоиск» продолжает занимать первое место среди онлайн-кинотеатров как по общему количеству подписчиков, так и по количеству пользователей с платной подпиской. По первому показателю сервис обновил исторический максимум: 24% горожан, по их словам, пользовались «Кинопоиском» в I квартале 2025 г.. По платящим подписчикам кинотеатр повторил рекорд, установленный в I квартале 2024 г. - 19% горожан. В IV квартале 2024 г. доли сервиса составляли 20% и 15% соответственно.

Онлайн-кинотеатр Okko обошел Wink по общему числу подписчиков (14% против 12% горожан) и отодвинул сервис Ростелекома со второго на третье место в рейтинге. В конце 2024 г. подпиской на эти сервисы пользовались по 12% горожан, и по этому показателю они делили второе место. По доле платящих подписчиков Okko также вырос и догнал Wink (по 9% горожан) – в I квартале 2025 г. сервисы поделили второе место по этому показателю.

В целом по общему числу подписчиков поквартальный рост показала лишь половина крупнейших онлайн-кинотеатров, а остальные (в частности, Wink, KION и START) значимой положительной динамики в начале 2025 г. не продемонстрировали. По охвату пользователей платной подписки в I квартале 2025 г. значимо выросли показатели онлайн-кинотеатров «Кинопоиск» и Okko.

Уровень проникновения подписки вырос в Москве и Санкт-Петербурге: в I квартале 2025 г. ей пользовались 60% жителей этих городов (в предыдущем квартале этот показатель составлял 57%). Рост характерен и для всех остальных категорий городов. Сильнее всего уровень проникновения подписки, помимо Москвы и Петербурга, вырос в городах-миллионниках: в I квартале 2025 г. там пользовались подписками 58% жителей по сравнению с 54% в IV квартале 2024 г.

Все категории городов показали рост и по платящих подписчикам, самый сильный — также города-миллионники помимо Москвы и Петербурга: в I квартале 2025 г. платными подписками там пользовались 44% жителей по сравнению с 37% в предыдущем квартале. В Москве и Петербурге за тот же период доля увеличилась с 43% до 48% горожан.

В онлайн-опросе приняли участие 7200 респондентов в возрасте от 16 до 55 лет. Они проживают в городах России, включая малые города с населением до 100 тыс. человек. Опрос проводился в январе-марте 2025 г. Предметом исследования стали 14 онлайн-кинотеатров: «Иви», «Кинопоиск», Okko, Amediateka, Netflix, Google Play Movies & TV, Apple TV+, Premier, Wink, START, «Билайн ТВ», KION, «Смотрешка» («Мегафон ТВ»), Viju.